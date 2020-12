45 Halbzeitfazit:

Pause in Verl! Nach 45 Minuten führt der Sportclub gegen die Gäste aus Halle mit 2:1. Die Verler legten dabei einen Blitzstart hin und gingen bereits nach sechs Minuten mit 2:0 in Front. Der HFC musste sich davon natürlich erstmal erholen, fand in der Folge aber immer besser ins Spiel, während sich die Gastgeber aufgrund des Spielstands zurückzogen und aufs Umschaltspiel konzentrierten. Den Anschlusstreffer kurz vor der Pause durch Boyd haben sich die Hallenser aber absolut verdient. So bleibt hier für den zweiten Abschnitt alles offen. Wir sind gespannt, wie es nach Wiederanpfiff weitergehen wird. Bis gleich!

45 Ende 1. Halbzeit

45 120 Sekunden gibt es im ersten Durchgang noch oben drauf.

45 Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 2

44 Tooor für Hallescher FC, 2:1 durch Terrence Boyd

Die Gäste kommen kurz vor der Pause noch zum Anschlusstreffer! Landgraf flankt von rechts ins Zentrum, wo die Kugel an Freund und Feind vorbeifliegt. Am zweiten Pfosten steht jedoch Derstroff parat, der das Spielgerät nochmal scharf vors Tor flankt. Zentral am Fünfmeterraum ist Pernot nicht nah genug an Boyd dran, der HFC-Stürmer hält den Fuß rein und drückt die Murmel aus kurzer Distanz über die Linie.

42 Und auf der anderen Seite hat Janjić die große Chance aufs 3:0! Yildirim tankt sich auf rechts gegen zwei Hallenser durch und gibt vom Strafraumeck ins Zentrum. Noch leicht abgefälscht landet die Hereingabe am zweiten Pfosten, wo Janjić eingelaufen kommt, die Murmel aber nicht an Müller vorbeibringen kann, der geschickt den Winkel verkürzt hat.

41 Papadopoulos verlagert das Spielgeschehen mit einem schönen Diagonalball auf die linke Seite zu Derstroff, der in den Strafraum einzieht, Lannert mit einem Haken stehen lässt und aus 14 Metern Brüseke prüft. Dieser ist jedoch schnell im kurzen Eck und fängt den Ball ab.

39 Nun geht es bei Verls Kapitän doch nicht mehr weiter. Der Torschütze zum 2:0 muss angeschlagen vom Platz. Dafür ist Schwermann nun neu mit von der Partie.

38 Einwechslung bei SC Verl: Julian Schwermann

38 Auswechslung bei SC Verl: Julian Stöckner

37 Brüseke hält den Zwei-Tore-Vorsprung fest! Papadopoulos kommt zentral an der Strafraumgrenze an die Murmel und zirkelt mit rechts in die rechte Ecke. Der Versuch hätte genau in den Winkel gepasst, doch Verls Keeper macht sich ganz lang und fischt die Kugel mit den Fingerspitzen aus dem bedrohten Eck. Eine ganz starke Aktion vom Schlussmann der Gastgeber!

36 Gelbe Karte für Philipp Sander (SC Verl)

Links an der Mittellinie grätscht Sander in einen zu kurzen Pass auf Sternberg und trifft dabei mit gestrecktem Bein Ball und Gegner. Glaser zückt für den Einsatz die Gelbe Karte.

33 Nach kurzer Behandlungspause am Seitenrand geht der Daumen bei Stöckner erstmal nach oben.

31 Die Partie ist aktuell unterbrochen, nachdem Stöckner bei einem Block gegen Boyds Abschluss unglücklich im Rasen hängen geblieben ist.

30 Nach einem Foulspiel von Mikic an Lindenhahn gibt es Freistoß für den HFC aus gut 25 Metern zentraler Position. Eberwein hebt die Kugel über die Mauer ins linke Eck, wo Brüseke aber auf dem Posten ist und die Murmel sicher unter sich begräbt.

28 Auffällig ist, dass die Hallenser die Verler nun bereits sehr früh unter Druck setzen. Die Hintermannschaft der Gastgeber will sich spielerisch aus dem Pressing befreien, Brüseke und Co. spielen da aber ein ums andere Mal mit dem Feuer.

25 Nächster Torabschluss der Gäste. Eine Ecke von der rechten Seite durch Sternberg findet in der Mitte den Kopf von Innenverteidiger Vučur, dessen Versuch allerdings deutlich links am Pfosten vorbeigeht.

23 Ordentlicher Abschluss von Jonas Nietfeld. Der HFC-Kapitän bekommt den Ball gut 25 Meter zentral vor Robin Brüseke aufgelegt und feuert direkt drauf. Sein Versuch geht einen guten Meter über den Querbalken.

