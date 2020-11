45

Halbzeitfazit:

Der VfB Lübeck und der KFC Uerdingen gehen ohne Tore in die Halbzeitpause! Die Gäste waren von Beginn an wach und dominierten die Anfangsphase der Begegnung, in der sie sich viele gute Gelegenheiten erspielen konnten. Neben einigen Distanzschüssen ist das zurückgepfiffene Tor von Kiprit sicherlich als Highlight zu nennen. In der Folge befreite sich der VfB aber allmählich, fing an auch offensive Akzente zu setzen und hatte die größte Chance, als eine Deichmann-Flanke fast zum Krefelder Eigentor führte! Es bleibt abzuwarten, ob der KFC auch im zweiten Durchgang so aktiv startet, oder ob sich der ausgeglichene Trend fortsetzt.