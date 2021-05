14 Tooor für 1. FC Saarbrücken, 1:0 durch Tobias Jänicke



12 Der heimische Favorit tritt heute in Dreierkette an und sieht sich in den ersten Minuten schon in der Verantwortung Spielkontrolle zu übernehmen. Łukasz Kwasnioks Elf besitzt über längere Zeitraum den Ball.

10 Neben diesen beiden (vermeintlichen) Abseitspositionen gab es noch nicht wirklich viel zu bestaunen, die Saarländer und die Niedersachsen beginnen eher ruhig und abwartend.

8 Das nächste Mal sorgt ein Fahnenwink eines Linienrichters für eine Unterbrechung, nun auf der anderen Seite: Mendler steckt die Kugel links auf Gouras durch, der von halblinks alleine auf den gegnerischen Keeper zuläuft. Domaschke muss aber gar nicht eingreifen, da der Schiedsrichter frühzeitig unterbindet. Aber: Gouras war eher auf gleicher Höhe gestartet - SV Meppen im Glück!

6 Nachdem am Anfang die Blau-Schwarzen deutlich mehr Spielanteile verzeichnete, gleicht sich das Geschehen in der Folge ein wenig mehr aus.

4 Ein wenig Zeit benötigen die Niedersachsen, um in das Spiel hereinzufinden. Nach einem Ballverlust im offensiven Mittelfeld geht es dann aber recht zügig nach vorne, doch nach tiefem Pass steht Tankulić im Abseits. Gut für den FCS, dass die Fahne hoch geht, der Meppener mit der Nummer zehn tauchte frei vor Batz auf, der den Flachschuss aus etwa zehn Metern gegen die Latte lenken konnte. Den Abpraller hätte Tankulić eventuell über die Linie drücken können, wird aber von dem Pfiff unterbrochen.

3 Die ersten Momente kontrolliert die Heimmannschaft das Spielgeschehen und lässt bei Sonnenschein im Ludwigspark den Ball in den eigenen Reihen laufen.

1 Los geht´s im Saarland: Die Saarbrücker stoßen an und spielen in den blau-schwarz gestreiften Heimtrikots. Der Gast aus Meppen weicht auf ein weißes Outfit aus.

1 Spielbeginn

Die Mannschaften haben soeben das Grün im Ludwigspark betreten. In wenigen Sekunden wird der 28-jährige Unparteiische Wolfgang Haslberger zum Anstoß pfeifen.

Werfen wir noch einen schnellen Blick auf die Startformationen: Łukasz Kwasniok, der heute sein letztes Heimspiel als Cheftrainer des 1. FC Saarbrücken bestreitet, stellt im Vergleich zum torlosen Unentschieden in Ingolstadt Gouras und Shipnoski anstelle von Froese und Breitenbach auf. Sein Kollege auf der anderen Trainerbank Rico Schmitt nimmt nach der 0:2-Niederlage gegen den Tabellen-19. VFB Lübeck drei Wechsel vor. In der Defensive bleibt seine Viererkette gleich, offensiv schickt er Düker, Guder und Andermatt statt Krüger, Hemlein und Bozic auf das Spielfeld.

Vor dem torlosen Unentschieden beim FC Ingolstadt ließen die Saarbrücker übrigens jegliche Spannung in den Spielen vermissen. Łukasz Kwasnioks Mannschaft fuhr erst zwei Kantersiege ein (5:0 gegen Waldhof Mannheim und 4:0 bei Bayern II) und musste zu Hause gegen Magdeburg schließlich eine 0:3-Niederlage gegen den 1. FC Magdeburg hinnehmen. Präsentieren sich die Westdeutschen wieder launisch und wenn ja, in welche Richtung geht es heute?

Einen Blick auf das heutige Duell werden wohl auch die Duisburg-Fans werfen. Wenn der SV Meppen nicht siegen sollte, ist der MSV so gut wie sicher durch. Sollten die Emsländer allerdings drei Punkte holen und die Meidericher gegen Ingolstadt verlieren, könnte es am letzten Spieltag zum spannungsgeladenen direkten Duell kommen. Gut für Meppen: An diesem 37. Spieltag hat auch die restliche Konkurrenz schwierige Aufgaben. Der KFC Uerdingen empfängt unglaublich formstarke Magdeburger, Kaiserslautern muss zu Viktoria Köln, das in der Rückrunde stark unterwegs war. Die „kleinen” Bayern müssen im Derby bei 1860 antreten.

Nicht im Ansatz so düster wie in Meppen sieht die Situation in Saarbrücken aus, im Gegenteil: Der Aufsteiger aus der Regionalliga grüßt von Tabellenplatz fünf und darf seit einigen Spieltagen ohne Druck durch die Republik touren und zum Saisonende befreit aufspielen. Nach unten gingen die Blicke schon seit Langem nicht mehr, aber auch die Top vier und die damit verbundene direkte Qualifikation zum DFB-Pokal, geschweige denn die Aufstiegsplätze, sind nach einer etwas schwächeren Form im März sind nicht mehr im Bereich des Möglichen. So kann das Gründungsmitglied der Bundesliga die Saison entspannt ausklingen lassen und will noch ein paar positive Erlebnisse mit in die nächste Saison nehmen.

Der SV Meppen befindet sich im freien Fall: Seit dem 2:1-Heimsieg gegen die Bayern-Vertretung am 21. März haben die Niedersachsen keinen Sieg mehr geholt. In sieben Drittliga-Spielen gab es im Anschluss mickrige zwei Punkte - und das obwohl der Verein nach den ersten zwei Niederlagen dieser Negativserie reagierte und Torsten Frings als Trainer entließ. Interimscoach Mario Neumann übernahm für nur ein Spiel, das seine Elf immerhin mit einem Unentschieden beendete. Im Anschluss ruhten die Meppener Hoffnungen auf Rico Schmitt, doch in den ersten vier Partien nach Amtsantritt wusste auch der erfahrene Drittliga-Trainer nicht zu überzeugen - sein Team ging in vier Spielen dreimal als Verlierer vom Platz und erkämpfte sich nur in Zwickau einen Punkt.