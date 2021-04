64 Mickels wird von Krempicki rechts am Strafraum bedient und zieht ohne Umschweife ab - das Spielgerät rauscht ein gutes Stück über das Tor.

63 Den Hausherren gelingt es, das Spielgeschehen etwas weiter nach vorne zu verlagern. Das Team von Trainer Rüdiger Rehm ist bei diesem Spielstand aber natürlich auch unter Zugzwang.

60 Nun besitzen die Gastgeber mal einen Torabschluss: Lankford setzt halbrechts im Strafraum Wurtz in Szene, der sich schnell dreht und aus 14 Metern mit seinen Schuss das kurze Eck anvisiert. Weinkauf ist auf dem Posten und hat das Leder sicher.

58 SVWW-Coach Rehm tauscht zum zweiten Mal und bringt Brumme für Ajani.

58 Einwechslung bei SV Wehen Wiesbaden: Lucas Brumme

58 Auswechslung bei SV Wehen Wiesbaden: Marvin Ajani

55 Die Gäste bleiben gefährlich: Stoppelkamp setzt Mickels rechts im Strafraum stark in Szene, dessen Flanke dann aber zu hoch angesetzt ist und zuviel Fahrt besitzt. So verpufft eine für den MSV eigentlich sehr aussichtsreiche Situation.

52 Die Führung der Duisburger geht nach dem bisherigen Spielverlauf eindeutig in Ordnung. Von den Hausherren kommt bisher offensiv nur wenig.

50 Wehen Wiesbaden verliert den Ball 25 Meter vor dem eigenen Tor im Spielaufbau. Die Gäste schalten schnell, am Ende kann Stoppelkamps Schuss halbrechts im Strafraum noch so gerade von der SVWW-Defensive geblockt werden!

46 Tooor für MSV Duisburg, 0:1 durch Aziz Bouhaddouz

Den Zebras gelingt der Start nach Maß! Bouhaddouz tritt über die halblinke Seite an, dringt in den Strafraum ein, spielt Doppelpass mit Krempicki und bringt den Ball dann aus zehn Metern Torentfernung mit seinem Rechtsschuss im SVWW-Tor unter. In dieser Szene zeigt sich die Defensive der Hessen zu passiv!

46 Niemeyer kommt zum Start der zweiten Halbzeit für Chato.

46 Einwechslung bei SV Wehen Wiesbaden: Michel Niemeyer

46 Auswechslung bei SV Wehen Wiesbaden: Paterson Chato

46 Anpfiff 2. Halbzeit

45 Halbzeitfazit:

Zur Pause steht es zwischen dem SV Wehen Wiesbaden und dem MSV Duisburg torlos 0:0. Die Partie begann sehr lebhaft, gleich in der ersten Spielminute prüften die Hausherren Weinkauf im MSV-Gehäuse. Dieser konnte den Abschluss von Korte parieren. Im Anschluss fanden die Zebras gut in die Partie und stellten in der ersten Halbzeit die tonangebende Mannschaft. In der 38. Spielminute hätten sich die Meidericher beinahe für ihre Überlegenheit belohnt, Krempicki scheiterte mit seinem Abschluss aber am stark parierenden Boss im SVWW-Tor. Ansonsten waren Torraumszenen, insbesondere vor dem Gehäuse der Gäste, Mangelware. So ging es mit 0:0 in die Pause. Insbesondere die Hessen müssen sich im Spiel nach vorne steigern, soll es in dieser Partie mit einem Torerfolg klappen.

45 Ende 1. Halbzeit

45 ...Stoppelkamp sucht mit seinem Eckball auf Höhe des ersten Pfostens Schmidt, der das Spielgerät verpasst. Der Standard sorgt demnach für keine Gefahr vor dem Tor der Hessen.

44 Nach einem Schiedsrichterball spielen sich die Gäste schnell über rechts durch zur Grundlinie - Sauers Flankenversuch wird zur Ecke geblockt...

42 Nach einem scharf von der linken Seite in den Strafraum getretenen Eckball verpassen zwei MSV-Akteure die Kugel nur knapp!

40 Ein Führungstreffer der Gäste wäre nicht unverdient gewesen. So geht es aber mit 0:0 weiter.

38 Da ist die Großchance für die Gäste! Mickels ist rechts schneller als Gegenspieler Carstens und bringt den Ball flach punktgenau per Querpass in den Strafraum zu Krempicki. Dieser schließt aus sieben Metern mit dem ersten Kontakt ab und scheitert am stark reagierenden Boss!

37 Gelbe Karte für Wilson Kamavuaka (MSV Duisburg)

Der MSV-Akteur stellt sich Medić im Mittelfeld in den Weg. Dafür gibt's Gelb.

34 Frey wird mit einem Rückpass von Sauer von rechts von der Grundlinie zentral am Sechzehnmeterraum gefunden. Der Mittelfeldmann schließt ab, trifft das Leder aber nicht richtig. So bringt der Schuss das Gehäuse der Gastgeber nicht in Bedrängnis.

