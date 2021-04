90 Gelb-Rote Karte für Casemiro (Real Madrid)

Das Problem für Casemiro ist nur eine knappe Minute später, dass er im Zweikampf mit Óscar Mingueza wegrutscht und etwas zu spät kommt. Auch das ist Gelb - und in der Summe Gelb-Rot!

89 Gelbe Karte für Casemiro (Real Madrid)

Mit einem Foul an Lionel Messi nimmt Casemiro die Gelbe Karte billigend in Kauf.

87 Im Anschluss geht Barça Schwung und Spielfluss verloren. Real nutzt jede Gelegenheit um letzteren weiter zu stören und den Gegner nicht mehr in den Rhythmus kommen zu lassen.

85 Gelbe Karte für Ronald Koeman (FC Barcelona)

Und auch Ronald Koeman gibt dem Unparteiischen ein paar Worte mit auf den Weg, was diesem zu einer Verwarnung gegen den Trainer veranlasst.

84 Gelbe Karte für Jordi Alba (FC Barcelona)

Da auch von VAR-Seite nicht überstimmt wird, holt sich Jordi Alba offenbar wegen Meckerns seine achte Gelbe Karte der Saison ab.

83 Jordi Alba taucht links in der Box auf, spitzelt die Kugel rechts an Thibaut Courtois vorbei. Der Ball rollt auch weit am Kasten vorbei. Ferland Mendy schläft dann und weil an der Grundlinie Martin Braithwaite an den Ball gelangt, muss Mendy mit den Händen zu Werke gehen. Der Stürmer fällt - und der Elfmeterpfiff bleibt aus.

82 Dann spielen wir wieder Fußball im weiterhin strömenden Regen. Halbrechts von der Strafraumgrenze schießt Isco direkt. Der Rechtsschuss gerät viel zu hoch.

81 Einwechslung bei FC Barcelona: Trincão

81 Auswechslung bei FC Barcelona: Pedri

81 Einwechslung bei FC Barcelona: Martin Braithwaite

81 Auswechslung bei FC Barcelona: Ousmane Dembélé

79 Ein paar Kabel baumeln da noch recht unkontrolliert rum an des Schiedsrichters Arm, aber irgendwie muss es ja jetzt weitergehen. Lionel Messi nutzt die Gelegenheit, sich etwas Trockenes anzuziehen.

78 Offenbar ist die Technik beim Schiedsrichter abgesoffen. Irgendetwas scheint bei Jesús Gil Manzano nicht zu funktionieren. Der Referee eilt zum Vierten Offiziellen, der da helfen soll.

76 Von der rechten Seite bringt Álvaro Odriozola eine Flanke an. Die Kugel rutscht ihm dabei etwas über den Spann und dreht dann recht unangenehm zum Tor. Da muss Marc-André ter Stegen hin und lenkt das Ding über die Querlatte.

73 Die Kapitänsbinde hat bei den Königlichen Marcelo vom ausgewechselten Karim Benzema übernommen. Zinédine Zidane hat sein Wechselkontingent damit bereits restlos ausgeschöpft.

72 Einwechslung bei Real Madrid: Mariano

72 Auswechslung bei Real Madrid: Karim Benzema

72 Einwechslung bei Real Madrid: Marcelo

72 Auswechslung bei Real Madrid: Vinicius Júnior

72 Einwechslung bei Real Madrid: Isco

72 Auswechslung bei Real Madrid: Toni Kroos

72 Einwechslung bei FC Barcelona: Ilaix

72 Auswechslung bei FC Barcelona: Ronald Araújo

71 Rechts in der Box zieht Óscar Mingueza aus spitzem Winkel ab. Der Rechtsschuss des Barça-Torschützen streicht am langen Eck vorbei.

69 Gelbe Karte für Nacho (Real Madrid)

Jetzt kontert Barcelona. Zentral aus etwa 19 Metern schießt Lionel Messi über den linken Torwinkel und wird in der Schussbewegung von Nacho abgeräumt. Dieser sieht Gelb und fehlt wegen dieser fünften Verwarnung am kommenden Spieltag gesperrt.

