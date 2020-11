46 Hanslik und Butzen prallen im Mittelfeld aneinander und bleiben kurz liegen. Für beide das Spiel danach aber weiter.

46 Weiter geht's in Kaiserslautern. Beide Trainer lassen ihre Mannschaft unverändert.

46 Anpfiff 2. Halbzeit

45 Halbzeitfazit:

Zur Pause am Betzenberg steht es 0:0 zwischen Kaiserslautern und Rostock. Es ist eine intensive und umkämpfte Partie von beiden Mannschaften bisher. Spielerisch überzeugten die Hausherren mehr und hatten auch die höheren Spielanteile. Doch gerade in der Druckphase vor der Halbzeit verpasste es die Mannschaft von Jeff Saibene, zwingende Chancen zu kreieren oder gar ein Tor zu erzielen. Ein ums andere Mal war am Sechzehner des Gegners Schluss. Genau diese mangelnde Konsequenz wird der Trainer wohl auch in der Kabine ansprechen. Rostock zeigt bislang wenig nach vorne, ist aber trotzdem kämpferisch voll in der Partie.

45 Ende 1. Halbzeit

45 Litka dreht sich 25 Meter vor dem Kasten von Spahic schnell um den Gegner und zieht mit links ab, setzt den Schuss aber zu hoch an.

45 Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 1

41 Es gibt mal wieder eine Ecke für die Rostocker. Die Hereingabe von links findet in Reinthaler einen Abnehmer, dessen Kopfball von Spahic herausgefaustet wird.

38 Pourie und Ritter kombinieren sich bis zum Strafraumrand, aber erneut lässt der letzte Pass in den Strafraum jegliche Präzision vermissen.

35 Die Hansa hatte jetzt mal die Chance, einen Konter zu fahren, doch Butzens Pass nach vorne ist zu unpräzise für Litka. Die Gäste zeigen sich gar nicht mehr in der Offensive seit einigen Minuten.

33 Nach einer guten halben Stunde ist festzuhalten, dass der FCK etwas besser im Spiel ist, ohne dabei Chancen am Fließband zu kreieren. Insbesondere der gegnerische Strafraum ist bis hierhin noch nahezu unberührt.

30 Beste Chance des Spiels! Redondo stibitzt Reinthaler die Kugel im Aufbau weg, sodass Pourie mit Tempo auf die Innenverteidiger zulaufen kann. Er schlägt einen kleinen Haken nach rechts in die Mitte und schließt aus 20 Metern nach links unten ab. Sein Schuss verpasst das Tor nur knapp.

28 Der 1. FC Kaiserslautern hatte jetzt eine lange Ballbesitzphase in der gegnerischen Hälfte, ohne dabei die zündende Idee für eine Torchance zu haben. Gleichzeitig verteidigt der FC Hansa Rostock aber auch leidenschaftlich mit der gesamten Elf.

26 Bahn findet mit seiner Ausführung Löhmannsröben am Elfmeterpunkt. Dieser köpft dann aber einige Meter über das Tor der Hausherren.

25 Omladič holt jetzt auf Rechts gegen Hloušek den ersten Eckball für die Gäste heraus.

23 Omladič übernimmt selbst und schießt genau in die rote Mauer.

22 Redondo rempelt Omladič 25 Meter vor dem eigenen Tor von hinten um, sodass es Freistoß für die Gäste gibt.

21 Für die Lauterer ist vor allem Ritter in den letzten Minuten sehr aktiv. Immer wieder findet er Platz zum Flanken, bislang mangelt es aber an der Präzision seiner Hereingaben.

18 Er selbst übernimmt auch die Ecke von der rechten Seite, die allerdings keinen Abnehmer findet.

17 Ritter bleibt hartnäckig und holt den ersten Eckball für die Hausherren heraus.

16 Es ist von beiden Mannschaften bisher ein sehr intensives Spiel, so wie die Coaches es vor der Partie gefordert hatten. Lediglich eindeutige Torchancen sind noch Mangelware.

