Fast fällt der Ausgleich! Der eben eingewechselte Julian Hettwer stibitzt die Kugel am Mittelkreis und stürmt auf Morten Behrens zu. Der Keeper kommt ein paar Meter entgegen und der Duisburger probiert es aus der Distanz - Außennetz!

Tooor für 1. FC Magdeburg, 1:2 durch Saliou Sané Magdeburg dreht das Spiel! Es ist Granatowski, der die Kugel von der Grundlinie ins Zentrum zu Sané weitergibt. Der Duisburger zieht unter Bedrängnis ab und das Leder landet abgefälscht und etwas glücklich am linken Pfosten, wo der eingewechselte Bell Bell blitzsauber frei steht und das Ding aus wenigen Metern über die Linie schiebt!

Die Magdeburger versuchen, mit langen Schlägen aus der eigenen Hälfte zu kommen. Die Stürmer haben allerdings kaum Chancen, an einen dieser Bälle zu kommen. Schwinden da schon die Kräfte?

Momentan tun sich beide Mannschaften schwer, in den gegnerischen Strafraum einzudringen. Mehr vom Kunstleder hat er Gastgeber, allerdings ohne nennenswerte Chancen zu erspielen. Die Elbstädter ziehen sich in die eigene Hälfte zurück.

Dominik Schmidt muss nach einem Zusammenprall im Mittelfeld am Schienbein behandelt werden. Es wird aber weitergehen beim Duisburger Verteidiger.

Jetzt haben wir ein Ergebnis, mit dem beide Teams unzufrieden sein werden. Dem entsprechend wird das Visier auf beiden Seiten nicht weniger weit geöffnet. Es geht auf und ab zwischen den Strafräumen, weitere Treffer liegen in der Luft.

Tooor für 1. FC Magdeburg, 1:1 durch Nico Granatowski Der FCM gleicht aus: Sané erobert die Kugel im Mittelfeld und schickt Ernst halbrechts in den Sechzehner. Der Magdeburger behält die Übersicht und legt die Kugel in die Mitte zu Granatowski, der aus acht Metern nur ins freie Tor einschieben muss. Starke Kombination von den Gästen!

Die Zebras lassen nicht locker. Schon wieder kommen die Hausherren in Überzahl nach vorne. Das Spielgerät wandert auf die rechte Seite zu Stoppelkampf, der eine scharfe Flanke durch den Fünfmeterraum schickt. Am zweiten Pfosten verpasst Ahmet Engin!

Stark von Arne Sicker, noch stärker von Morten Behrens! Der Duisburger tankt sich mit Körpereinsatz von links in die Box. Der Schuss aus spitzem Winkel scheitert am FCM-Keeper, der stark reagierend die Arme hochreißt und den Einschlag verhindert.

Keine schlechte Hereingabe von Kapitän Stoppelkamp, der einen Freistoß aus dem Halbfeld an den zweiten Pfosten dreht. Dort rutscht Schmidt mit dem Bein voran über die Grasnaht und verpasst das Zuspiel knapp!

Halbzeitfazit: Duisburg führt gegen Magdeburg zur Pause mit einem Treffer! Die ersten 20 Spielminuten gehörten allein den Gästen aus Sachsen-Anhalt. Die Elf von Thomas Hoßmang verpasste es allerdings, eine der zahlreichen Torgelegenheiten gegen hilflose Duisburger auszunutzen. Wie so oft im Fußball erzielten die Zebras dann plötzlich den Führungstreffer aus einer Umschaltsituation und stellten den Spielverlauf auf den Kopf. Von da an begegneten sich die beiden Tabellennachbarn auf Augenhöhe, wobei Duisburg mehr Abschlüsse verzeichnen konnte. Kommt Magdeburg zurück? Es bleibt spannend, bis gleich!

In der Blitztabelle würde sich der MSV Duisburg momentan aus dem Keller auf Platz 16 schießen. Noch ist das Ding allerdings weit davon entfernt, in trockene Tücher gewickelt zu sein. Magdeburg macht vor der Pause noch einmal Druck.

