13 Der Gast setzt die Oberbayern früh und tief in der gegnerischen Hälfte unter Druck. Ihm gelingt es oft, den Ball schnell zu erobern. Haching fällt es schwer, sich spielerisch zu befreien.

10 Nach dem offensiven Star der Gastgeber kommt der Sportclub immer besser ins Spiel und hatte schon die ein oder andere Ecke. Bisher wurde es bis auf den Abschluss von Korb allerdings noch nicht gefährlich.

7 Der anschließende Freistoß von Korb kann per Kopf aus dem Sechzehner geklärt werden und stellt keine Gefahr mehr da.

6 Gelbe Karte für Alexander Fuchs (SpVgg Unterhaching)

Relativ früh in der Partie gibt es auch schon die erste Gelbe Karte. Im Halbfeld kommt Fuchs auf der linken Seite ungefähr acht Meter vor der Seitenlinie zu spät und räumt seinen Gegenspieler ab, nachdem dieser das Spielgerät schon weitergespielt hat.

5 Gute Chance für Verl! Gleich am Anfang wird es auch schon zum ersten Mal gefährlich. Wieder ist es Yildirim, der rechts in der Box von der Grundlinie aus, zehn Meter vor dem Tor, eine flache Vorlage in die Mitte auf den Elferpunkt gibt. Dort steht Korb komplett frei, nimmt das Leder direkt mit rechts. Der Schuss ist zwar scharf aber zu unpräzise, sodass Keeper Kroll abwehren kann. Im Anschluss klärt ein Verteidiger aus der Gefahrenzone.

3 Das könnte den Gästen natürlich Konterchancen ermöglichen. In einem Gegenzug bekommen Yildirim auf der rechten Seite den Ball und schlägt eine Hereingabe vom Sechzehnereck aus in die Mitte. Er bleibt aber an Dombrowka hängen, der zur Ecke blockt. Diese bringt aber nichts ein.

2 Unterhaching zeigt zu Beginn direkt, wie sie das Spiel heute angehen wollen. Sie spielen mit viel Tempo nach vorne und haben sich zunächst in der gegnerischen Hälfte festgesetzt.

1 Los geht's! Unterhaching, in den gewohnten Farben rot und blau, stößt an. Verl tritt in komplett weißer Montur an.

1 Spielbeginn

Man darf sehr gespannt sein, wie die erste Pflichtspielbegegnung dieser beiden Teams ausgehen wird!

Die Situation des Aufsteigers sieht insgesamt etwas besser aus. Mit zwei Spielen weniger und nur fünf Punkten Rückstand auf Rang drei könnte der Sportclub mit zwei Siegen aus den Nachholspielen sogar den TSV 1860 München in der Tabelle überholen. Auch wenn ein solches schmeichelhaftes Gedankenspiel möglich ist, sollte sich die Truppe von Coach Capretti voll und ganz auf die heutige Auswärtspartie konzentrieren, zumal man in den letzten Partien nicht wirklich an die guten Leistungen anknüpfen konnte. Während der heutige Gegner zu Hause seit vier Spielen nicht mehr verloren hat, warten die Ostwestfalen ebenfalls seit vier Spielen auf einen Dreier. Allerdings konnten sie im letzten Spiel einen 0:2-Rückstand noch in ein Unentschieden verwandeln, was ihnen Rückenwind geben sollte.

Vor der Partie befindet sich Unterhaching auf Tabellenrang 13 und somit fünf Plätze hinter dem Gast aus Verl. Während der Gastgeber aus Bayern im Oktober und November vergangenen Jahres noch eine Serie von sechs sieglosen Partien hinlegte, von denen er sogar fünf verlor, konnte er diesen Negativtrend vor der Winterpause stoppen und zwei von drei Spielen für sich zu entscheiden. Nachdem die Mannschaft um Coach Arie van Lent am vergangenen Samstag in Rostock verlor, möchte sie heute im ersten Heimspiel des Jahres wieder einen Dreier einfahren.

Auch beim Sportclub werden im Vergleich zum Unentschieden in Mannheim am vergangenen Freitag zwei neue Spieler von Beginn an auf dem Platz stehen. Für den verletzten Pernot und Schwermann starten Langesberg und Korb.

Die beiden Mannschaften haben ihre Aufstellungen veröffentlicht. Werfen wir zunächst einen Blick auf die der Spielvereinigung. Bei ihr befinden sich im Vergleich zum letzten Ligaspiel zwei neue Spieler in der Startelf. Stierlin und Heinrich nehmen zunächst auf der Bank Platz, sie werden durch Fuchs und Hufnagel ersetzt.