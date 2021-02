Die Vorgabe für den amtierenden Meister in diesem kleinen Derby ist wohl klar: ein Dreier muss her! Er belegt aktuell den dritten Rang der Tabelle, ist dabei zwar punktgleich mit dem FC Barcelona, bei einem Spiel mehr aber noch acht Punkte hinter Stadtrivalen Atlético. Die Form der letzten fünf Spiele und auch der schmale Kader stimmen aber nicht gerade sehr zuversichtlich. Von diesen Partien verloren die Königlichen drei und flogen dabei auch noch gegen einen Drittligisten aus dem Pokal. Trotz dieser Zahlen steht fest, dass Zidane eine absolute Top-Truppe in diese Begegnung schickt und alles daran setzen wird, den nächsten Sieg einzuheimsen.

Ganz im Gegensatz dazu stehen bei Getafe im Vergleich zur Niederlage in Sevilla am vergangenen Wochenende insgesamt sieben neue Akteure in der Startelf. David Soria steht heute anstelle von Rubén Yáñez zwischen den Pfosten. In der Verteidigung müssen der rotgesperrte Djené und Nyom weichen. Für sie starten Cabaco und Olivera. Im Mittelfeld stehen Arambarri und Portillo für Kubo und David Timor von Beginn an auf dem Platz. Auch den Angriff tauscht Coach Bordalás einmal komplett aus: während zuletzt noch Carles Aleñá und Mata starteten, setzt der Trainer heute auf Ángel und Hernández.

Werfen wir zunächst einen Blick auf die Aufstellungen beider Teams. Zidane wechselt im Vergleich zum Auswärtssieg bei Huesca am vergangenen Samstag auf zwei Positionen. Der angeschlagene Odriozola und der gelbgesperrte Kroos sind heute nicht dabei. Für sie rücken Marcelo und Marvin ist die Startformation. Trotz der hohen Belastung verändert der Coach also nicht viel an seiner Elf, was daran liegen dürfte, dass ihm neben Kroos eine ganze Reihe an Spielern und auch Stammkräften wie Sergio Ramos, Hazard oder Dani Carvajal aufgrund von Verletzungen nicht zur Verfügung stehen.