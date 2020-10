Hinein in den zweiten Abschnitt! Während die Hachinger gleich zwei Neue mit aus der Pause bringen, gehen es die Löwen unverändert an.

45

Halbzeitfazit:

Pause in Oberbayern! In der ersten Hälfte des S-Bahn-Derbys hatten die Sechzger die besseren Argumente und nehmen eine verdiente Führung mit in die Unterbrechung. Dabei erwischten zunächst die Hausherren den besseren Start und verzeichneten früh die erste Chance. Richtig zwingend wurde es kurze Zeit später aber erst auf der Gegenseite, wo die Köllner-Elf gleich mehrere Eckbälle in Serie ausführen durfte und schließlich durch Dennis Dressel zur Führung netzte. In der Folge übernahmen die Löwen das Geschehen und schnürten die Hachinger hinten ein. Im Endspurt der ersten 45 Minuten kamen die Gastgeber dann zwar wieder besser rein, wirklich gefährlich wurde das Team von Arie van Lent dem gegnerischen Gehäuse aber noch zu selten.