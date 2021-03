61 Etwas mehr als eine Stunde ist durch. Die Partie hat an Tempo zugelegt, droht aber auch langsam aber sicher, wieder etwas abzuflachen. Kurz nach der Halbzeit machte sich bei den Rheinländern bereits Bunjaku bereit. Allzu lange wird es wohl nicht dauern, bis der Torjäger eingetauscht wird.

58 Weiterhin drücken die Gäste auf die Tube. Die Hausherren allerdings stellen sich wieder kompakter auf.

55 Jetzt auch mal Saarbrücken: Jacob setzt sich am rechten Flügel überragend gegen zwei Gegner durch und passt in die Mitte zu Mendler. Der 28-Jährige probiert es aus 22 Metern zentraler Position, knallt das Rund aber klar links vorbei. Sinnvoller wäre es gewesen, auf links den durchstartenden Barylla mitzunehmen.

54 Die Rot-Schwarz-Weißen sind hier am Drücker. Seit dem Pausentee treten sie das Gaspedal ordentlich runter. Der FCS dagegen muss sich erst wieder zurechtfinden.

51 Direkt die nächste Aktion: Klefisch schickt erneut Handle in die Spitze. Der Stürmer rennt ohne Bedrängnis auf Mielitz zu und will ihn umkurven. Währenddessen ertönt wiederum die Pfeife Petersens. Handle stand schon wieder im Abseits, diesmal etwas deutlicher.

49 Handle steht nach Pass aus der Zentral frei vor Batz, wird aber wegen Abseits zurückgepfiffen. Wohl die richtige Entscheidung - jedoch auch hauchzart.

47 Mit einer personellen Veränderung geht es weiter. Perdedaj ersetzt Breitenbach.

46 Einwechslung bei 1. FC Saarbrücken: Fanol Perdedaj

46 Auswechslung bei 1. FC Saarbrücken: Jayson Breitenbach

46 Anpfiff 2. Halbzeit

45 Halbzeitfazit:

Pause in Saarbrücken, der FCS führt mit 1:0 gegen Viktoria Köln. Dabei begann er äußerst forsch und ging nach einem Freistoß früh in Front. In der Folge zog er sich zurück, woraufhin die Rheinländer bemüht waren, das Spiel zu machen. Wirkliche Highlights blieben aber über weite Strecken Mangelware. Erst kurz vor dem Halbzeitpfiff hatte Gouras die Großchance aufs 2:0, scheiterte aber an Mielitz. Beide Mannschaften sind bemüht, bekommen aber wenig Zählbares auf die Kette. So sehen wir ein laufintensives, dafür nicht immer hochklassiges Match. Es gibt noch Luft nach oben - bis gleich!

45 Ende 1. Halbzeit

44 Da war also endlich mal wieder etwas Nennenswertes - und nach langer Zeit auch mal wieder für den Aufsteiger. Seit etwa Minute zehn ist dieser nämlich offensiv kaum präsent.

41 Dicke Möglichkeit für Saarbrücken! Ein flacher Pass Šverkos aus der eigenen Hälfte rollt bis hinter die Abwehrkette der Gäste zu Gouras. Der Angreifer läuft über halbrechts frei auf Mielitz zu, bleibt gegen den Schlussmann aber nur zweiter Sieger.

38 ...die folgende Ecke verpufft allerdings wirkungslos.

37 Das sah etwas vielversprechender aus. Über Mendler und Günther-Schmidt gelangt das Spielgerät nach rechts zu Barylla. Dessen Hereingabe landet abgefälscht im Seitenaus...

34 Nach längerer Zeit bringt sich der FCS mal wieder in eine Kontersituation. Am linken Flügel wird Breitenbach aber abgekocht. Keine Gefahr.

31 Wunderlich findet mit seinem Steckpass durch die halbrechte Angriffsspur im Strafraum Handle. Der 28-Jährige kriegt die Kugel aber nicht mehr ganz rum und befördert sie klar rechts vorbei.

