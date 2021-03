43

Boyd verpasst es, die Führung auszubauen! Nachdem Shcherbakovskis Flanke noch an der Grundlinie am Block der Gegenspieler gescheitert war, bringt Syhre den Ball ins Zentrum. Dort nimmt Boyd den Pass an und schließt aus der Drehung ab. Schmidt kann aber noch seine Beine dazwischen bekommen und das Spielgerät abfälschen. Den abgeschwächten Schuss kann Weinkauf ohne Probleme halten.