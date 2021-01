56 Plötzlich hat Tallig freie Bahn! Der zentrale Mittelfeldspieler wird an der Strafraumgrenze überhaupt nicht angegriffen und zieht mit links ab. Buntić steht allerdings goldrichtig und hält das Ding fest.

55 Das hat zu großen Teilen auch mit der Ungenauigkeit im letzten Drittel zu tun. Da fliegen viele Flanken meterweit am Mitspieler vorbei.

54 In der grundsätzlichen Ausrichtung bleiben die Schanzer offensiver, doch auch in diesem Durchgang fehlen die klaren Chancen.

52 Mit der Flanke von rechts findet Krause am Elfmterpunkt Eckert Ayensa. Der Siebener köpft direkt Richtung Tor, aber recht deutlich links vorbei.

49 Gegenüber setzt sich Biankadi links am Strafraum stark gegen Heinloth durch, doch die Unterstützung von Paulsen blockt den Außenspieler ab.

48 Heinloth flankt einmal flach vors Tor und bekommt das Ding prompt zurück. Danach versucht er's hoch, aber in dem Fall auch zu lang. Die Löwen klären.

46 Ohne Wechsel geht es weiter in München.

46 Anpfiff 2. Halbzeit

45 Halbzeitfazit:

Es steht 0:0 zwischen dem TSV 1860 München und dem FC Ingolstadt in einer sehr umkämpften Partie, die in Quirin Moll sogar schon ein Opfer forderte. Der Verteidiger musste mit Knieproblemen ausgewechselt werden. Ansonsten hatten die Löwen durch Biankadi zwar die beste Chance der Partie, doch schienen dem Tabellenzweiten von der Schanz etwas unterlegen. Zumindest tauchte Ingolstadt öfters vor dem Kasten Hillers auf, ohne ihn ernsthaft zu fordern. So bleiben nur noch 45 Minuten für das ein oder andere Tor.

45 Ende 1. Halbzeit

45 Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 1

45 Die Ingolstädter selbst verbuchen viele Standards, die wiederholt beim Gegner landen. So nähern sich beide Teams der Pause.

42 Die Gastgeber versuchen mal wieder etwas Druck aufzubauen, bleiben mit ihren Bemühungen aber immer wieder stecken. Die Schanzer stehen hinten sicher.

39 Mit einem Schubser verschafft sich Kutschke im Strafraum etwas Platz, weshalb ein vielversprechender Angriff zurückgepfiffen wird.

37 Starker Angriff der Ingolstädter! Röhl läuft rechts bis zur Grundlinie runter, bevor er flach in den Rückraum spielt. Da läuft Eckert Ayensa an, doch prallt mit seinem Schuss an der Abwehr ab.

35 Kutschke setzt am gegnerischen Strafraum gut nach und erobert die Kugel, spielt dann aber einen schwachen Pass in die Mitte. Die Chance verpufft.

32 Die Löwen zeigen sich aber unbeeindruckt von dem Rückschlag und spielen sofort nach vorne. Biankadi kommt im Strafraum an den Ball und schießt halb aus der Drehung flach links vorbei.

32 Für Moll geht es tatsächlich nicht weiter. Ohne Fremdeinwirkung war ihm da der Schmerz ins linke Knie gefahren, das die Ärzte direkt mal abgebunden haben. Gute Besserung!

31 Einwechslung bei TSV 1860 München: Daniel Wein

31 Auswechslung bei TSV 1860 München: Quirin Moll

30 Kurz darauf setzt sich Moll auf den Rasen und deutet auf sein Knie.

29 Bjørn Paulsen köpft das Leder aus fünf Metern direkt in die Arme von Hiller! Da war mehr drin!

28 Mehrere geblockte Schüsse und Flanken landen im Endeffekt bei Röhl, der von der Strafraumgrenze abzieht. Da hält Steinhart noch den Fuß rein, weshalb es Ecke gibt.

27 Gleich zwei Münchner bleiben kurz danach liegen, spielen jedoch jeweils weiter. Es bleibt ein umkämpftes Derby!

26 Jetzt erst kehrt Kutschke zurück aufs Feld.

24 Die Löwen wollen das nutzen und finden Mölders per Flanke. Der Stürmer steht in der Luft, aber nickt das Spielgerät deutlich rechts vorbei.

23 Im Anschluss muss sich Kutschke behandeln lassen, weil er irgendetwas am Daumen hat. Das scheint ernsthafter zu sein, weshalb der FCI erstmal in Unterzahl spielt.

