61 Einwechslung bei SC Verl: Zlatko Janjić

61 Auswechslung bei SC Verl: Matthias Haeder

59 Es ist mittlerweile ein umkämpftes Spiel auf Augenhöhe. Der Sportclub verzeichnet ein leichtes Chancenplus, allerdings ist Zwickau am kommen. Wie beim 1:1 bringt Starke eine vielversprechende Freistoßflanke in den Strafraum und der aufgerückte Nkansah köpft drüber!

56 Jetzt wird Ritzka Millimeter vor der linken Strafrauseite abgeräumt. Corboz legt sich den ruhenden Ball zurecht und zieht ihn rotzfrech aufs kurze Eck. Brinkies faustet den ersten Versuch weg und wird dann von Jürgensen aus kurzer Distanz angeköpft. Zwickau kann durchatmen, der Schlussmann hält das Leder im zweiten Anlauf fest!

54 Lars Ritzka schickt den nächsten Warnschuss auf die Reise, der Johannes Brinkies allerdings vor keine Probleme stellt. Der FSV-Keeper gibt eine unaufgeregte Figur ab und pariert auch den Ritzka-Versuch erfolgreich.

53 Bereits zum Ende des ersten Abschnitts hatte sich angedeutet, das der FSV nicht chancenlos unterlegen ist. Verl ließ den Gast mit zunehmender Spieldauer immer mehr machen. Der Ausgleichstreffer fällt damit nicht unverdient und verleiht den Westsachsen etwas Rückenwind.

51 Gelbe Karte für Manfred Starke (FSV Zwickau)

Eine folgenschwere Gelbe Karte für den Vorlagengeber von eben: Manfred Starke holt Mael Corboz von den Beinen und sieht zum fünften Mal Gelb. Damit fehlt der Zwickauer im nächsten Spiel.

49 Tooor für FSV Zwickau, 1:1 durch Ronny König

Zwickau gleicht aus! Bisher war wenig von ihm zu sehen, aber jetzt ist Ronny König zur Stelle. Das Drittliga-Urgestein steht bei einer Freistoß-Hereingabe von Manfred Starke goldrichtig und drückt die Murmel im Fallen aus wenigen Metern über die Linie zum 1:1.

48 Zu Beginn des zweiten Durchgangs kontrolliert der SC Verl die Murmel. Die erste Duftmarke setzt Julian Schwermann, einen den Ball aus der Distanz deutlich drüber haut. Johannes Brinkies schaut nur hinterher.

46 Zur Pause nimmt Verl-Coach Capretti einen Wechsel vor: Patrick Schikowski ersetzt Berkan Taz auf der linken Außenbahn.

46 Einwechslung bei SC Verl: Patrick Schikowski

46 Auswechslung bei SC Verl: Berkan Taz

46 Anpfiff 2. Halbzeit

45 Halbzeitfazit:

Verl führt zur Pause mit einem Treffer! Die Ostwestfalen legten einen Blitzstart hin und gingen bereits nach zwei Minuten durch ein Könnecke-Eigentor in Front. Verl kontrollierte das Geschehen darauf und hatte zwei-drei gute Möglichkeiten, noch einen nachzulegen. Zwickau fand in der ersten halben Stunde nicht statt, steigerte sich vor der Pause aber. Schröter hatte die beste Torchance der Schwäne, schoss aber am Tor vorbei. Beim derzeitigen Spielstand ist für den zweiten Durchgang noch alles drin. Bis gleich!

45 Ende 1. Halbzeit

45 Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 1

45 Die letzten zehn Minuten dürften schon eher nach Joe Enochs Geschmack sein. Seine Schützlinge sind jetzt wesentlich aktiver, kommen besser in die Kombinationen und verhindern auf der anderen Seite die Verl-Vorstöße. Was fehlt, sind die großen Möglichkeiten auf den Ausgleich.

45 Die letzten zehn Minuten dürften schon eher nach Joe Enochs Geschmack sein. Seine Schützlinge sind jetzt wesentlich aktiver, kommen besser in die Kombinationen und verhindern auf der anderen Seite die Verl-Vorstöße.

