Der MSV verliert nach dem Gegentreffer etwas an Fahrt. Die Gäste versuchen den Moment zu nutzen und greifen nun schon Mitte der gegnerischen Hälfte an.

19

Tooor für SpVgg Unterhaching, 1:1 durch Niclas Anspach

Alles wieder offen! Nur zehn Minuten später haben die Gäste die Antwort parat. Markus Schwabl passt aus halblinker Position in die Schnittstelle der MSV-Verteidigung. Niclas Anspach nimmt die Kugel in zentraler Position mit und schiebt sie aus 14 Metern an Leo Weinkauf vorbei in die Maschen.