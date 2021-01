29 Tooor für FC Ingolstadt 04, 2:1 durch Thomas Keller



25 Es geht weiter hin und her. Nun wieder die Schanzer mit einer Riesenchance! Elva schickt Kutschke mit einem tollen Steilpass aus dem rechten Halbfeld auf die Reise. Der Kapitän zieht in den Strafraum ein und schließt aus zehn Metern halbrechter Position ab. Weinkauf ist aber schnell unten und kann den Schuss stark parieren.

22 Nach einem schönen Doppelpass ist Engin über die linke Flanke durchgebrochen und zieht von der Grundlinie aus in den Sechzehner ein. Seine Hereingabe kann Paulsen aus der Gefahrenzone befördern.

19 Es ist ein sehr munterer Beginn im Audi Sportpark. Nun flankt Heinloth von rechts in Richtung Elfmeterpunkt, wo Eckert einläuft, seinen Kopfball aber deutlich über die Latte setzt.

16 Tooor für FC Ingolstadt 04, 1:1 durch Dennis Eckert

Die Schanzer schlagen zurück! Stendera spielt aus dem Mittelkreis einen tollen Ball in den Lauf von Eckert, der im Sechzehner an die Murmel kommt, Bitter abschüttelt und dann noch den herausstürmenden Weinkauf umkurven kann. Vom Fünfer aus schiebt der Angreifer locker ins leere Tor ein. 1:1!

13 Stoppelkamp nimmt während eines Konters des MSV Fahrt auf und lässt auf der rechten Seite drei Ingolstädter stehen. Aus zwanzig Metern sucht er dann selbst den Abschluss. Das Leder kullert aber in die Arme von Buntić. Engin beschwert sich auf der linken Seite, der Torschütze hätte da gerne das Zuspiel bekommen.

12 Nächster Abschluss des Spiels. Elva schraubt sich nach einer Ecke von der rechten Seite im Zentrum am höchsten, bekommt den Kopfball aber nicht mehr wirklich platziert. Weinkauf packt zu.

9 Stoppelkamp zieht einen Freistoß aus dem rechten Halbfeld direkt aufs Tor der Schanzer. Mit dem Aufsetzer hat Buntić aber keine Schwierigkeiten.

6 Gute Chance auf den direkten Ausgleich! Nach einem weiten Einwurf von der rechten Seite verlängert Elva das Leder per Kopf an das rechte Fünfmetereck zu Kutschke, der direkt abzieht. Sein Versuch fliegt aber deutlich links am Tor vorbei.

4 Tooor für MSV Duisburg, 0:1 durch Ahmet Engin

Die frühe Führung für den MSV! Stoppelkamp sucht von der rechten Seite mit einem Ball in die Sturmspitze Vermeij, der das Leder nicht sichern kann. Letztlich spitzelt der Ingolstädter Keller mit dem Fuß dazwischen, legt das Leder aber so perfekt in den Lauf von Engin, der alleine vor Buntić auftaucht und das Leder aus zwölf Metern eiskalt rechts unten im Eck versenkt.

1 Der Ball rollt! Ingolstadt hat in schwarz-rot angestoßen, die Gäste sind in blau-weiß gekleidet.

1 Spielbeginn

Duisburgs Coach Lettieri nimmt im Vergleich zum 1:1 gegen Bayern II lediglich eine Änderung in seiner Startelf vor. Für Jansen, der heute mit Knieproblemen ausfällt, rückt Bitter in die Anfangsformation.

Rückkehrer Caibuy ist beim FC Ingolstadt heute noch nicht einsatzbereit und dementsprechend nicht im Kader dabei. Im Vergleich zum 3:3 in Saarbrücken vor Weihnachten nimmt Coach Oral zwei Wechsel in der Startelf vor. Paulsen ist nach seiner Wadenverletzung wieder fit und rückt für Antonitsch in die Innenverteidigung. Zudem stürmt Bilbija auf dem Flügel anstelle von Röhl.

Der MSV Duisburg hingegen kämpft am anderen Ende der Tabelle um den Klassenerhalt in der 3. Liga. Mit 15 Punkten bilden die Meidericher das Schlusslicht des Klassements. Zusätzlich gelang den Gästen in den letzten zehn Ligaspielen nur ein einziger Sieg (4:1 gegen Wiesbaden). Allerdings wollen die Duisburger auch heute mutig auftreten und Zählbares mitnehmen, wie Cheftrainer Gino Lettieri im Vorfeld verriet: "Die Leistungen vor der Winterpause waren gut. Wir müssen ans Limit gehen und werden auch bei einer Top-Mannschaft wie Ingolstadt punkten wollen."

Einen Tag vor dem Pflichtspiel-Auftakt in 2021 hatte der FCI für seine Fans eine ganz besondere Nachricht parat. Der Tabellenvierte verkündete die Verpflichtung Von Offensivmann Caiuby. Der Brasilianer kehrte nach sechseinhalb Jahren zu seinem ehemaligen Verein zurück und soll den Schanzern im Aufstiegsrennen helfen. "Caiubys Rückkehr ist eine tolle Geschichte für die Schanzer. Für die gesamte 3. Liga ist es eine großartige Nachricht, dass so ein Spieler künftig hier aufläuft. Wir wissen um die Enge der Liga und sind uns sicher, dass Caiuby für unseren weiteren Saisonverlauf ein wichtiger Faktor sein wird", freute sich Sportdirektor Michael Henke.