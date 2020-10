62 Der FCI agiert nun etwas mutiger. Durch ein eindeutiges Handspiel von Caniggia Elva und ein hartes Einsteigen von Filip Bilbija unterbinden sie ihre Offensivbemühungen allerdings selbst.

60 Immerhin holen die Schanzer nun mal einen Eckball von rechts heraus. Sebastian Mielitz pflückt die Hereingabe aber problemlos aus der Luft.

58 Jetzt nimmt Tomas Oral die ersten Wechsel vor. Marc Stendera kommt im Mittelfeld für den bereits verwarnten Robin Krauße. Jalen Hawkins reiht sich vorne neben Justin Butler ein, zwei 19-Jährige sollen es also richten.

58 Einwechslung bei FC Ingolstadt 04: Jalen Hawkins

58 Auswechslung bei FC Ingolstadt 04: Maximilian Beister

58 Einwechslung bei FC Ingolstadt 04: Marc Stendera

58 Auswechslung bei FC Ingolstadt 04: Robin Krauße

57 Wieder wird die Viktoria per Freistoß gefährlich. René Klingenburg wird nach bei der Wunderlich-Hereingabe von rechts gerade noch beim Kopfball gestört.

56 Der FCI strahlt jedoch weiterhin keinen Hauch von Torgefahr aus. Es ist erstaunlich, dass sich an der Seitenlinie der Schanzer noch keiner für einen Einsatz bereit macht. Unter anderem sitzt Neuzugang Marc Stendera auf der Bank, auch Fatih Kaya wäre eine Option.

55 Im Vergleich zum ersten Durchgang hat sich am Geschehen nicht viel verändert. Außer, dass sich die Viktoria noch ein wenig offensivfreudiger zeigt. Gerade probiert es Kevin Holzweiler aus der Distanz, setzt aber etwas zu hoch an.

53 Nun hat Bjørn Paulsen Glück, für ein Foul an der Seitenlinie nicht den gelben Karton zu sehen. Der anschließende Freistoß von der linken Außenbahn wird allerdings richtig gefährlich: Albert Bunjaku wird im Zentrum völlig außer Acht gelassen und köpft das Leder nur knapp am langen Eck vorbei! Dabei sollte es sich doch rumgesprochen haben, dass der 36-Jährige einen Torriecher hat.

51 Wieder eine tolle Kombination der Kölner. Einen Querpass von rechts lässt Mike Wunderlich mit viel Übersicht vor den links lauernden Lucas Cueto durch, der mit einem strammen Schuss Fabijan Buntić prüft!

48 Zuvor haben sich Kyere und Beister eine Auseinandersetzung geliefert. Ausgangspunkt war ein Zweikampf im Kölner Strafraum zwischen Maximilian Rossmann und Justin Butler. Die Gäste sind mit den Entscheidungen des Unparteiischen derzeit nicht zufrieden.

47 Gelbe Karte für Maximilian Beister (FC Ingolstadt 04)



47 Gelbe Karte für Bernard Kyere-Mensah (Viktoria Köln)



47 Finden die Schanzer endlich in die Partie? Caniggia Elva nimmt auf links mal etwas Tempo auf, bekommt den geforderten Eckball aber nicht zugesprochen.

46 Der zweite Durchgang läuft! Beide Trainer verzichten bislang auf personelle Änderungen.

46 Anpfiff 2. Halbzeit

45 Halbzeitfazit:

Mit einer verdienten 1:0-Führung für die Hausherren geht es in die Kabinen. Die Viktoria lieferte kein Feuerwerk ab, gegen äußerst passive Ingolstädter reichte es bislang aber locker. Den einzigen Treffer erzielte Albert Bunjaku schon in der zehnten Minute nach Flanke von Marcel Gottschling. Seither verwalteten die Domstädter den knappen Vorsprung geschickt und setzten öfter Nadelstiche, während der FCI offensiv bisher überhaupt nichts zu Stande bekommt. Tomas Oral muss sich für den zweiten Durchgang etwas einfallen lassen.