68 Einen diagonalen Flankenball in den Gästestrafraum nimmt Vinicius Júnior seinem Sturmkollegen Karim Benzema praktisch vom Kopf. So aber kommt mittig am Torraum Kroos frei an die Kugel. Dem aber rutscht die nasse Kugel beim Hechtflugkopfball von der Stirn ab.

66 Real fährt den nächsten Konter über Vinicius Júnior. Der hält Ausschau nach Karim Benzema und spielt den Querpass im falschen Moment. Ronald Araújo bekommt die Fußspitze dazwischen und klärt für Barça.

64 Nach wie vor geht ein richtiger Gewittersturm über Madrid nieder. Der Regen peitscht. Es donnert immer wieder. Offenbar schätzen die Referees die Situation nicht als gefährlich ein. Der Rasen steckt die Wassermassen erstaunlich gut weg, der zeigt sich immer noch glänzend bespielbar.

62 Auf der Gegenseite taucht Vinicius Júnior links in der Box auf. Ronald Araújo fälscht höchst gefährlich ab. Die Kugel springt an den linken Außenpfosten.

61 Einwechslung bei Real Madrid: Marco Asensio

61 Auswechslung bei Real Madrid: Federico Valverde

60 Tooor für den FC Barcelona, 2:1 durch Óscar Mingueza

Von der rechten Seite bringt Jordi Alba den Ball in die Mitte. Antoine Griezmann lässt den Ball clever durch die Beine. Dahinter ist Frenkie de Jong schon einen Schritt zu weit. Dennoch lauert im Zentrum noch ein Barça-Spieler. Aus acht Metern nimmt Óscar Mingueza etwas unorthodox und direkt mit dem rechten Fuß ab und verkürzt für die Katalanen. Saisontor Nummer 2 für den Verteidiger!

57 Jetzt zieht Karim Benzema aus der zweiten Reihe ab. Der Linksschuss aus halblinker Position gerät deutlich zu hoch und zwingt Marc-André ter Stegen nicht zum Eingreifen.

56 Jetzt kommen auch die Königlichen verstärkt zum Abschluss. Auf rechts an Álvaro Odriozola Platz, sucht mit seinem Pass Karim Benzema, der ins Leere rutscht. Ein Zuspiel auf Vinicius Júnior wäre vielversprechender gewesen.

55 Aus Nähe des rechten Strafraumecks steckt Frenkie de Jong den Ball in die Mitte durch. Antoine Griezmann kommt frei zum Abschluss, schießt aber knapp links vorbei. Ohnehin aber ertönt dann richtigerweise der Abseitspfiff.

53 Daher haut Toni Kroos nach einem Zuspiel von Karim Benzema einfach mal aus etwa 18 Metern drauf. Das Risiko bei diesen klatschnassen Bedingungen zahlt sich nicht aus. Der deutsche Nationalspieler verzieht deutlich.

51 Auch nach Wiederbeginn hat Barça optisch mehr vom Spiel, bekommt es aber nicht zu Ende gespielt. Das ergeht jetzt aber auch den Hausherren mit ihren Kontern so.

48 Noch immer regnet es in Strömen. Unter diesen Bedingungen gelangen beide Seiten kurz nacheinander in den gegnerischen Sechzehner, doch es fehlt dann jeweils am letzten Pass.

46 Ohne weitere personelle Veränderungen schickt Zinédine Zidane seine Mannschaft in den zweiten Spielabschnitt. Der Real-Coach hatte ja bereits kurz vor der Pause den verletzten Lucas Vázquez durch Álvaro Odriozola ersetzen müssen.