22 Riesenchance für München! Lex rennt von rechts kommend schon frei aufs Tor zu, ehe er umständlich per Lupfer querlegt. Seine erste Station erreicht das Zuspiel nicht, doch Biankadi nimmt den Abpraller auf und jagt ihn aus 11 Metern über den rechten Winkel!

21 Aus der zweiten Reihe kommt Kutschke zum Abschluss, doch ihm verspringt die Kugel kurz vorm Kontakt. So hoppelt das Leder ungefährlich in die Abwehrreihe.

20 Lex wird mal von Neudecker rechts vom Strafraum in Szene gesetzt. Die stramme Hereingabe erreicht aber zuerst ein Verteidiger, der die Gefahr klärt.

19 Die Defensiven stehen auf beiden Seiten sicher, das ist positiv. Erwähnenswert ist die Chance von Eckert Ayensa, doch auch diese wurde letztlich geblockt.

16 Beim nächsten Foul zieht es Lex sogar den Schuh vom Fuß. Kurzweg wird ermahnt.

15 Eine lange Flanke darf Hiller aufnehmen. Ansonsten haben die Torhüter hier noch nicht viel zu tun.

13 Es ist eine umkämpfte Partie, die Reichel immer wieder unterbrechen muss. Man spürt, dass es hier um wichtige Punkte geht.

11 Auf der anderen Seite hat Neudecker Glück, dass er nicht auch den gelben Karton sieht. An der Mittellinie hat er klar das taktische Foul gesucht.

10 Gelbe Karte für Merlin Röhl (FC Ingolstadt 04)

Gegen Steinhart grätscht Röhl zu spät, weshalb er zurecht verwarnt wird.

8 Dem setzt 1860 einen hohen Pass in den Lauf von Topstürmer Mölders entgegen, der aber zu lang gerät. Buntić nimmt die Kugel auf.

6 Erste Chance für Eckert Ayensa! Links spielt der vorgerückte Kurzweg eine flache Flanke vors Tor. Kutschke lässt durch, damit hinter ihm Ayensa abschließen kann, doch der Stürmer wird noch geblockt.

3 Doch auch die Gäste üben Druck aus. Moll spielt deshalb einen schwierigen Pass zurück zu Hiller, der damit so seine Probleme hat und nur knapp gegen das Pressing klären kann.

2 München macht zu Beginn mehr Tempo. So bringt Biankadi von links eine erste Flanke ins Zentrum, die allerdings unberührt ins Toraus fliegt.

1 Stefan Lex bleibt nach einem Kopfballduell erstmal liegen, hat die Stirn von Kurzweg an den Hinterkopf bekommen. Nach kurzem Wischen über die schmerzende Stelle geht es aber weiter.

1 Die Gastgeber stoßen an. Los geht die wilde Fahrt!

1 Spielbeginn

Das Schiedsrichterteam und die Mannschaften sammeln sich im Spielertunnel. Es dauert nicht mehr lange.

Tobias Reichel aus Stuttgart darf dieses Topspiel heute leiten. Dem 35-jährigen assistieren Tobias Endriß und Jonas Brombacher an den Seitenlinien.

Beim Gegenüber ist etwas mehr los. Tomas Oral muss kurzfristig auf Marcel Gaus verzichten, weshalb Peter Kurzweg startet. Außerdem sitzen Jonatan Kotzke und Fatih Kaya vorerst auf der Bank. Für die Beiden beginnen Robin Krauße und Stefan Kutschke. Neuzugang und Rückkehrer Caiuby sitzt erstmals auf der Bank.

Löwen-Coach Michael Köllner nimmt nach dem extrem engen 0:2 beim FCB nur eine notgedrungene Änderung vor. Der 20-jährige Fabian Greilinger fehlt nämlich gelbgesperrt und wird durch Lukas Lex ersetzt. Ansonsten bleibt sich die formstarke Elf treu.

Auch die Schanzer sind in richtig guter Form, blieben zuletzt sogar fünfmal in Folge ohne Niederlage und könnten mit einem Sieg heute die Tabellenführung übernehmen. Bei einem Spiel mehr als ein Großteil der Konkurrenz würde der Vorsprung auf den dritten Rang außerdem auf sieben Punkte anwachsen. Es steht also einiges auf dem Spiel heute!

Seit vier Spielen sind die Sechziger ungeschlagen, spielten währenddessen dreimal zu Null und kletterten dadurch auf den dritten Tabellenrang. Nach dem Sieg zuletzt im Stadtderby gegen die Reserve des FC Bayern steht nun das nächste Nachbarschaftsduell an. Und gegen den FC Ingolstadt soll direkt der nächste Erfolg her, um die kleine Lücke auf die direkten Aufstiegsränge zu schließen.