13 Philipp Hercher setzt sich auf der rechten Seite durch und flankt in die Mitte zu Redondo, der allerdings keinen richtigen Druck hinter seinen Kopfball bekommt. Das ist kein Problem für Torhüter Markus Kolke.

10 Wieder ist es Litka, der den Ball lkinks in den Strafraum treibt und Verhoek am Elfmeterpunkt anspielen will. Doch die Hintermannschaft der "Roten Teufel" ist wachsam.

7 Jetzt taucht auch die Hansa zum ersten Mal im gegnerischen Strafraum auf. Litka bringt einen Freistoß aus dem Mittelfeld hoch herein. Der zweite Ball landet bei Löhmannsröben, der es gegen seinen Ex-Verein mit einem Fallrückzieher probiert, die Kugel jedoch nicht richtig erwischt.

5 Der FCK beginnt mit reichlich Lust und spielt die Rostocker bislang in der eigenen Hälfte fest.

2 Rieder flankt direkt mal aus dem Halbfeld an den linken Pfosten, wo sich Redondo mit viel Körpereinsatz durchsetzt, aber zwei Meter über den Kasten köpft.

1 Der Ball rollt im Fritz-Walter-Stadion. Der FCK spielt heute in einem Spezialtrikot in Bordeaux-Rot. Die Gäste laufen wie gewohnt in Weiß-Blau auf.

1 Spielbeginn

Zu Ehren von Fritz Walter hat sich auch der Künstler Michael Kant eine Besonderheit einfallen lassen. Der Rasen wird von einem riesigen Schattenriss der Legende geziert.

Die Gäste dagegen müssen auf den gesperrten Julian Riedel verzichten. Neben ihm rückt auch Korbinian Vollmann aus der Ersten Elf. Damian Roßbach und Nik Omladič starten dafür heute.

Jeff Saibene verändert seine Mannschaft übrigens im Vergleich zum Spiel gegen Meppen auf drei Positionen: Janik Bachmann, Hendrick Zuck und Simon Skarlatidis werden durch Hikmet Çiftçi, Kenny Redondo und Daniel Hanslik ersetzt.

Trainer Jens Härtel warnte seine Mannschaft vor der Partie ausdrücklich vor der vermeintlich leichten Aufgabe gegen die sieglosen "Roten Teufel": "Die sind zwar noch nicht ins Rollen gekommen. Aber sie haben Spieler mit hoher Qualität für viel Geld verpflichtet. So eine Mannschaft will unbedingt erfolgreich sein." Darüber hinaus weiß der Coach auch, dass eine Niederlage am heutigen Abend gleichbedeutend mit dem Verlust der Tabellenspitze ist. Genau das will man also verhindern.

Auf der anderen Seite wollen die Rostocker ihren Schwung der letzten Wochen mitnehmen und so den Gastgebern die Jubiläumsparty versauen. Zuletzt unterlag die Hansa am 2. Spieltag gegen den 1. FC Saarbrücken. Insbesondere die Offensive konnte in der bisherigen Saison überzeugen, mit 14 Toren ist man ligaweit auf Platz zwei.

Dabei steht die anstehende Partie heute für die Jungs vom Betzenberg ganz im Zeichen einer Legende: Der Weltmeister von 1954 Fritz Walter wäre am vergangenen Samstag 100 Jahre alt geworden. Sein Vermächtnis soll den Spielern des FCK nachher die letzten Prozente entlocken, um die Gäste aus Rostock zu schlagen. Trotzdem blieb auch die vergangene Woche nicht ohne Störgeräusche für die Lauterer, nachdem es einen Coronafall in der Mannschaft gegeben hat.

Die Hausherren warten weiterhin sehnlichst auf ihren ersten Dreier unter ihrem neuen Trainer Jeff Saibene. Ausgerechnet heute empfängt der FCK zum Abschluss des 8. Spieltages aber den aktuellen Tabellenführer der 3. Liga, die Hansa aus Rostock. Nach der Niederlage gegen Meppen am vergangenen Spieltag und zuvor vier Unentschieden in Serie soll also der Knoten im eigenen Stadion platzen. Mit einem Sieg würde man zumindest auf Rang 17 vorrücken.