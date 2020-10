45 Halbzeitfazit:

Ist Lübeck auf dem Weg zum ersten Saisonsieg? Es sieht zumindest sehr gut aus für das Team von Rolf Landerl, denn es führt nach der ersten Halbzeit mit 0:2 bei Viktoria Köln. Die Gäste von der Trave machen ein gutes Spiel und sind bissiger als Köln. Viktoria findet keine effektiven Wege nach vorne und steht hinten teils sehr weit weg von den Gegenspielern. Die beiden Tore erzielten Grupe nach einer Ecke (6.) und der Okungbowa (39.) nach einer einfach und nicht von Köln erschwerten Kombination über die rechte Seite. Momentan sieht es also gut aus für den VfB, die zweite Hälfte kommt aber noch.

45 Ende 1. Halbzeit

42 Die beste für die Gastgeber! Bunjaku flankt aus dem Halbfeld und findet Thiele. Der kommt zwischen zwei Verteidigern an die Kugel, köpft sie aber in die Arme von Raeder.

39 Tooor für VfB Lübeck, 0:2 durch Osarenren Okungbowa

Die Gäste bauen die Führung aus! Steinwender bedient Zehir rechts am Strafraum. Zehir zieht dann zur Grundlinie, legt den Ball an der schlecht postierten Kölner Abwehr entlang quer und Okungbowa kann am langen Pfosten einschieben.

38 Lübeck kann mal als Kollektiv vorschieben und den Ball länger in der Kölner Hälfte halten. Viktoria findet nicht den gleichen Zugriff, wie ihn die Hanseaten haben und kann sich nur mit einem Foul behelfen.

34 Mike Wunderlich probiert es mit einem Freistoß aus 30 Metern direkt und schießt den Ball flach an der Mauer vorbei aufs linke untere Toreck. Raeder muss nicht eingreifen, denn der Schuss geht daneben.

30 Mielitz pariert doppelt! Nach einem Freistoß kommt Okungbowa im Sechzehner zum Schuss, den Mieltz abklatschen lässt. Den Nachschuss aus kürzerer Distanz von Röser lenkt der Keeper mit den Füßen ins Aus.

29 Die erste Ecke für Lübeck führte kurz ausgeführt zum Tor. Beim zweiten Standard von der Fahne bringt Röser den Ball direkt zur Mitte. Dort kann ein Kölner mit dem Kopf klären.

27 Klefisch tritt Zehier von hinten in die Hacken und verursacht so einen Freistoß für Köln am Mittelkreis.

25 Drei Lübecker drängen Bunjaku mit dem Ball nach außen und der Stürmer verliert ihn dann mit einem unbedachten Rückpass. Die Gäste starten den Gegenangriff, den sie aber auch nicht zum Abschluss bringen können.

21 Röser legt im Vorstoß nach rechts raus zu Deichmann, der direkt mit dem ersten Kontakt den Ball wieder hoch vors Tor bringt. Hätte er die Kugel vielleicht noch mal kurz kontrolliert: So rutscht sie ihm über den Fuß und wird unerreichbar.

19 Viktoria kommt etwas rumpelig bis an die Sechzehnerkante, Cuetos Pass in den Strafraum wird dann aber von einem Lübecker abgefangen.

15 Hajrovic grätscht gegen Deichmann, trifft aber zu einem großen Teil den Ball. Kontakt zum Lübecker gibt es dennoch, einen Freistoß bekommt der VfB dafür nicht.

13 Köln lässt sich von dem Gegentor nicht sichtbar verunsichern und versucht, weiter am Ruder zu bleiben. In der Defensive steht Lübeck aber gut geordnet und macht die Räume zu.

10 Holthaus misslingt eine Flanke aus dem linken Halbraum. Raeder im Lübecker Tor kann den Ball einfach ins Aus fliegen lassen.

6 Tooor für VfB Lübeck, 0:1 durch Tommy Grupe

Die Gäste nutzen ihre erste Chance! Lübeck führt eine Ecke kurz aus, Steinwender bringt den Ball dann mit links in den Strafraum. Mielitz springt an der Flanke vorbei, Grupe kommt dran und macht das Tor.

4 In den allerersten Minuten ordnen die Kölner das Spiel und kamen auch schon zu einem dann aber ungefährlichen Freistoß.

1 Los geht's am Höhenberg! Schiedsrichter Lars Erbst gibt das Spiel frei.

1 Spielbeginn

Es gibt noch einen kurzfristigen Wechsel in der Kölner Startelf: Klingenburg beginnt an der Stelle von Kyere-Mensah, der sich beim Aufwärmen verletzt hat.

Bei den Lübeckern gibt es ebenfalls drei Veränderungen: Riedle, Thiel und Hobsch fehlen allesamt im Kader und dementsprechend auch in der Startelf. Hertner wird dafür wohl auf die linke Verteidigungsseite kommen, Kapitän Grupe ist zurück in der Innenverteidigung. Mende rückt auf eine der zentralen Mittelfeldpositionen.

Die Aufstellungen sind da: Kölns Trainer Pavel Dotchev wechselt in seiner Startelf im Vergleich zum Rostock-Spiel auf drei Positionen. Klingenburg und Holzweiler rutschen auf die Bank, Gottschling fehlt komplett im Kader. Neu dabei sind Holthaus und Fritz in der Defensivabteilung und Thiele, der seinen Platz wohl auf der offensiven Außenbahn findet.

Der VfB Lübeck steht als Aufsteiger immer noch ohne einen Sieg da und hat die bis jetzt schwächste Abwehr der Liga mit durchschnittlich über zwei Gegentoren pro Spiel. Am letzten Spieltag sah es gegen den Halleschen FC zumindest sehr lange nach einem Unentschieden aus, in der Nachspielzeit kassierte der VfB dann aber noch das entscheidende 2:3. Es ist meistens knapp bei den Hanseaten, denn die letzten drei Partien verloren sie alle mit nur einem Tor Unterschied. Aber sie verloren sie eben.

Viktoria Köln meldetet am Mittwoch einen COVID-19-Fall, der bei der routinemäßigen Testung der Mannschaft festgestellt wurde. Die Austragung des heutigen Spiels wurde davon aber nicht gefährdet und so können die Kölner heute gegen Lübeck antreten. Nach der 5:1-Niederlage in Rostock steht heute die zumindest kurzfristige Tabellenführung in Aussicht.