Die Zebras beschränken sich in dieser Phase auf das schnelle Umschalten und kommen zwei-drei Mal zu Gegenangriffen mit Überzahlsituation. Diese spielen die Hausherren allerdings kläglich aus, weil es im letzten Drittel einfach nicht schnell genug geht beim MSV.

Aus 25 Metern lässt Wilson Kamavuaka das Kunstleder fliegen - in die Arme von Behrens. Nur Sekunden danach zieht Leroy-Jacques Mickels an den Sechzehner und schießt rechts vorbei. Der MSV hat Blut geleckt!

So schnell geht es im Fußball: Magdeburg bestimmt das Spiel von Beginn an, erspielt sich eine Reihe vielversprechender Chancen und wird letztlich dafür bestraft, daraus wenig Zählbares gemacht zu haben. Die Zebras schlagen durch Engin kaltschnäuzig zu und treten jetzt natürlich mit gesteigertem Selbstbewusstsein auf.

Tooor für MSV Duisburg, 1:0 durch Ahmet Engin Duisburg stellt den Spielverlauf auf den Kopf! Sicker schickt die Kugel aus der Abwehr an den Mittelkreis. Engin kommt entgegen, legt sich die Kugel mit dem ersten Kontakt weit vor und ist gegen hoch stehende Magdeburger plötzlich auf und davon. Vor Keeper Behrens legt sich der Duisburger die Kugel nochmal in aller Ruhe auf den rechten Schlappen und vollstreckt ins lange Eck!

Auch in den Coachingzonen wird hart gearbeitet. Unablässig brüllen Gino Lettieri und Thomas Hoßmang Kommandos auf den Platz. Aktuell wird es durch kleinere Fouls etwas zerfahrener.

Selbes Prinzip bei Sebastian Jakubiak, der den Kasten mit einem optimistischen Versuch aus der zweiten Reihe links verfehlt. Im Gegenzug macht es Duisburg schnell, allerdings kommt das Zuspiel auf Kapitän Moritz Stoppelkamp nicht an.

Für ein Kellerduell geht es flott hin und her. Die Elbstädter hatten die besseren Szenen, aber nach und nach wird auch der Gastgeber mutiger. Wer landet den ersten Treffer?

Auf der Gegenseite passiert es fast: Sicker bringt einen ruhenden Ball von der Eckfahne ins Zentrum. Joshua Bitter hebt zum Flugkopfball ab und schickt den Ball einen halben Meter am linken Giebel vorbei. Morten Behrens schaut dem Gerät im Tor nur hinterher.

Steiniger zum dritten: Der Magdeburger wird steil hinter die Abwehr in den Sprint geschickt. Dabei legt sich der 25-Jährige die Murmel einen Tick zu weit vor und trifft aus spitzem Winkel nur das Außennetz. Trotzdem sah die Duisburger Hintermannschaft da erneut nicht gut aus!

Granatowski gwinnt einen Freistoß neben dem Sechzehnmeterraum. Den Standard bringt Jakubiak, allerdings genau auf den Schädel eines Duisburgers. Die Kugel fliegt senkrecht in die Luft und Weinkauf schnappt sich das Leder.

Wieder Steiniger gegen Weinkauf! Vom rechten Flügel schickt Bittroff eine maßgenaue Flanke an den Elfmeterpunkt. Dort entwischt Steiniger seinem Bewacher und köpft freistehend in die Arme des Keepers. Duisburg wackelt.

Die Gäste erwischen den besseren Start in diesen Kellerkrimi. Das Spielgerät läuft durch die Reihen der Herren in den schwarzen Trikots. Die Zebras sind erstmal darauf bedacht, hinten sicher zu stehen.

2

Es beginnt ansehnlich: Saliou Sané schickt Thore Jacobsen per Hacke auf der Außenbahn auf die Reise. Der Magdeburger dringt von der Seite in den Strafraum ein, bleibt dort aber an Dominic Volkmer hängen. Gut aufgepasst vom Duisburger.