21 Es bleibt festzuhalten, dass die Hallenser sich von dem Schock der ersten Minuten erholt haben. Die Gäste agieren nun mutiger und kommen auch ihrerseits zu Offensivaktionen.

17 Das Spielgerät liegt im Verler Tor, aber es ist nicht der Anschlusstreffer für den HFC. Derstroff bringt die Murmel links von der Grundlinie nach innen, wo Boyd im Luftzweikampf mit Stöckner die Arme zur Hilfe nimmt. Am rechten Fünfmetereck schweißt Lindenhahn den Ball im Anschluss zwar ins Netz, doch Referee Glaser hatte die Partie schon unterbrochen und auf Stürmerfoul gegen Boyd entschieden.

14 Sternberg bringt eine Ecke von der rechten Seite ins Zentrum, wo Papadopoulos die Murmel acht Meter vor dem SC-Gehäuse per Kopf nicht richtig erwischt. Der Ball segelt weit links vorbei.

11 Nun verbuchen auch die Gäste ihren ersten Abschluss. Sternberg ist über links mit aufgerückt und wird am Strafraumeck angespielt. Der Außenverteidiger zieht einfach mal ab. Der zentrale Flachschuss ist für Brüseke im Verler Tor jedoch keine Herausforderung.

9 Die Hallenser müssen sich nach diesem Blitzstart der Gastgeber logischerweise erstmal schütteln und in die Partie reinfinden.

6 Tooor für SC Verl, 2:0 durch Julian Stöckner

Was ist denn hier los? Doppelschlag des SC Verl! Rabihic löffelt einen Freistoß aus dem rechten Halbfeld ins Zentrum, wo Innenverteidiger Stöckner am Fünfmeterraum perfekt eingelaufen kommt und seinen rechten Schlappen in die Hereingabe reinhält. Die Murmel schlägt im rechten Eck ein, Müller im HFC-Tor ist ohne Abwehrchance.

3 Tooor für SC Verl, 1:0 durch Barne Pernot

Traumstart für den SC! Kurt macht über rechts Tempo, zieht dann in die Mitte und spielt Pernot an, der zentral gut 20 Meter vor dem Tor zu viel Platz hat. Der Mittelfeldmann zieht einfach mal ab. Von einem Hallenser Bein noch abgefälscht mutiert der Schuss zur Bogenlampe und fliegt über Müller hinweg, der die Murmel nur noch mit den Fingerspitzen berührt. Von der Unterkante der Latte titscht das Spielgerät ins Netz.

1 Der Ball rollt! Der HFC hat in roten Trikots angestoßen, die Gastgeber sind ganz in schwarz gekleidet.

1 Spielbeginn

Auch Verls Trainer Capretti nimmt in seiner ersten Elf nach dem letzten Spiel zwei Änderungen vor. Im Gegensatz zum 2:1-Erfolg in Uerdingen rückt Ritzka für Lang auf die Außenverteidigerposition. Außerdem ist Sander auf dem linken Flügel von Beginn an dabei. Dafür muss Schwermann aus der Startformation weichen.

Werfen wir nun einen Blick auf die Startaufstellungen. Bei den Gästen vom HFC wechselt Coach Schnorrenberg nach dem Sieg gegen Unterhaching zweimal. Für Abwehrmann Boeder, der heute verletzt passen muss, rückt Sternberg in die erste Elf. Zudem ersetzt Eberwein in der Offensive Flügelmann Guttau.

Auch die Hallenser sind aktuell in bestechender Form. Die letzten 6 Spiele haben die Gäste nicht verloren und in den vergangenen drei Partien sogar die volle Punkteausbeute eingefahren. Mit 21 Zählern nach 13 Matches steht der HFC auf Platz 5 der Tabelle gut da. Unter der Woche fuhr die Mannschaft von Florian Schnorrenberg im Nachholspiel gegen Unterhaching einen 2:0-Erfolg ein. Sturmtank Terrence Boyd traf dabei doppelt.

Mit Verl und Halle treffen heute zwei formstarke Mannschaften aufeinander. Die Gastgeber sammelten aus den letzten 6 Partien 13 Punkte. Vor der heutigen Begegnung rangiert der Aufsteiger aus Verl auf einem starken 7. Rang. Eigentlich hätte für die Truppe von Guerino Capretti unter der Woche das Nachholspiel gegen den FSV Zwickau angestanden. Die Partie, die für Dienstag angesetzt war, musste jedoch aufgrund von Corona-Fällen im Team der Sachsen abgesagt werden.