Zum heutigen Duell der Emporkömmlinge schickt Saarbrückens Cheftrainer mit Bösel, Golley, Schleimer und Mendler vier Neue von Beginn an auf den Rasen. Dafür sitzen Jänicke, Froese, Breitenbach und Müller vorerst auf der Ersatzbank.

Aber auch der Aufsteiger aus Verl muss sich keineswegs verstecken! Die Ostwestfalen gewannen am vergangenen Dienstag mit 3:1 gegen den 1. FC Magdeburg und grüßen dadurch, mit bis dato zehn eingefahrenen Punkten, von Rang sieben der Tabelle.

Beide Teams sind hervorragend in die Saison gestartet und dürften mit ihren Plätzen in der oberen Tabellenhälfte jeweils sehr zufrieden sein. Vor allem die Elf um Trainer Łukasz Kwasniok hat mit 13 Punkten aus fünf Spielen - und damit Rang zwei im Tableau - ein Ausrufezeichen gesetzt! In der englischen Woche fuhren die Saarländer zwei 2:1-Siege gegen die bayerischen Vertreter aus Unterhaching und Giesing ein. Außerdem hat der 1. FCS noch ein Nachholspiel gegen den MSV Duisburg auf dem Zettel.