45 Ende 1. Halbzeit

45 Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 1

45 Der 31-Jährige versucht es direkt, schlenzt die Kugel aber auf das Außennetz.

44 Nun ist die Entfernung ein wenig größer, Gaus legt sich die Kugel nach der abgewehrten Hereingabe an der Eckfahne zurecht.

43 Vielleicht geht per Standard mal was? Marcel Gaus macht sich nach Foul von Bernard Kyere-Mensah an der rechten Torauslinie zum Freistoß bereit.

42 Die Offensivleistung des FCI ist weiterhin sehr enttäuschend. Oft werden Bälle einfach uninspiriert in die Spitze gebolzt, ohne auch nur in die Nähe eines Abnehmers zu gelangen.

41 Gelbe Karte für Robin Krauße (FC Ingolstadt 04)

Wieder ist es Cueto, der Wirbel macht. Diesmal kann ihn Robin Krauße nur mit einem taktischen Foul stoppen.

40 Nun entscheidet sich Lucas Cueto vom linken Flügel für die Flanke. Albert Bunjaku kann aber nicht entscheidend verlängern.

38 Mit einem schönen Diagonalpass aus der Zentrale setzt Mike Wunderlich den links sehr aktiven Lucas Cueto in Szene. Der frühere Münsteraner tankt sich an zwei Mann vorbei in den Sechzehner, beim dritten Verteidiger ist aber Schluss.

36 Die Hausherren dürfen zum Eckball von links antreten. Ingolstadt muss zu zehnt verteidigen, macht das aber geschickt.

35 Schröck muss weiterhin auf dem Spielfeld behandelt werden. Bunjaku macht sich auf den Weg zu ihm und erkundigt sich nach seinem Befinden.

33 Nach langer Zeit mal wieder ein Abschluss! Eine Flanke von Marcel Gottschling bekommen die Gäste nicht weg. Albert Bunjaku hält von der Strafraumkante drauf und trifft wohl Tobias Schröck, denn der bleibt angeschlagen liegen.

30 Eine halbe Stunde ist um. Die knappe Führung für die Viktoria geht weiterhin vollkommen in Ordnung und gerät derzeit nicht wirklich in Gefahr.

29 Immerhin hat der FCI nun wieder mehr Spielanteile. Durchschlagskraft können die Schützlinge von Tomas Oral jedoch weiterhin nicht entwickeln.

27 Um ein Haar mündet der Eckball in einem gefährlichen Konter der Hausherren. Filip Bilbija kann den Vorstoß von Lucas Cueto aber gerade noch stoppen.

26 Diesmal wird es tatsächlich gefährlich. René Klingenburg kann am ersten Pfosten nur ins eigene Toraus klären.

25 Wenn beim FCI mal was gehen soll, dann wohl über Standards. Marcel Gaus macht sich auf links zum nächsten weiten Einwurf bereit.

23 Die Dotchev-Elf ist derzeit klar Herr im Haus. Es ist beeindruckend, wie ballsicher sich der Vorjahresaufsteiger vor allem im Mittelfeld präsentiert. Torraumszenen sind momentan allerdings auf beiden Seiten Mangelware.

20 Jetzt findet eine weite Flanke von rechts mal einen Abnehmer. Maximilian Beister köpft am langen Pfosten aber genau in die Arme von Sebastian Mielitz.

18 Die Gäste versuchen es momentan fast ausschließlich mit hohen Bällen in die Spitze. Doch auch die könnten noch deutlich genauer gespielt werden.

16 Die Offensivbemühungen der Gastgeber wirken bislang deutlich spritziger. Simon Handle legt aus der Zentrale auf den links mitgelaufenen Lucas Cueto ab, der aus spitzem Winkel immerhin die erste Ecke herausholt.

