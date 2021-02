46 Die Kölner kehren unverändert zurück auf den Rasen, die Schanzer bringen mit Elva und Kaya zwei frische Offensivkräfte.

46 Einwechslung bei FC Ingolstadt 04: Caniggia Elva

46 Auswechslung bei FC Ingolstadt 04: Maximilian Beister

46 Einwechslung bei FC Ingolstadt 04: Fatih Kaya

46 Auswechslung bei FC Ingolstadt 04: Dennis Eckert Ayensa

46 Anpfiff 2. Halbzeit

45 Halbzeitfazit:

Der FC Ingolstadt liegt im eigenen Stadion zur Pause mit 0:1 gegen die Viktoria aus Köln zurück. Es gleicht einem Wunder, dass bislang nur ein Treffer gefallen ist, weil beide Mannschaften mehrere Hochkaräter zu verzeichnen hatten. Das Aluminium musste auf beiden Seiten schon herhalten und auch die beiden Keeper waren gut beschäftigt. Die Viktoria war in einer sehr unterhaltsamen ersten Hälfte die etwas effektivere Mannschaft und führt durch den frühen Treffer von Thiele nicht unverdient mit 1:0. Die Schanzer müssen in den zweiten 45 Minuten kaltschnäuziger vor dem Tor werden, wenn gegen die offensivstarken Kölner noch etwas gehen soll. Wenn es so weiter geht, erwartet uns eine sehr spannende zweite Hälfte!

45 Ende 1. Halbzeit

45 Stellwagen macht sich doch nochmal auf in Richtung FCI-Sechzehner und steckt das Leder vor dem Strafraum nach links durch zu Thiele, der von Paulsen abgegrätscht wird und nochmal eine Ecke herausholt. Diese bringt jedoch nichts mehr ein.

45 Die Kölner wollen die Führung noch sicher in die Pause bringen. Sie lassen die Murmel sicher in den eigenen Reihen laufen.

45 Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 2

44 Bilbija mit der Möglichkeit! Ein hoher Ball aus dem Halbfeld von Stendera wird vom Offensivmann mit dem Rücken zum Tor herrlich heruntergepflückt. Anschließend verzögert er sieben Meter vor dem Tor mehrmals und schließt dann mit links aus kurzer Distanz hart ab. Die Murmel zischt knapp über den Querbalken!

42 Cueto regt sich lautstark auf, nachdem er auf Linksaußen nach einem Dribbling einen Einwurf für seine Mannschaft fordert. Schiri Lechner hat das aber anders gesehen. Eine Karte sieht Cueto nicht, was angesichts der bisher verteilten Verwarnungen verwundert.

40 Die Kölner wenden ein sehr effektives Gegenpressing an. Nach einem Ballverlust von Lorch in der Vorwärtsbewegung eilen ihm sofort mehrere Kollegen zur Hilfe und zwingen Caiuby zu einem Rückpass.

39 Über Risse und Wunderlich wandert das Objekt der Begierde nach Linksaußen zu Stellwagen, der das Leder scharf in die Mitte gibt. Schröck hat jedoch den Fuß dazwischen und entschärft die Szene.

38 Wunderlich geht unter Druck am eigenen Sechzehner ins Dribbling. Trainer Janßen dürfte das nicht sonderlich schmecken, der Kapitän bereinigt die Situation aber und verlagert das Spiel auf Koronkiewicz.

37 Seit längerer Zeit schaffen es die Schanzer mal wieder, andauernde Ballstafetten abzuhalten, ohne dabei dem Kölner Kasten näher zu kommen.

36 In die hochintensive Partie schleichen sich immer mehr Nickligkeiten ein. Sowohl spielerisch als auch emotional ist demnach ordentlich Feuer drin.

34 Gelbe Karte für Michael Schultz (Viktoria Köln)

Jetzt meckert der Neu-Kölner Schultz und bekommt genauso wie Ayensa den Gelben Karton.

33 Die Kölner haben zahlreiche Standards zu verbuchen und die sind in der Regel gefährlich! Wunderlich legt kurz quer auf Risse, der aus 25 Metern in den Sechzehner flankt, wo Stellwagen Buntić erneut per Kopf zu einer starken Parade zwingt! Der Schlussmann lenkt den Kopfball mit den Fingerspitzen über die Latte!

