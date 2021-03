16 Gelbe Karte für Sascha Mölders (TSV 1860 München)

Mölders zieht Knipping zu Boden und verhindert so einen Konter der Gäste. Klare Sache, Gelb.

15 Nun zieht Neudecker einen Freistoß asu dem rechten Halbfeld und 28 Metern Torentfernung direkt Richtung Broll, schießt aber ein gutes Stück drüber.

13 Was eine dicke Chance auf die Führung für den TSV! Eine Ecke von der linken Seite durch Neudecker bekommen die Gäste nicht geklärt. Die Murmel landet vor den Füßen von Mölders, der aus neun Metern zentraler Position per Dropkick abzieht. Broll lenkt die Kugel mit einem Wahnsinnsreflex an die Latte und verhindert so den Rückstand!

10 Nun liegt der Ball im Münchner Tor! Das 1:0? Nein! Erneut sorgt ein weiter Einwurf von Mai für Verwirrung im Strafraum der Gastgeber. Am Ende zieht Meier links im Sechzehner ab. Dessen Schuss wird jedoch abgeblockt, genau auf den Fuß von Daferner, der die Murmel aus fünf Metern im Netz unterbringt. Die Fahne des Assistenten geht jedoch sofort hoch, Abseits! Die korrekte Entscheidung.

8 Plötzlich die Risenchance für Dynamo! Ein Einwurf von Mai rechts an der Mittellinie rutscht durch die gesamte 1860-Defensive in den Lauf von Daferner durch. Der Stürmer nimmt das Leder im halbrechten Raum auf und läuft alleine auf Hiller zu, scheitert aber im Eins-gegen-eins aus 14 Metern an einer guten Fußabwehr des Keepers.

6 Nun auch der erste Abschluss der Gastgeber. Nach einem zu kurz abgewehrten Freistoß aus dem Halbfeld probiert es Dressel aus der Distanz per Dropkick, zielt aber meterweit über den Kasten.

4 Erster Vorstoß der Gäste. Daferner wird über die linke Flanke in den Sechzehner geschickt und gibt dann von der Grundlinie flach auf den ersten Pfosten. Belkahia steht richtig und kann klären.

3 Mölders setzt Broll bereits früh unter Druck. Der Dynamo-Keeper bleibt aber ganz cool und lässt den Stürmer mit einem Haken aussteigen.

1 Der Ball rollt! Dresden hat in dunkelroten Trikots angestoßen, 1860 ist in Blau-Weiß gekleidet.

1 Spielbeginn

Gleich geht's los. Die Mannschaften betreten nacheinander den Rasen. Referee der Partie ist Benjamin Cortus.

Die Aufstellungen beider Teams sind schnell abgehakt. Sowohl Köllner als auch Kauczinski vertrauen der Elf, die bereits am letzten Spieltag unter der Woche von Beginn an auf dem Rasen stand. Für 1860 gab es da ein 0:0 in Lübeck, während Dresden einen 1:0-Sieg über Wiesbaden feierte.

Dynamo Dresden hingegen steuert klar in Richtung Aufstieg. Bei einem Sieg in München läge Dynamo bereits vier Punkte vor dem Relegationsrang. Zudem ist die Truppe von Markus Kauczinski auch top in Form, sammelte in den letzten zehn Spielen satte 22 Zähler. "Wir freuen uns sehr auf das Spiel am Montag. 1860 ist ein starker Gegner und wir werden uns wieder voll reinhauen. Zuletzt haben wir gezeigt, dass wir auf den Punkt da sein können", sagte Dresdens Trainer im Vorfeld der Partie. Ans Hinspiel werden sich die Gäste gerne zurück erinnern: Mitte November schlug Dresden die Münchner mit 2:1.

Die Löwen trennen nämlich bei noch zehn Partien satte 12 Punkte von Rang drei. Den Verantwortlichen des TSV ist bewusst, dass es mit einem Aufstieg ins Bundesliga-Unterhaus in dieser Saison wohl nicht mehr klappen wird. Nichtsdestotrotz wollen die Sechziger weiterhin in jedem Spiel alles raushauen, mit Dynamo wartet da heute natürlich ein richtiger Brocken auf die Elf von Michael Köllner. "Wir müssen schauen, dass wir frische Beine haben, guten Fußball spielen und die Einstellung auf den Platz bringen, die die Mannschaft schon die ganze Saison auszeichnet", meint der Coach der Gastgeber.

Zum Abschluss des 29. Spieltags steigt im Stadion an der Grünwalder Straße ein echtes Traditionsduell. 1860 München und Dynamo Dresden - das klingt nicht nach Drittligafußball. Der Tabellenvierte empfängt so heute auch den Spitzenreiter des Klassements. Die beiden Klubs trennen jedoch 13 Punkte. Dynamo ist demnach auf dem besten Wege zurück in die 2. Bundesliga, was für die Münchner hingegen in dieser Spielzeit schwer werden dürfte.