42 Zwickau sammeltet einen Eckball nach dem anderen ein. Die Variante bleibt gleich: Julius Reinhardt hebt das Leder hoch und weit in den Sechzehnmeterraum. Von Erfolg ist das nicht gekrönt, die Murmel landet bei Robin Brüseke.

39 Gelbe Karte für Mike Könnecke (FSV Zwickau)

Mit dem Trikotzupfer verhindert Mike Könnecke den schnellen Gegenstoß von Aygün Yildirim. Dafür sieht der Zwickauer die erste Gelbe des Abends.

36 Nächste Halbchance für den FSV: Nach einem missglückten Eckball erobert Morris Schröter die Murmel linksaußen zurück. Der Zwickauer zieht in die Gefahrenzone und schließt mit rechts ab - links vobei. Da fehlte ein halber Meter für den Torerfolg, aber die Schwäne nähern sich an!

34 Aus rund 25 Metern lädt Manfred Starke bei einem direkten Freistoß voll durch. Robin Brüseke ist zur Stelle, kann das Leder aber nicht festhalten. Zwickau verpasst es wiederum, auf den zweiten Ball zu gehen und die Nachschusschance zu nutzen.

32 Nochmal Brinkies, diesmal mit der Parade gegen Yildirim aus spitzem Winkel! Zwickau kann sich beim Keeper bedanken, der seine Mannschaft hier keinem höheren Rückstand hinterher läuft.

30 Auf der anderen Seite der Benteler-Arena bringt Mael Corboz eine Eckball-Hereingabe, die ebenfalls nichts einbringt. Über Umwege landet die Kugel aber nochmal bei Patrick Choroba, der halb Schuss, halb Flanke in die Arme des aufmerksamen Johannes Brinkies schickt.

28 Seit zwei-drei Minuten halten die Schwäne das Leder in der Verler Hälfte. Das Resultat der guten Phase ist ein Eckball, den Julius Reinhardt an den ersten Pfosten zeiht. Verl klärt die Hereingabe und aus der Zwickauer Nachschuss aus der zweiten Reihe verschwindet im Paderborner Nachthimmel.

25 Was fällt den Westsachsen noch vor der Pause ein? Julius Reinhardt traut sich mal und zieht aus der Distanz ab. Bezeichnend für den bisherigen Arbeitstag der Zwickauer ist allerdings, dass er nur seinen im Weg stehenden Mitspieler Can Coskun anschießt.

22 Aygün Yildirim zieht rechtsaußen das Tempo an und wird erst in höchster Not von Steffen Nkansahs langem Bein gestoppt. Es gibt Eckball für Verl. Dieser findet Lasse Jürgensen, doch der Innenverteidiger köpft vorbei.

18 In der Arbeit gegen den Ball halten sich bis auf die beiden Innenverteidiger alle Verler in der gegnerischen Gälfte auf. Nicht zuletzt deshalb haben die Zwickauer Probleme, mit Kombinationen aus der eigenen Hälfte zu kommen. Abzuwarten bleibt, wie lange der Tabellenfünfte die hohe Intensität aufrecht erhalten kann.

15 Es gibt keine Entlastung für den FSV. Momentan herrscht Belagerungszustand am Gästestrafraum. Verl erarbeitet sich mehrere Eckbälle, die Zwickau allerdings souverän bereinigt.

12 Krummes Ding: Vor dem Strafraum wird Berkan Taz nicht angegangen. Der Linksaußen zieht zentral vor die Box und zieht mit rechts wuchtig ab. Der Schuss wird abgefälscht und steuert in hohem Bogen auf den Kasten zu. Johannes Brinkies geht auf Nummer sicher und kratzt den Versuch mit den Fingerspitzen über die eigene Querlatte. Der folgende Eckball bringt Caprettis Jungs nichts ein.

10 Nach zehn absolvierten Minuten ist festzuhalten: Verl führt nicht unverdient. Ein ums andere Mal stoßen die Ostwestfalen in Umschaltsituationen gefährlich nach vorne. Die Schwäne sind früh in der Abwehr gefordert.

