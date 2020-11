Die beiden Klubs trafen bisher sechsmal im direkten Duell aufeinander. Ganze fünfmal verließen die Verler als Sieger den Platz, einmal gab es ein torloses Remis. Das bislang letzte Aufeinandertreffen im Jahr 2008 in der Regionalliga Nord gewannen die Ostwestfalen mit 1:0.

Die Gäste agieren wohl in einem 3-5-2. Mende spielt als einziger echter Sechser vor der Dreierkette. Thiel, Zehir, Boland und Steinwender spielen hinter den beiden Spitzen Deichmann und Röser.

Die Gastgeber aus Verl werden voraussichtlich in einem 4-3-3-System antreten. Vor der defensiven Viererkette spielen Kurt, Schwermann und Sander. Vorne stürmen auf den Außenbahnen Taz und Rabihic. In der Mitte agiert Torjäger Janjić, der bereits fünf Treffer in der Liga erzielen konnte.