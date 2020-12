85 Verl läuft die Zeit davon! Die Hausherren haben den Ball, aber finden kaum Lösungen. Türkgücü verteidigt mit allem Spielern in der eigenen Hälfte.

82 Gelbe Karte für Petar Slišković (Türkgücü München)

Auch Petar Slišković muss sich eine Verwarnung beim Schiedsrichter abholen!

81 Gelbe Karte für Sascha Korb (SC Verl)

Sascha Korb stoppt Mounir Bouziane unsanft und sieht den gelben Karton.

78 Gelbe Karte für Alexander Schmidt (Türkgücü München)

Der Türkgücü-Coach wird an der Seitenlinie etwas zu laut und bekommt die Gelbe Karte.

77 Einwechslung bei SC Verl: Justin Eilers

77 Einwechslung bei SC Verl: Justin Eilers

77 Auswechslung bei SC Verl: Zlatko Janjić

74 Außennetz! Auf der anderen Seite kann der Sportclub eine Flanke nicht klären. Am Ende landet der Ball in der rechten Strafraumhälfte direkt vor Sercan Sararer. Der fackelt nicht lange, aber setzt das Spielgerät aus spitzem Winkel mit einem satten Schuss an das Außennetz.

73 An der rechten Strafraumseite legt Patrick Schikowski auf Philipp Sander ab. Der sucht aus 15 Metern den Abschluss, aber zieht dann ein gutes Stück links am Tor vorbei.

70 Einwechslung bei SC Verl: Patrick Schikowski

70 Auswechslung bei SC Verl: Julian Schwermann

70 Einwechslung bei SC Verl: Berkan Taz

70 Auswechslung bei SC Verl: Aygün Yildirim

67 Hätte es Elfmeter für Verl geben müssen? Zlatko Janjić ist beinahe frei durch und schießt aus 15 Metern auf den Kasten. Der Schuss wird zuerst von René Vollath mit dem Fuß abgewehrt und vor der Linie dann von Alexander Sorge abgeblockt. Dabei war wohl auch der Arm von Sorge im Spiel, aber Referee Tobias Fritsch lässt weiterlaufen. Eine durchaus diskussionswürdige Entscheidung.

64 Das Tor hat sich nicht zwingend angebahnt, denn der SV Verl war am Drücker. Wie reagieren die Hausherren auf den Rückstand?

62 Tooor für Türkgücü München, 0:1 durch Sercan Sararer

Da ist das Ding! Alexander Sorge schlägt aus der eigenen Hälfte einen Ball lang nach vorne. Mit dem Kopf verlängert Petar Slišković die Kugel in die Spitze auf Sercan Sararer, der seinen Verfolgern davonläuft. Sararer umukurvt scließlich auch noch Robin Brüseke und schiebt die Kugel in das leere Tor ein. So schnell kann es gehen!

61 Einwechslung bei Türkgücü München: Mounir Bouziane

61 Auswechslung bei Türkgücü München: Omar Sijarić

60 Einen Schritt zu spät! Von der linken Grundline spielt Kasim Rabihic auf den ersten Pfosten. René Vollath reagiert dort aber schneller als Philipp Sander und begräbt die Pille unter sich.

59 In der linken Strafraumhälfte wird Philipp Sander gut in Szene gesetzt. Schließlich schlägt er aber einen Haken zu viel und Furkan Zorba blockt seinen Schuss zur Ecke. Da war mehr drin!

55 Der Start in den zweiten Durchgang ist durchaus vielversprechend. Es ist mehr Tempo im Spiel. Bei beiden Teams ist der Zug zum Tor da. Jetzt fehlen noch die Tore!

52 Erneut gibt es einen Eckstoß für die Gäste. Dieses Mal mit einer besseren Variante: Yi-young Park spielt das Leder flach in den Rückraum und findet dort Sercan Sararer. Glück für den SC, dass der kraftvolle Schuss von Aaron Berzel geblockt wird.

51 Sercan Sararer holt auf der rechten Seite einen Eckball hinaus. Den schlägt Yi-young Park in den Strafraum, doch findet keinen Abnehmer.