31 Gelbe Karte für Dennis Eckert Ayensa (FC Ingolstadt 04)

Nach einem Foul an Stellwagen beschwert sich der unbeteiligte Ayensa augenscheinlich zu heftig bei Schiri Lechner, der das mit der ersten Gelben Karte quittiert.

31 Eine Torraumszene jagt hier die nächste! Es ist eine sehr ansehnliche Partie, weil beiden Teams offensiv agieren!

29 Pfostentreffer für Köln! Die Viktoria brennt ein wahres Offensivfeuerwerk ab! Nach einer feinen Flanke von Lorch aus dem rechten Halbfeld drückt Klingenburg die Murmel links im Strafraum aus neun Metern an den linken Pfosten!

27 Das nächste dicke Ding für Thiele! Wieder bedient Risse seinen Offensivpartner und hebt das Spielgerät aus der eigenen Hälfte hoch in den Lauf des Stürmers. Thiele sieht, dass Buntić weit aus seinem Kasten gekommen ist, und lupft das Leder über ihn hinüber. Allerdings fehlt dem Heber die nötige Präzision, wodurch die Murmel links am Pfosten vorbeispringt.

26 Lattentreffer von Stendera! Auf der Gegenseite haben die Schanzer aus einer ähnlichen Position ebenfalls einen Freistoß. Stendera überrascht Mielitz und zirkelt die Murmel frech rechts oben an die Latte! Von dort springt das Leder ins Toraus.

24 Stellwagen legt sich die Murmel nach einem Einwurf auf Linksaußen an Heinloth vorbei und wird von diesem umgegrätscht. Wunderlich nimmt sich dem Freistoß an und schlägt in mit rechts wuchtig an den Fünfmeterraum. Buntić will die Kugel wegfausten, schlägt aber ein Luftloch mit der Faust. Er hat Glück, dass das Leder danach keinen Kölner Kopf mehr findet und ins Aus segelt.

22 Die Gastgeber haben scheinbar realisiert, das sie es mit den hohen Zuspielen nicht weit bringen werden und kombinieren jetzt öfter flach über Außen.

20 Das muss der Ausgleich sein! Jetzt spielen es die Ingolstädter endlich mal schnell und direkt nach vorne und kombinieren sich über rechts mit Heinloth und Bilbija in den Sechzehner. Bilbija gibt die Murmel schließlich flach an den Fünfmeterraum, wo Ayensa anrauscht und völlig frei die Kugel nicht richtig trifft! Das Leder trudelt links am Tor vorbei.

19 Cueto will es auf Höhe der Mittellinie gleich mit mehreren Akteuren im Dribbling aufnehmen und läuft am Ende in Stendera hinein. Der Top-Torjäger bleibt daraufhin liegen, ein Freistoß war es allerdings in keinem Fall.

18 Caiuby, der heute wieder im Zentrum agiert, setzt sich im Halbfeld der Kölner Hälfte gegen Klingenburg durch und fackelt aus 25 Metern mit links weit über den Kasten.

17 Die hohen Zuspiele des FCI sind noch nicht zielführend. Kutschke und Ayensa sind vorne allein gegen zahlreiche Kölner, die kompakt stehen.

16 Die Höhenberger sind euphorisiert von der frühen Führung und sichtbar leichtfüßiger unterwegs als die geschockten Schanzer.

15 Das Debüt von Schultz scheint vorerst nicht ein jähes Ende zu nehmen. Der Innenverteidiger steht wieder auf dem Rasen und scheint weiterzumachen.

13 Michael Schultz hat sich im Zusammenprall im Luftduell wehgetan und läuft zunächst mit blutiger Nase vom Feld.

11 Tooor für Viktoria Köln, 0:1 durch Timmy Thiele

Mit dem ersten Angriff geht die Viktoria in Führung! Wunderlich gibt die Murmel an der Mittellinie nach rechts weiter zu Risse, der den Kopf hebt und Thiele starten sieht. Sein Steckpass findet den Stürmer rechts im Strafraum, wo dieser ganz cool bleibt und die Murmel mit rechts am herauseilenden Buntić vorbei in die Maschen legt!

