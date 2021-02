31 Das muss der Ausgleich sein! Nach einer Flanke von links fliegt die Kugel an Freund und Feind vorbei bis zum langen Pfosten. Dort kommt Neidhart angerauscht und muss die Kugel nur noch per Kopf über die Linie drücken. Er vergibt die Riesenchance und nickt das Ding drüber!

30 Es gibt Freistoß für Rostock auf der rechten Seite, weil Ritzka den Fuß drauf hält. Alle rechnen mit einer Flanke, aber Bahn legt quer auf Rhein und der packt 25 Meter halbrechts vor dem Kasten den Hammer aus. Deutlich links vorbei!

28 Beim SC geht viel über die rechte Seite. Immer wieder sorgt der quirlige Rabihic für Unruhe in der Rostocker Hintermannschaft. Auch Corboz macht ein klasse Spiel.

26 Stark gespielt von Rabihic! Der 27-Jährige steckt rechts im Strafraum durch auf Corboz. Der will von der Torauslinie zurücklegen, doch dann ist ein Hansa-Akteur dazwischen und klärt zur Ecke. Die bleibt ungefährlich.

24 Glück für Verl - und das gleich zweimal! Bei einer Rostocker Ecke bleibt Brüseke auf der Linie kleben und Verhoek ist es letztlich, der aus elf Metern draufzimmert. Ein Verler kann zunächst blocken. Aber die Szene ist nicht vorbei. Aus dem rechten Halbfeld segelt die Kugel erneut in den Verler Strafraum und wieder wackelt Brüseke. Der Schlussmann segelt unter dem Ball her und ein Rostocker verlängert den Ball per Kopf an den langen Pfosten. Dann können die Gäste endlich klären!

21 Scherff klärt einen Verler Freistoß von der rechten Seite per Kopf zur Ecke. Die kommt vor den kurzen Pfosten, wo ein Rostocker mit dem Kopf dran ist. Anschließend fängt Kolke das Ding.

19 Die Ostwestfalen verteidigen bislang sehr gut und lassen kaum etwas zu. Anders sieht es bei den defensiv nicht ganz so souverän wirkenden Rostockern aus.

17 Schwaches Abspiel von Brüseke. Der Schlussmann der Gäste spielt einen schlampigen Pass auf Langesberg, doch der schirmt den Ball clever ab und der heranrauschende Gegenspieler kommt nicht dran. Das war knapp.

14 Farrona-Pulido aus der zweiten Reihe! Der Mann mir der Nummer 19 zieht aus halbrechter Position und 20 Metern Torentfernung ab, aber der Schuss ist zu zentral und Brüseke fängt das Spielgerät ohne Probleme.

13 Wieder wird es im Strafraum der Hausherren gefährlich! Links im Sechzehner bekommen die Verler jede Menge Zeit zum Flanken, doch die Hereingabe findet keinen Abnehmer. Die Defensive von Hansa wirkt alles andere als sattelfest.

11 Klasse durchkombiniert von den Rostockern! Bahn spielt im gegnerischen Sechzehner einen Doppelpass und geht dann dann zu Boden. Das war nix und der Schiri lässt richtigerweise weiterspielen.

9 Der SC Verl zeigt immer wieder, wie gut er nach Ballgewinnen umschalten kann und zielstrebig nach vorne spielt. Konzentrierte Anfangsphase des Überraschungsteams der 3. Liga.

7 Janjić fast mit dem 2:0 für die Gäste! Wieder ist es Rabihic, der auf der rechten Seite Fahrt aufnimmt. Der Mann mit der Nummer neun legt zurück auf den 34-Jährigen Stürmer. Der zieht aus zentraler Position kurz vor der Strafraumkante ab. Kolke fischt das Ding aus der rechten Ecke. Der anschließende Eckstoß bringt nichts ein.

4 Tooor für SC Verl, 0:1 durch Zlatko Janjić

Der Torjäger bleibt beim Strafstoß eiskalt! Er verwandelt flach unten links. Keeper Kolke entscheidet sich zwar für die richtig Ecke, kommt aber nicht dran.

4 Gelbe Karte für Sven Sonnenberg (Hansa Rostock)



3 Elfmeter für den SC Verl! Rabihic wird auf dem rechten Flügel auf die Reise geschickt. Er dringt in den Sechzehner ein und geht ins Duell mit Sonnenberg. Der bringt den Verler zu Fall und es gibt folgerichtig Elfer!

3 Es geht temporeich los. Beide Mannschaften ziehen ein hohes Pressing auf. Wir sehen sehr viele Ballgewinne auf beiden Seiten.

1 Los geht's! Rostock eröffnet die Partie.

1 Spielbeginn

Die beiden Mannschaften betreten den Rasen. In wenigen Augenblicken kann es losgehen!

Das Hinspiel gewann Hansa Rostock mit 3:2 in Verl. In einer äußerst unterhaltsamen Partie gingen die Rostocker per Doppelschlag durch Bahn und Neidhart in Führung. Keine zwei Minuten später verkürzte Yildirim, ehe Litka noch vor der Pause den Vorsprung für Hansa wiederherstellte. Nach dem Seitenwechsel erzielte Kurt den Anschlusstreffer und setzte damit den Schlusspunkt. Auch Rossbachs Platzverweis nach 57 Minuten hinderte die Jungs von der Ostsee nicht daran, die drei Punkte mit nach Hause zu nehmen.

Verl agiert voraussichtlich in einem 4-3-3. Ritzka, Mikic, Langesberg und Lannert bilden die Viererkette hinter dem defensiven Mittelfeldspieler Kurt. Sander und Corboz spielen hinter den drei Stürmern um Torjäger Janjić. Bei den Verlern gibt es im Vergleich zur Partie gegen Meppen nur eine Änderung. Für Yildirim beginnt Rabihic.

Die Rostocker treten wohl in einem 5-2-3-System an. Vor der defensiven Fünferkette agieren Rhein und Bahn im Mittelfeld. Vorne agieren Farrona-Pulido, Verhoek und Breier. Insgesamt nimmt Coach Jens Härtel im Vergleich zum vergangenen Spieltag drei Wechsel vor. Für Roßbach, Rother und Breier beginnen Löhmannsröben, Bahn und Lauberbach.

Der SC Verl spielt bislang eine unglaublich gute Saison. Der Aufsteiger aus Ostwestfalen belegt mit 34 Zählern Platz fünf und scheint das Ziel Klassenerhalt schon erreicht zu haben. In diesem Jahr sind die Gäste noch ungeschlagen, die letzte Niederlage kassierten die Verler vor Weihnachten. Am vergangenen Samstag gewann Verl mit 3:1 gegen den SV Meppen und kann mit einem Sieg gegen Rostock sogar in die Top-3 springen.

Vier Spiele, vier Siege - so lautet die super Bilanz der Hausherren aus den vergangenen Wochen. Die Rostocker rangieren aktuell auf Rang vier, haben aber erst 20 Spiele absolviert. Mit einem Dreier gegen Aufsteiger Verl, der direkter Verfolger ist, könnte Hansa vorerst auf Platz zwei springen. Am vergangenen Spieltag gewann das Team von Jens Härtel mit 4:2 gegen Saarbrücken. Neidhart per Doppelpack, Verhoek und Rother waren die Torschützen.