48 Und wieder der Sportclub! Über die linke Seite hat Kasim Rabihic viel Platz und zieht in die Box ein. Mit einem Pass in die Strafraummitte sucht er Philipp Sander, aber im letzten Moment grätscht ein TGM-Verteidiger dazwischen. Es gibt Eckball.

47 Gute Gelegenheit! Von der rechten Seite chippt Aygün Yildirim butterweich das Leder in den Strafraum. Dort steigt Zlatko Janjić hoch und köpft nur knapp rechts oben am Tor vorbei.

46 Das Spiel ist wieder freigegeben. Personelle Veränderungen gibt es auf beiden Seiten nicht. Gibt es nach dem Seitenwechsel mehr Torchancen?

46 Anpfiff 2. Halbzeit

45 Halbzeitfazit:

Pünktlich schickt Schiedsrichter Tobias Fritsch die beiden Mannschaften in die Pause. Nach einer ereignisarmen ersten Hälfte steht es zwischen dem SV Verl und Türkgücü München 0:0. Nach einer recht munteren Anfangsphase flachte das Spiel mehr und mehr ab. Die einzige gute Torchance hatte Aygün Yildirim in der 6. Minute nach einem Konter. Die Gäste gaben keinen einzigen Torschuss ab. Der SC hatte mit zunehmender Spielzeit mehr Spielanteile, kam aber ebenfalls kaum zum Abschluss. Für die zweite Halbzeit gibt es enormes Steigerungspotential auf beiden Seiten.

45 Ende 1. Halbzeit

45 Gelbe Karte für Filip Kusić (Türkgücü München)

Nach einem Foulspiel gegen Philipp Sander holt sich Filip Kusić seine 2. Gelbe Karte in der laufenden Saison ab.

43 Türkgücü wagt sich noch einmal nach vorne. Aaron Berzel schickt aus dem Mittelfeld Sercan Sararer in Richtung Strafraum, doch kurz vor der Strafraumgrenze verliert der beste Vorlagengeber der Liga die Kugel.

40 Fünf Minuten sind noch auf der Uhr. Viel Nachspielzeit wird es nicht geben. Was ist noch drin im ersten Durchgang?

38 Das war gar nichts: Kasim Rabihic schlägt einen Freistoß in den Strafraum, den René Vollath problemlos abfängt.

33 Im Mittelfeld gewinnt Verl zur Zeit so gut wie jedes Duell. In der Vorwärtsbewegung fehlt es dann aber an Ideen und Durchschlagskraft. Geduldig geht es dann immer wieder hintenrum.

30 Eine halbe Stunde ist um und es ist kaum Tempo im Spiel. Nach einer guten Anfangsphase zieht sich TGM immer weiter zurück. Nur selten kommen die Männer von Alexander Schmidt noch in die Hälfte des Sportclubs. Die Gäste können noch keinen Torschuss verzeichnen. Auf der Gegenseite kommt aber auch Verl nicht zu klaren Torchancen.

27 Es gibt erneut eine Ecke für den SC. Dieses Mal landet sie bei Aygün Yildirim, aber dessen Schussversuch geht weit am Tor vorbei.

26 Der SC Verl gibt nun mehr und mehr den Ton an. München kommt kaum noch aus der eigenen Hälfte hinaus. Die Gastgeber schaffen es allergings nicht ihren Ballbesitz in Chancen umzumünzen.

21 Christopher Lannert kommt aus dem Rückraum zum Abschluss. Der Schuss ist jedoch zu schwach. Insgesamt strahlen beide Mannschaften vor den Toren kaum Gefahr aus. Auch die Torjäger Zlatko Janjić und Petar Slišković tauchen bisher unter.

20 Der Sportclub setzt sich erstmals längere Zeit in der gegnerischen Hälfte fest. Die Gäste stehen aber gut, aber lassen keinen Abschluss zu. Eine Flanke von Lars Ritzka faustet René Vollath aus der Gefahrenzone.

15 Es ist keine besonders chancenreiche Partie - auch wenn es durchaus zielstrebig nach vorne geht. Beide Teams haben Schwierigkeiten im letzten Drittel den entscheidenden Pass an den Mitspieler zu bringen. Die Möglichkeit von Aygün Yildirim in der 6. Minute bleibt die einzige nennenswerte Chance.