33 Den gefährlichen Eindruck machen bei ihren Offensivbemühungen die Gäste. Die Hessen tun sich schwer, sich bis zum Strafraum durchzuspielen.

30 Stoppelkamp geht im SVWW-Strafraum zu Boden. Die Proteste bezüglich eines Elfmeterpfiffs halten sich aber eher in Grenzen. Das Spiel läuft weiter.

29 Viel spielt sich in den letzten Minuten zwischen den Strafräumen ab. Beide Teams verrichten aufmerksame Defensivarbeit, im Spiel nach vorne agieren beide Mannschaften noch zu ungenau.

27 Eine Hereingabe von Stoppelkamp vom linken Strafraumeck gerät zu ungenau und stellt die Abwehrreihe der Gastgeber nicht vor Probleme.

25 Chato scheint sich bei einer Offensivaktion auf der linken Seite wehgetan zu haben. Zunächst geht es für ihn aber weiter.

21 Gelbe Karte für Florian Carstens (SV Wehen Wiesbaden)

Der Abwehrmann unterbindet einen schnellen Gegenangriff der Gäste am Mittelkreis in der eigenen Hälfte mit einem Einsteigen gegen Krempicki. Dafür sieht Carstens Gelb, seine Fünfte in dieser Saison. Daraus resultiert eine Sperre für den SVWW-Akteur im nächsten Spiel.

20 Der MSV ist in dieser Phase am Drücker und kombiniert sich nun ansehnlich durch das Zentrum. Den Steckpass kann Bouhaddouz dann am Ende nicht erreichen, der aus dem Tor geeilte Boss schnappt sich die Kugel gerade noch rechtzeitig vor dem Angreifer.

19 Einen Eckball von der rechten Seite führt Stoppelkamp kurz aus und flankt die Kugel dann mit dem Außenrist auf den zweiten Pfosten. Die Hessen können klären.

15 Stoppelkamp zieht im Anschluss an einen Freistoß aus dem halblinken Korridor aus 25 Metern ab auf das kurze Eck - Boss pariert das Spielgerät sicher.

13 Die Gastgeber forcieren vor allem das Spiel über die Außenbahnen. Insbesondere die rechte Angriffsseite der Hessen macht in der Anfangsphase viel Betrieb.

10 Die nächsten Offensivaktionen gehören wieder den Gastgebern. Das Spiel beginnt sehr lebendig.

6 Die Zebras zeigen sich von dem wackligen Start in die Partie unbeeindruckt und setzen selbst ihre ersten Offensivakzente.

5 Boss im Tor der Gastgeber hat mit einem Bouhaddouz-Kopfball nach einem Freistoß von Stoppelkamp keine Probleme.

2 ...Chato geht in Folge der Ecke halbrechts im Strafraum zu Boden. Von Seiten der Hausherren wird ein Elfmeterpfiff gefordert, der Schiedsrichter lässt aber weiterspielen.

1 Der erste Vorstoß der Gastgeber wird direkt gefährlich! Nach einem Durcheinander im MSV-Strafraum segelt ein Abschluss von Korte per Bogenlampe auf den Kasten. Weinkauf lenkt den Ball über die Querlatte...

1 Das Spiel läuft.

1 Spielbeginn

Der MSV tauscht nach dem 2:2-Unentschieden gegen Kaiserslautern ebenfalls dreifach: Anstelle von Bitter, Gembalies (beide Bank) und Engin (nicht im Kader) beginnen Schmidt, Scepanik und Mickels.

Beim SVWW ergeben sich im Vergleich zur 1:1-Punkteteilung in Rostock drei personelle Änderungen in der Startelf: Walbrecht, Ajani und Wurtz ersetzen Kempe (Muskelfaserriss), Mrowca (Sehnenluxation) und Tietz (Rotsperre).

Der MSV Duisburg schwebt als Tabellenvierzehnter in Abstiegsgefahr, kann aber auf zuletzt fünf ungeschlagene Spiele in Serie zurückblicken. Die Meidericher besitzen vor der heutigen Partie einen Vorsprung von drei Zählern auf den ersten Abstiegsplatz und haben noch das Nachholspiel bei Dynamo Dresden in der Hinterhand. Mit einem Sieg könnten die Zebras heute einen großen Schritt in Richtung Klassenerhalt machen. Am Dienstag bescherte dem MSV ein spätes Tor von Wilson Kamavuaka einen Punkt beim 2:2-Unentschieden zuhause gegen Kaiserslautern.

Neun Zähler trennen Wehen Wiesbaden nach den gestrigen Spielen vom Aufstiegsrelegationsplatz. Selbst im Falle eines heutigen Dreiers der Hessen müsste wohl schon sehr viel zusammenkommen, damit das Team von Trainer Rüdiger Rehm Rang drei noch erreicht. Nach vier Niederlagen in Folge im März, ist der SVWW nun seit vier Spielen ungeschlagen, aus den er acht Punkte holte. Unter der Woche kamen die Hessen zu einem Remis in Rostock durch einen späten Treffer von Florian Carstens.