46 Einwechslung bei FC Barcelona: Antoine Griezmann

46 Auswechslung bei FC Barcelona: Sergiño Dest

46 Anpfiff 2. Halbzeit

45 Halbzeitfazit:

Real Madrid führt nach 45 Minuten im Clásico gegen den FC Barcelona mit 2:0. Abgebrüht und effizient gingen die Hausherren im Estadio Alfredo Di Stéfano zu Werke, versenkten in Person von Karim Benzema gleich ihren ersten Torschuss. Und wie schön das der Franzose mit der Hacke tat! Voll gepumpt mit Selbstvertrauen, starteten die Königlichen immer wieder schnelle Gegenangriffe. Ein solcher führte auch zu dem Freistoß, den Toni Kroos mit etwas Glück zum 2:0 nutze. Das Team von Zinédine Zidane verzeichnete noch eine weitere große Doppelchance. Nach einem Pfostenschuss von Federico Valverde durfte Marc-André ter Stegen dann erstmals einen Schuss halten. Barcelona wurde nicht annähernd so gefährlich. Zwar hatten die Katalanen beinahe 70 Prozent Ballbesitz, wussten mit der Kugel aber kaum etwas anzufangen. Erst in der Nachspielzeit strahlten die Gäste mal Gefahr aus.

45 Ende 1. Halbzeit

45 Es gibt noch einen Eckball für die Katalanen von der anderen Seite. Ousmane Dembélé schreitet zur Tat. Die Kugel landet rechts im Torraum bei Lionel Messi, der aus diesem spitzen Winkel an Thibaut Courtois scheitert.

45 Ecke direkt ans Gestänge! Lionel Messi tritt einen Eckstoß von der rechten Seite mit dem linken Fuß und zirkelt die Pille aufs lange Eck und trifft tatsächlich den linken Pfosten.

45 Ballbesitz verzeichnen die Gäste nach wie vor reichlich. Seit dem Gegentreffer aber tut sich in Richtung Sechzehner und Tor kaum noch etwas. Es gibt keine klaren Abschlüsse.

45 Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 2

43 Der verletzte Lucas Vázquez muss also tatsächlich noch vor der Pause raus. Dafür kommt Álvaro Odriozola, letzte Saison als Leihgabe noch Champions-League-Sieger mit dem FC Bayern München.

43 Einwechslung bei Real Madrid: Odriozola

43 Auswechslung bei Real Madrid: Lucas Vázquez

40 Lucas Vázquez plagen nach einem Zusammenprall mit Sergio Busquets Probleme mit dem linken Knie. Das schaut nicht so gut aus, der Rechtsverteidiger läuft nicht rund.

39 Heftiger Regen setzt ein in Spaniens Hauptstadt. Der Himmel aber weint lediglich mit Blick auf die Katalanen. Aus königlicher Sicht scheint trotz des Niederschlages und der spätabendlichen Stunde die Sonne.

37 Halbrechts im Sechzehner geht Ousmane Dembélé im Zweikampf mit Ferland Mendy zu Boden. Jesús Gil Manzano lässt sich von dem Faller nicht erweichen, winkt das durch und wird letztlich auch bestätigt.

35 In Folge einer Ecke für Real schießen kurz nacheinander Federico Valverde und Eder Militão aus zentraler Position, werden aber jeweils abgeblockt.

34 Valverde an den Pfosten! Rotzfrech kontert Real. Über links hat Vinicius Júnior freie Bahn. Kurz vor dem Erreichen des Sechzehners spielt der Brasilianer quer. Federico Valverde kommt rechts im Strafraum frei zum Schuss und setzt die Pille mit dem rechten Fuß an den linken Pfosten. Den Nachschuss von Lucas Vázquez zentral aus zehn Metern pariert Marc-André ter Stegen großartig.

32 Über wieder vermehrten Ballbesitz wollen die Gäste Sicherheit gewinnen. Das ist ja ohnehin ihr Stil. Die Jungs von Ronald Koeman wollend en Ball haben und müssen das dann auch auf diese Weise regeln.

30 Gnadenlos nutzen die Königlichen ihre Chancen. Das muss Barça erst einmal verdauen. Die Katalanen zeigen fürs Erste Wirkung, bringen keine Reaktion zustande.

28 Tooor für Real Madrid, 2:0 durch Toni Kroos

Dieser Freistoß in halblinker Position ist eine Sache für Toni Kroos. Mit dem rechten Fuß visiert der deutsche Nationalspieler eigentlich das lange Eck an. Doch Sergiño Dest fälscht ab, womit Marc-André ter Stegen vollkommen auf dem falschen Fuß erwischt wird. Auf der Torlinie neben dem linken Pfosten steht noch Jordi Alba, vermag den Einschlag aber auch nicht zu verhindern. Kroos erzielt deinen dritten Saisontreffer in LaLiga.