13 Gelbe Karte für Aaron Berzel (Türkgücü München)

Innenverteidiger Aaron Berzel rückt weit mit nach vorne auf und kommt dann am gegnerischen Strafraum gegen Sascha Korb zu spät. Für das Einsteigen gibt es die Gelbe Karte.

10 Es ist ein munterer Start ins Spiel. Türkgücü hat mehr Spielanteile und nimmt den aktiveren Part ein. Das Heimteam versteckt sich aber keineswegs. Nach Ballgewinn sucht auch das Team von Guerino Capretti schnurstracks den Weg nach vorne.

6 Und direkt im Gegenzug kontern die Hausherren! Über die rechte Seite wird Aygün Yildirim geschickt, der in den Gäste-Strafraum einzieht. Den flachen Abschluss zieht er dann aber knapp links am Tor vorbei. Die beste Gelegenheit des Spiels bisher.

5 Nach einer geklärten Ecke landet das Leder bei Sercan Sararer. Der bringt den Ball wieder in die Gefahrenzone, doch erneut ist Robin Brüseke Robin Brüseke aufmerksam. Der Schlussmann faustet das Spielgerät aus der Box.

2 Aaron Berzel schlägt eine erste Flanke scharf aus dem linken Halbfeld vor das Tor. SCV-Keeper Robin Brüseke sind die Kugel spät, aber hält sie dann im Nachfassen sicher fest.

1 Der Ball rollt in der SPORTCLUB Arena! Welches Team erwischt den besseren Start?

1 Spielbeginn

Es nicht nur ein Duell der Aufsteiger, sondern auch ein Duell der Torjäger. Der Münchner Petar Slišković hat bereits zehn Tore auf dem Konto. Bei Verl traf Zlatko Janjić neunmal.

Auch beim Team von Alexander Schmidt gibt es personelle Wechsel. Nicht im Kader sind Benedikt Kirsch und Stefan Stangl. Zudem nehmen Nico Gorzel und Furkan Kircicek zunächst auf der Bank Platz. Neu in der Startformation sind dafür Yi-young Park, Kilian Fischer, Filip Kusić und Omar Sijarić.

Im Vergleich zur Niederlage gegen Dresden verändert Guerino Capretti seine Elf auf zwei Positionen. Neben dem gesperrten Mehmet Kurt ist auch Daniel Mikic nicht mit von der Partie. Neu auf dem Rasen stehen für das Duo Barne Pernot und Sascha Korb.

Bei den Gästen sieht es um einiges schlechter aus. Nach einer eigentlich ordentlichen Hinrunde geht dem Aufsteiger im Jahresendspurt die Puste aus. Seit fünf Spielen ist man mittlerweile sieglos und in den vergangenen drei Begegnungen sogar ohne eigenes Tor. Für Coach Alexander Schmidt ist es Zeit für die Trendwende: "Wir haben eine gute Mannschaft und wir haben spielstarke Spieler, wir können aus allen Lagen Tore erzielen. Das Wichtigste ist, dass wir sofort konzentriert sind."

Die Dezember-Bilanz des Sportclubs ist durchwachsen. Auf den Sieg gegen den Hallscher FC folgte ein Remis gegen Viktoria Köln. Zuletzt verlor das Team von Guerino Capretti mit 4:1 bei Dynamo Dresden. Fehlen wird dem Trainer heute Mehmet Kurt aufgrund seiner 5. Gelben Karte.

Die Tabellenstände von beiden Mannschaften sind nicht unbedingt aussagekräftig. Jeweils absolvierten sie bisher lediglich 14 Spiele. Doch selbst mit weniger Spielen als die Konkurrenz stehen die Hausherren mit dem 6. Platz sehr gut da - mit Tuchfühlung zu den Aufstiegsrängen. Bei den Gästen aus München sieht es etwas anders aus. Die stehen auf dem 13. Platz und die fehlenden Spiele werden zeigen, ob es eher nach oben oder nach unten geht.