30 Nach einer halben Stunde geht der Vorsprung weiterhin in Ordnung. Dennoch aber zieht sich das Bundesliga-Gründungsmitglied doch ziemlich weit zurück. Entsprechend viel versucht Kwasniok, um von außen auf das Geschehen einzuwirken.

27 Noch immer unverändertes Bild. Die Viktoria bemüht sich zwar, findet im zweiten und dritten Drittel aber keine Lösungen. Die Gastgeber stehen defensiv stabil.

24 So wirklich viel geht nach wie vor nicht in der Saarländer Landeshauptstadt. Offensiv halten sich aktuell beide Teams gepflegt zurück.

21 Infolge einer Ecke von der linken Abwehrseite segelt Mielitz mit beiden Fäusten am Ball vorbei. Glück hat er, dass kein Kölner bereitsteht.

18 Batz muss hin: Nach etwas glücklicher Vorarbeit von links zieht Cueta von der halblinken Sechzehnerkante ab. Saarbrückens Schlussmann wehrt nach vorne ab und bereinigt die Situation.

17 Viel passiert zurzeit nicht im Ludwigspark. Beide Mannschaften tasten sich nun ein wenig ab. Der FCS versucht es dabei mit aggressivem und hohem Pressing.

14 Etwas weniger als eine Viertelstunde ist durch. Die Höhenberger trauen sich nun auch vermehrt nach vorne und generieren mehr Ballbesitz. Dennoch ist die Führung hier nicht unverdient.

11 Nicht ungefährlich! Thiele flankt flach von rechts an den kurzen Pfosten. Dort erwischt Koronkiewicz die Pille mit der Pike und bugsiert sie aus sieben Metern knapp unten am langen Eck vorbei.

9 Damit gelingt den Hausherren natürlich der absolute Traumstart. Gegen verunsicherte Kölner soll nun möglichst schnell nachgelegt werden.

6 Tooor für 1. FC Saarbrücken, 1:0 durch Sebastian Jacob

Die frühe Führung für Saarbrücken! Barylla bringt einen Freistoß aus dem rechten Halbraum in den Bereich zwischen Elfmeterpunkt und Fünfmeterraum. Dort steht Jacob völlig frei und drückt die Murmel per Kopf aus zentraler Position an den linken Innenpfosten. Von dort springt sie an Mielitz' Schädel, anschließend hinter die Torlinie. Bitteres Ding!

5 Die Viktoria ist erst einmal um Stabilität bemüht. Auf der Gegenseite sucht die Kwasniok-Elf ihr Heil direkt in der Offensive.

2 Erster Versuch der Gäste. Thiele nickt eine Flanke aus dem rechten Halbfeld aus mittigen neun Metern direkt in Batz' Arme.

1 Auf geht's.

1 Spielbeginn

Den möchten allerdings auch die Rheinländer mitnehmen. Sie nehmen derzeit die zehnte Position ein und wollen so schnell wie möglich den Klassenerhalt sicherstellen. Acht Zähler beträgt aktuell der Vorsprung auf den 1. FC Magdeburg und den ersten Abstiegsplatz. Ihr Bonus: Sie kommen anders als der Gegner mit ordentlich Rückenwind im Gepäck in dieses Match. Triumphe beim VfB Lübeck (2:1) und daheim gegen den SV Meppen (1:0) sowie den MSV Duisburg (3:1) sorgten in den letzten drei Begegnungen dafür, dass der Abstieg in zunehmend weite Ferne rückte.

Es gab zuletzt ein paar ärgerliche Resultate für die Saarländer. Nach der überaus erfolgreichen Serie von vier Erfolgen am Stück holten sie jüngst aus drei Partien nur zwei Zähler (2:2 gegen den KFC Uerdingen, 1:2 gegen den FSV Zwickau, 1:1 bei Dynamo Dresden) – zu wenig für die zart blühenden Aufstiegsträume. Vor der heutigen Partie liegen sie neun Punkte sowohl hinter dem FC Hansa Rostock (Rang zwei) als auch dem FC Ingolstadt 04 (Rang drei). Um oben noch ein Wörtchen mitreden zu dürfen, muss zwingend ein Dreier her.