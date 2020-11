4 Die Rechtsrheinischen pressen hoch. Daniel Batz bekommt einen Rückpass nicht so richtig kontrolliert und tritt beim Versuch, die Kugel kompromisslos wegzuschlagen, über den Ball. Der Aussetzer bleibt allerdings folgenlos, weil Barylla zur Stelle ist und aushilft.

3 Kyere spielt mit Taschentuch im linken Nasenloch weiter. Die Blutung ist vorerst gestillt. Nach zweiminütiger Behandlungspause kann es nun aber wirklich losgehen.

1 Gelbe Karte für Sebastian Jacob (1. FC Saarbrücken)

Jacob geht mit gestrecktem Bein in den Zweikampf gegen Kyere und trifft diesen im Gesicht. Der Kölner Spieler blutet aus der Nase. Jacob sieht dafür die frühe Gelbe Karte.

1 Der Ball rollt im Sportpark Höhenberg. Die Hausherren treten ganz in Rot an. Die Gäste aus dem Saarland sind in Blau-Schwarz gekleidet. Los geht's.

1 Spielbeginn

Lediglich in der Winterpause der Saison 2016/17 kam es mal zu einem Testspiel zwischen beiden Teams. Mit 2:1 siegte damals der FCS. Ein Ergebnis, mit dem der Aufsteiger auch heute Abend blendend leben können dürfte. Die Saarländer würden ihre Tabellenführung damit schließlich nicht nur verteidigen, sondern könnten diese angesichts der schweren Aufgaben ihrer Hauptverfolger 1860 München (am Sonntag zu Gast in Dresden) und FC Ingolstadt (am Samstag zu Gast in Mannheim) möglicherweise sogar weiter ausbauen.

Das heutige Spiel ist übrigens eine Premiere. Noch nie zuvor standen sich Viktoria Köln und Saarbrücken bislang in einem Pflichtspiel gegenüber. Dementsprechend liegen keinerlei Bilanzen zum direkten Vergleich vor.

Dementsprechend muss der FSC im Vergleich zum 2:1-Heimsieg über Dynamo Dresden vom vergangenen Samstag heute ein wenig umbauen. Drei Veränderungen nimmt Łukasz Kwasniok an seiner ersten Elf vor: José Vunguidica, Manuel Zeitz und Fanol Perdedaj beginnen für Marin Šverko, Rasim Bulic und Boné Uaferro.

Der 1. FC Saarbrücken verkaufte sich bislang ausgesprochen teuer seit der Rückkehr in den Profifußball nach sechs Jahren in der Regionalliga Südwest. Die Molschder gewannen sechs ihrer neun Ligaspiele und haben damit die meisten Siege aller 20 Drittligisten auf dem Konto. Die 19 von 27 möglichen Punkten reichen zudem zur Tabellenführung, die es heute zu verteidigen gilt. Coach Łukasz Kwasniok muss dabei auf drei verletzte Spieler verzichten. Mit Maurice Deville und Marin Šverko weilen außerdem zwei Nationalspieler derzeit bei ihren Nationalmannschaften, während Kianz Froese erkältet ist.

Entsprechend wenig Grund für Veränderungen sieht Pavel Dotchev, der seine Startelf nur notgedrungen auf zwei Positionen verändert. Jeremias Lorch und Bernard Kyere-Mensah ersetzen heute Moritz Fritz und Sead Hajrovic (beide nicht im Kader).

Insgesamt kann Pavel Dotchev mit dem bisherigen Saisonverlauf zufrieden sein. Trotz enormer Fluktuation auf dem Transfermarkt präsentierte seine umstrukturierte Mannschaft sich insgesamt stark und konnte im Oktober zwischenzeitlich vier Siege in Serie einfahren. Zum Abschluss des vollen Monats gab es dann zwar noch zwei Niederlagen gegen Rostock und Lübeck. Mit dem Auswärtssieg in Duisburg meldeten sich die Domstädter aber am Montagabend eindrucksvoll zurück. Auswärts haben sie sich in fünf Partien damit schon zehn Punkte gesichert.

Die Aufsteiger aus dem Saarland gehen als Tabellenführer in den zehnten Spieltag und bekommen es in diesem Auswärtsspiel nun mit einem ihrer schärfsten Verfolger zu tun. Die Höhenberger kletterten am Montagabend mit einem 3:1-Auswärtssieg beim MSV Duisburg auf Rang vier der Tabelle. Mit einem Heimsieg könnten sie in Punkten mit den Blau-Schwarzen gleichziehen, bräuchten aber einen Sieg mit mindestens vier Toren Differenz, um den Gästen die Tabellenführung abzunehmen.