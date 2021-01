42 Elfmeter für Mannheim!

41 Bis in die Box sieht es vielversprechend aus, was Verl vorträgt. Der Schuss von Rabihic wird im Getümmel allerdings abgeblockt.

39 Es wird etwas ruppiger, aber Schiri Speckner lässt die Karten stecken. Der 25-jährige Unparteiische leitet das Geschehen bisher ruhig und sachlich, lässt die Leine aber eher lang.

35 Besonders Anton Donkor sorgt auf seiner linken Seite für Probleme bei Verl, wo er gegen Lannert und Schwermann ein ums andere Mal seine Tempovorteile ausspielt. Da muss sich SCV-Coach Guerino Capretti eine Lösung überlegen.

32 Immer mal wieder suchen die Gäste ihr Glück aus der Distanz. Diesmal ist es Philipp Sander, der aus rund 25 Metern Maß nimmt - keine schwere Prüfung für Timo Königsmann.

29 Es brennt erneut im Verl-Strafraum! In Handballmanier schieben die Hausherren das Leder von links nach rechts. Costly flankt und das Leder segelt durch den Fünfer. Am langen Eck fliegt Donkor herein und haut im Fallen über die Kugel.

27 Verl im direkten gegenzug: Lars Ritzka marschiert bis zum Sechzehner und flankt scharf an den Elfmeterpunkt. Philipp Sander geht das etwas zu schnell und dem Elfer rutscht die Direktabnahme vom Spann. Es gibt Abstoß vom Königsmann-Kasten.

25 Tooor für Waldhof Mannheim, 1:0 durch Hamza Saghiri

Mannheim geht in Front! 50 Prozent des Treffers gehen mindestens an Anton Donkor, der auf dem linken Flügel zwei Gegenspielern einfach davonläuft. Vor dem Strafraum behält der Linksaußen die Übersicht und schickt Hamza Saghiri in die Gasse, der die Murmel an Robin Brüseke vorbei uns Netz schiebt. Stark kombiniert von Waldhof!

23 Starker Ball aus dem Halbfeld hinter die Verler Abwehr zu Martinovic. Der erste Kontakt misslingt dem Kroaten und Lannert schiebt den Körper dazwischen. Martinovic zupft am Trikot seines Gegenübers und der Unparteiische entscheidet auf Stürmerfoul.

21 Aber auch das kann gefährlich werden: Julian Schwermann probiert es mit einem strammen Linksschuss aus 20 Metern Entfernung. Im Kasten kann Timo Königsmann das Gerät nur über den Querbalken lenken. Die folgende Verl-Ecke bleibt harmlos und landet in den Handschuhen von Mannheims Nummer 1.

19 Im Ballbesitz fällt dem ostwestfälischen Gast in den ersten 19 Spielminuten recht wenig ein. Gegen den Ball arbeiten die Hausherren sehr tief, verdichten die Räume und zwingen Verl zu Abschlüssen aus der Ferne.

16 Im Mittelfeld wird um jeden Ball gefightet. Offenbar haben sich beide Mannschaften einiges vorgenommen für das neue Jahr. Ein munterer Auftakt zum Drittliga-Restart!

13 Auf der Gegenseite rappelt es am Alu! Dominik Martinovic nimmt es in zentraler Position vor der Box gleich mit drei Verlern auf. Der Abschluss des Kroaten klatscht aus 16 Metern nur an den linken Pfosten, Robin Brüseke wäre geschlagen gewesen.

10 Timo Königsmann besteht seine erste Prüfung! Aus 25 Metern zieht der in die Startelf berufene Berkan Taz trocken ab. Der Mannheimer Schlussmann taucht zu seiner linken ab und faustet das Leder zur Seite weg.

8 Weiterhin überlässt die Glöckner-Elf dem Gast überwiegend den Ball. Die Umschaltbewegung Mannheims sorgt bislang für die meiste Gefahr, der SCV kommt noch nicht in seine schnellen Kombinationen rein.

5 Mannheim setzt nach: Costly bringt die Kugel von der rechten Seite scharf in den Sechzehner. Saghiri sucht den Abschluss und der Versuch aus zehn Metern wird geblockt.

4 Halbwegs gefährlich wird es allerdings erst bei der Umschaltaktion des Gastgebers. Über die linke Seite geht der Angriff nach vorne. Halblinks im Sechzehner ist Schluss bei Verls Lasse Jürgensen.

3 Verl kontrolliert das Leder in den ersten Minuten. Waldhof hält mit allen Mann in der eigenen Hälfte dagegen.

1 Spielbeginn

Glöckner stellt sein Team auf einigen Positionen um: Königsmann steht wie im Vorfeld angedeutet für Bartels im Tor. Außerdem spielen Gohlke, Saghiri und Gouaida für dos Santos, Ünlücifci und Osei-Kwadwo bei den Hausherren von Beginn an. Bei den Gästen ersetzt Capretti lediglich Korb und den angeschlagenen Goalgetter Janjić durch Kurt und Taz.

Es gab erst zwei direkte Aufeinandertreffen zwischen Waldhof und Verl, beide in der Saison 2009/10 in der Regionalliga West. In Mannheim endete das Duell 1:1, im alten Stadion an der Poststraße setzten sich die Ostwestfalen knapp mit 1:0 durch. Auch wenn die Verler heute die leicht bessere Ausgangsposition haben, sind die Karten selbstverständlich neu gemischt.

Auch der Drittliga-Aufsteiger aus Ostwestfalen legte nicht den allerbesten Jahresabschluss hin. Der SC Verl gewann im Monat vor der Mini-Winterpause nur eines seiner vier Partien (4:2 gegen den HFC). Dem Remis gegen die Viktoria folgten zwei Pleiten bei Tabellenführer Dresden (1:4) und Mitaufsteiger Türkgücü (0:1). Übungsleiter Guerino Capretti und seine Jungs beendeten das Kalenderjahr als Siebter mit 24. Punkten.

Die Vorweihnachtszeit hatte man sich in Mannheim sicher anders vorgestellt. Nach einem überzeugenden 4:1-Erfolg über Saarbrücken Anfang Dezember verlor Waldhof alle darauf folgenden Begegnungen. Gegen Meppen setzte es ein 0:2, bei 1860 München (0:5) und daheim gegen Unterhaching (1:4) wurde es sogar deutlich. Damit überwinterte das Team von Trainer Patrick Glöckner bei einem Kontostand von 18 Zählern. Zwei Pünktchen trennen den Tabellenvierzehnten von der gefährdeten Zone.