15 Der FCI probiert es von rechts mit einem weiten Gaus-Einwurf. Caniggia Elva kommt im Sechzehner zum Kopfball, bekommt jedoch keinen Druck hinter das Spielgerät.

14 In der Wiederholung ist zu erkennen, dass Buntić vor Bunjaku am Ball war, diesem die Kugel aus kürzester Distanz aber an den Kopf faustete. Für den 36-Jährigen ist es das erste Saisontor.

12 Die Führung ist nicht unverdient. Die Viktoria hatte nach anfänglichen Schwierigkeiten langsam, aber sicher das Zepter in die Hand genommen.

10 Tooor für Viktoria Köln, 1:0 durch Albert Bunjaku

Die Hausherren gehen nach zehn Minuten in Führung! Marcel Gottschling dringt per Doppelpass über den rechten Flügel vor und bringt eine halbhohe Hereingabe auf den kurzen Pfosten. Albert Bunjaku kommt vor dem etwas zögerlichen Fabijan Buntić ran und nickt aus wenigen Metern ein!

8 Das hätte mal gefährlich werden können, allerdings stimmt der Laufweg von Kevin Holzweiler nicht mit dem Pass aus der Tiefe überein.

6 Die Domstädter werden nun etwas spielfreudiger. In der Zentrale ist allerdings kein Durchkommen.

4 Köln kontert über Lucas Cueto. An der Torauslinie bleibt Bjørn Paulsen aber Sieger, die Viktoria wartet vergeblich auf den ersten Eckball.

3 Jetzt leitet der Mann mit der Nummer 18 mit einem Fehlpass jedoch einen gefährlichen Angriff der Schanzer ein. Justin Butler dringt über halbrechts vor und wird gerade noch beim Abschluss aus spitzem Winkel gestört.

2 Die Gäste gehen früh drauf und bringen Kai Klefisch gleich mal stark unter Bedrängnis. Das Kölner Eigengewächs kann sich aber geschickt befreien.

1 Albert Bunjaku führt den Anstoß aus, mit Ballbesitz für die Viktoria geht es los!

1 Spielbeginn

Am Höhenberg herrscht bestes Fußballwetter, bei Temperaturen um die 13 Grad Celsius scheint die Sonne. Coronabedingt dürfen allerdings nur 300 Zuschauer vor Ort sein.

Zudem haben sich die Kölner im Sommer mit erfahrenen Akteuren wie Marcel Risse und Timmy Thiele namhaft verstärkt, während der FCI heute auf ein wichtiges Quartett verzichten muss: Stefan Kutschke, Thorsten Röcher und Dennis Eckert-Ayensa stehen verletzungsbedingt nicht zur Verfügung, während Ilmari Niskanen mit der finnischen Nationalmannschaft unterwegs ist.

Auf den dritten Blick kann man die Viktoria durchaus auch als Favoritin werten, da sie die beiden direkten Duelle der vergangenen Spielzeit für sich entscheiden konnte. Am Höhenberg setzte sich die Dotchev-Elf mit 3:0 durch, in Oberbayern gelang kurz vor der Corona-Pause ein 1:0-Auswärtssieg.

Auf den zweiten Blick ist die Ausgangslage aber deutlich uneindeutiger. Schließlich gewannen die Domstädter am vergangenen Wochenende souverän mit 2:0 in Magdeburg, während der FCI zuhause im Oberbayern-Derby gegen Unterhaching mit 0:1 unterlag.

Auf den ersten Blick ist die Favoritenrolle klar verteilt. Auf der einen Seite der FCI, der in der Vorsaison nur aufgrund eines Gegentreffers in letzter Sekunde in der Relegation gegen Nürnberg scheiterte und den Wiederaufstieg in die 2. Bundesliga verpasste. Auf der anderen Seite die Viktoria, die sich den Klassenerhalt in der vergangenen Spielzeit zwar relativ souverän sicherte, sich nun aber im schwierigen zweiten Drittligajahr befindet.