7 Nächste Chance für Verl! Matthias Haeder marschiert ungehindert durch die Zentrale und zieht aus vollem Lauf und 18 Metern Entfernung ab. Johannes Brinkies taucht ab und lässt die Kugel klatschen. Beinahe kommt Mael Corboz an den zweiten Ball, allerdings ist der Keeper wieder rechtzeitig auf den Beinen und schnappt sich das Spielgerät.

5 Julius Reinhardt bleibt nach einem Zusammenstoß mit Mael Corboz mit blutender Nase liegen. Der Auftakt läuft noch nicht rund für die Gäste aus Zwickau. Bislang kontrolliert der SCV das Geschehen und verwaltet die frühe Führung. Immerhin geht es nach Behandlung weiter bei Reinhardt.

2 Tooor für SC Verl, 1:0 durch Mike Könnecke (Eigentor)

Blitzstart von Verl! Matthias Haeder kommt über die linke Seite nach vorne. Von der Strafraumseite legt er die Kugel zu Julian Schwermann, der aus halblinker Position umgehend mit der Innenseite abzieht. Auf dem Weg zum Kasten wird die Kugel noch von Mike Könneckes ausgestrecktem Fuß abgefälscht und landet für Johannes Brinkies unhaltbar im Kasten. Der Keeper war in die falsche Ecke unterwegs.

1 Die Partie findet heute übrigens im rund 30 Kilometer von Verl entfernten Paderborn statt. Die Sportclub-Arena hat kein ausreichendes Flutlicht, die Benteler-Arena hingegen schon.

1 Spielbeginn

Nico Hecker, Frederik Lach, Steffen Lang, Barne Pernot und Justin Eilers fehlen dem Gastgeber heute verletzt. Die Goalgetter Zlatko Janjić und Kasim Rabihic sitzen vorerst auf der Ersatzbank. Daniel Mikic ist hingegen wieder mit von der Partie. Auf der Gegenseite beruft Joe Enochs Can Coskun, Julius Reinhardt und Nils Miatke in die erste Elf. Marco Schikora, Leon Jensen und Dustin Willms (beide Bank) müssen weichen.

Sechs Tage ist der letzte Auftritt Zwickaus her. Zuhause unterlagen die Schwäne in der Vorwoche dem FC Ingolstadt mit 0:2 – ein Dämpfer nach dem geglückten Jahresauftakt gegen Lübeck (2:1). Das Auswärtsspiel gegen den FC Saarbrücken vor drei Tagen wurde dann aufgrund frostiger Platzverhältnisse kurzfristig abgesagt. Verl hatte am Wochenende den FCK zu Gast und rang dem Remis-König der Liga einen Punkt ab. Für den Sportclub erzielte Berkan Taz den späten 1:1-Ausgleichstreffer in der 81. Spielminute.

Die meisten Nachholspiele der Liga hat derweil noch der FSV Zwickau im Köcher. An 19 Spieltagen kamen die Westsachsen erst 16-mal zum Einsatz. Folglich ist auch die momentane tabellarische Ausgangslage der Schwäne mit Vorsicht zu genießen. Der 17. der Liga steht bei 18 Zählern. In der sehr umkämpften Drittliga könnte Zwickau durch die Nachholspiele allerdings bis in die obere Tabellenhälfte vorstoßen. "Mit einem Sieg wollen wir über dem Strich stehen", heißt aber das kurzfristig ausgegebene Ziel von FSV-Coach Joe Enochs.

Aller guten Dinge sind drei? Nachdem die Begegnung zwischen Verl und Zwickau bereits zweimal zwangsverlegt werden musste, soll es heute endlich zum ersten Pflichtduell der beiden Klubs kommen. Für Aufsteiger Verl ist es das letzte Hinrundenspiel der ersten Drittligasaison der Vereinsgeschichte. Mit einem Sieg könnten sich die Ostwestfalen wieder in Schlagdistanz zum Spitzentrio um Dresden, Ingolstadt und 1860 München bringen. Nach einem Sieg und zwei Remis im neuen Jahr steht der Sportclub aktuell auf dem fünften Platz (29 Punkte).