10 Bei der nächsten Stendera-Ecke von links versammeln sich die FCI-Spieler allesamt eng vor dem Gehäuse von Mielitz. Dort hebt Stendera dann auch das Leder hin, allerdings können die Kölner die Situation dennoch per Kopf klären.

9 Keller sucht Zielspieler Kutschke mit einem hohen Zuspiel aus der eigenen Hälfte. Der Stürmer wird aber gleich von mehreren Viktoria-Spielern eng bewacht und erreicht den optimistischen Ball nicht.

7 Die Viktoria beruhigt das Spiel wieder und lässt das Leder gefällig in den eigenen Reihen laufen. Wirklich viel Raum nach vorne gewinnen sie dabei nicht.

6 Nachdem die Kölner zu Beginn etwas mehr den Ball hatten, kippt das Momentum nun eindeutig in Richtung der Ingolstädter, die sich in der Hälfte der Kölner halten.

4 Die darauffolgende Ecke führt direkt zum nächsten Abschluss der Schanzer! Ayensa knallt die Murmel aus 14 Metern rechts hoch am Tor vorbei.

3 Ein erster Warnschuss von Bilbija vor dem Sechzehner wird zur Ecke abgefälscht. Stendera führt diese kurz aus und Beister gibt die Kugel eher unfreiwillig wieder an ihn zurück. Die Nummer Zehn schlenzt die Murmel vom linken Strafraumrand in hohem Bogen auf den Kasten. Mielitz lenkt den Chipball über die Latte!

2 Heinloth verschafft sich auf der rechten Seite erstmals Platz und bringt die erste Hereingabe des Spiels in Richtung Sechzehner. Die Murmel fliegt aber zu weit und landet auf der Gegenseite bei den Schanzern.

1 Kaum zurück, begrüßt Beister Gegenspieler Risse an der rechten Seitenlinie mit einem Foul.

1 Schiri Florian Lechner gibt die Partie frei! Die Gäste aus Köln sind komplett in weiß gekleidet, die Schanzer agieren in den rot-schwarzen Heimtrikots. Los geht's!

1 Spielbeginn

Der Tabellendritte aus Ingolstadt könnte mit einem Sieg oder einem Punktgewinn wieder an Rostock vorbeiziehen, die gestern bereits gegen Verl gewonnen haben. Im Parallelspiel ist auch noch Tabellenführer Dresden gefordert, die punktgleich vor den Schanzern stehen. Es könnte heute also Bewegung an der Tabellenspitze geben.

Bei der Viktoria aus Köln sitzt erstmals Neutrainer Olaf Janßen auf der Bank, der nach der Entlassung von Pavel Dotchev die Trendwende einleiten soll. Daniel Zillken war zunächst als Interimscoach eingesprungen und nimmt nun den Platz neben Janßen als dessen Co-Trainer ein. Grundlegend verändert hat sich an der Startaufstellung der Kölner aber nichts. Einzig Neuzugang Michael Schultz darf sein Debüt in der Innenverteidigung für Sead Hajrovic feiern, der nur auf der Bank sitzt. Außerdem rutscht Luca Stellwagen für den fehlenden Simon Handle in die erste Elf.

FCI-Coach Thomas Oral will den Bann heute brechen und nimmt zwei Veränderungen in seiner Startelf vor: Für Merlin Röhl und Peter Kurzweg, die beide ausfallen, beginnen Maximilian Beister und Thomas Keller, der nach seiner abgesessenen Gelb-Sperre wieder zurückkehrt.

Die Schanzer aus Ingolstadt, die jüngst ihr 17-jähriges Bestehen feiern durften, empfangen ihren Angstgegner aus dem Kölner Stadtteil Höhenberg. Die bisherigen drei Duelle gingen allesamt an die Viktoria und die Ingolstädter blieben in jedem Aufeinandertreffen ohne eigenen Treffer. Das Hinspiel gewannen die Domstädter zuhause mit 2:0 durch Treffer von Bunjaku und Cueto. Die Ausgangssituation spricht allerdings für die Schanzer, die nur eine Niederlage in den letzten sieben Spielen hinnehmen mussten, während die Kölner seit sieben Partien sieglos sind.