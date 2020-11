25 Da fasst sich Leon Jensen im Konter ein Herz und jagt die Kugel von der Strafraumkante im hohen Bogen über den Kasten. Das Abspiel auf den links postierten Mitspieler wäre wohl die bessere Option gewesen.

22 Die besseren Annäherungen an den Kasten sind nach 22 gespielten Minuten für den FSV zu verzeichnen. Es blieb allerdings auch bei den Sachsen nur bei besagten "Annäherungen", ohne wirklich zwingend zu sein. René Vollath und Johannes Brinkies sind weitestgehend ohne Beschäftigung.

19 Auf der anderen Seite kommt Morris Schröter im Sechzehner ungehindert zum Abschluss! Im Fünfmeterraum wirft sich ein Türkgücü-Verteidiger in die Schussbahn und verhindert schlimmeres.

18 Zwickau ist unachtsam im Mittelfeld und verliert die Kugel. Eine vielversprechende Kontermöglichkeit der Münchner versandet aber schnell, weil Boere Slišković die Murmel in den Rücken spielt. Stanić ist zur Stelle und räumt auf.

15 Fast wird es spektakulär: Einen Freistoß von der linken Seite lenkt Julius Reinhardt aus elf Metern mit der Hake und dem Rücken zum zum Tor auf das Ziel. Es ist schön anzusehen, letztendlich verfehlt der Versuch den Kasten von René Vollath aber um zwei Meter.

14 Keines der Teams kann sich einen entscheidenden Vorteil erspielen. Viel findet im Mittelfeld statt, um die Sechzehner wird es dann etwas ungenau. Zwickau und Türkgücü begegnen sich auf Augenhöhe in der Anfangsviertelstunde.

11 Nach zehn Minuten erhöhen die Gäste das Tempo, laufen Zwickau hoch an. Startelf-Rückkehrer Sararer hat nach dem Ballgewinn die Kugel in zentraler Position, verpasst aber das Zuspiel auf die rechte Seite zu Fischer. Schikora ist mit dem langen Bein dazwischen.

8 Türkgücü findet nicht so recht in die Partie. Die Zuspiele der Gäste sind in der Vorwärtsbewegung zu ungenau. Zwickau sieht mehr vom Spielgerät, hinten sitzt der Aufsteiger aber sattelfest mit seiner Fünferkette und den drei zentralen Zorba, Sorge und Kusić.

5 In der Anfangsphase wird sich vorsichtig abgetastet. Die erste Mini-Gelegenheit hat Leon Jensen aus halblinker Position und der Schuss wird zum Eckball abgeblockt. Dieser landet in den Händen von René Vollath.

3 Es ist heute auch das Duell der Mittelsürmer Ronny König und Petar Slišković. Der Münchner führt die Liga in Toren an (6). Der "King" im Sturm der Schwäne hat drei Treffer auf dem Konto und hofft heute seinen 50. Drittligatreffer zu erzielen.

1 Spielbeginn

Bei den Münchner ist Sercan Sararer nach abgesessener Gelbsperre wieder von Beginn an am Start. Der Mannschaftskapitän sammelte bereits acht Scorerpunkte (2 Tore, 6 Assists). Auch neu sind Furkan Zorba und Marco Holz. Aaron Berzel und Benedikt Kirsch (Ersatzbank) rücken im Vergleich zur Partie gegen Ingolstadt II aus der Startformation. Joe Enochs wechselt nach der zweiwöchigen Pause nur auf einer Position: Can Coskun ersetzt Manfred Starke, der Vorlieb mit einem Platz auf der Ersatzbank nehmen muss.

Auch das heutige Spiel stand kurzzeitig auf der Kippe, nachdem heute ein positiver COVID-19-Befund im Funktionsteam der Zwickauer vorlag. Die Betroffene Person hatte allerdings keinen Kontakt zur Mannschaft und es gab grünes Licht von den Gesundheitsbehörden. Der Blick aufs Sportliche verrät, dass der FSV punktgleich mit Türkgücü dasteht – natürlich mit noch einem Nachholspielen in der Hinterhand. Mit einem Sieg könnten beide Teams bis auf den siebten Platz in der Tabelle klettern.

Des FSV Zwickau traf es gleich doppelt: Erst entfiel das für den 7. Spieltag angesetzte Match gegen Türkgücü. Am vergangenen Samstag konnte dann auch der SC Verl aufgrund positiver Corona-Testergebnisse innerhalb der Mannschaft nicht antreten, wie erst wenige Stunden vor dem geplanten Auswärtsspiel der Sachsen bekannt wurde. Die Schwäne sind also ziemlich genau seit zwei Wochen ohne Spielpraxis in der 3. Liga. Am 20. Oktober gewann das Team von Joe Enochs mit 2:1 in Dresden.

Vor drei Tagen stand dem Aufsteiger dann wieder genug Personal zur Verfügung, um gegen den FC Ingolstadt II anzutreten. Im oberbayrischen Duell konnte kein Sieger ermittelt werden, man trennte sich beim Endstand von 1:1. In der Tabelle bedeutet dies für das Team von Alexander Schmidt Mittelfeldplatz elf und zehn Punkte.

Schon vor einer Woche hätten sich der FSV Zwickau und Türkgücü München gegenüberstehen sollen. Drei positive Corona-Fälle im Team der Münchner ließen die Begegnung rund fünf Stunden vor dem Anpfiff allerdings platzen. "Wir haben nicht genug Spieler, die wir auf der Spielberechtigungsliste noch einsetzen können und mussten dementsprechend den Antrag stellen, dass das Spiel abgesagt wird", erklärte Türkgücü-Geschäftsführer Max Kothny.