26 Gelbe Karte für Ronald Araújo (FC Barcelona)

Auf halblinks tritt Vinicius Júnior an, sucht den Weg zwischen Óscar Mingueza und Ronald Araújo hindurch in den Sechzehner. Letzterer fährt an der Strafraumgrenze das Bein nach hinten aus und kassiert seine erste Gelbe Karte der Saison.

24 Den fälligen Freistoß in halblinker Position nimmt sich Karim Benzema. Der selbstbewusste Angreifer schießt das Ding aus gut 20 Metern direkt - allerdings über das Gehäuse von Marc-André ter Stegen.

23 Gelbe Karte für Pedri (FC Barcelona)

Erstmals kramt Schiedsrichter Jesús Gil Manzano nach dem gelben Karton. Den bekommt Pedri nach einem Foul an Casemiro zu sehen. Für den Mittelfeldspieler ist das die zweite Verwarnung in der laufenden Liga-Spielzeit.

20 Nach einem Foul von Toni Kroos an Pedri schreitet Lionel Messi bei einem Freistoß im linken Halbfeld zur Tat. Die hohe Hereingabe des Argentiniers findet keinen Abnehmer. Zudem wird ein Offensivfoul von Clément Lenglet an Casemiro geahndet.

18 Eine erste Ecke erarbeiten sich nun auch die Katalanen, machen da aber ebenfalls nichts daraus.

16 Lionel Messi taucht links im Sechzehner auf und bringt eine Flanke an. Diese ist für Ousmane Dembélé einen Hauch zu hoch angesetzt. Der hoch springende Stürmer bemüht sich vergeblich.

15 Nach dem Treffer ergreift Barça umgehend wieder die Initiative. Jetzt dürften sich die Spielanteile noch deutlicher in Richtung der Hausherren verlagern.

13 Tooor für Real Madrid, 1:0 durch Karim Benzema

Halbrechts im Mittelfeld tritt Federico Valverde einfach mal an, spielt dann nach rechts zu Lucas Vázquez. Dieser hat den nötigen Raum, passt flach in die Mitte. Auf Höhe des ersten Pfosten macht das Karim Benzema überragend. Das flache Zuspiel verarbeitet der französische Stürmer mit der Hacke und überrascht Marc-André ter Stegen im kurzen Eck. Benzema trifft zum 19. Mal in dieser Saison.

11 Auf der Gegenseite bekommen die Königlichen nach einem Tackling von Ronald Araújo gegen Luka Modrić den ersten Eckstoß des Abends zugesprochen. Daraus allerdings machen die eigentlich bei Standards gefährlichen Madrilenen nichts.

10 Über die linke Seite kommt Tempo rein. Dort ist Jordi Alba unterwegs, bringt die Kugel flach in die Mitte. Am Torraum lauert Ousmane Dembélé, doch Thibaut Courtois passt auf und wehrt die Hereingabe ab. AUs dem Hintergrund verzieht Óscar Mingueza.

9 Jetzt schafft es Barça tatsächlich erstmals in die Box. Auf halbrechts hält Sergiño Dest den Fuß hin. Ein gezielter Torabschluss ist das nicht, auch wenn das ein Ball für Thibaut Courtois ist.

7 Nun schieben sich die Gäste immer näher an den gegnerischen Strafraum heran. Der Weg hinein aber bleibt noch versperrt. Da machen die Madrilenen die Räume extrem eng. Ganz allgemein wird hier nur ungern auch nur zentimeterweise Raum hergeschenkt.

5 Jetzt zucken die Hausherren erstmals offensiv. Vinicius Júnior zieht über links in den Sechzehner, der Ball aber springt zu weit vom Fuß. Somit wird das eine unproblematische Angelegenheit für Marc-André ter Stegen.

3 Es deutet sich bereits an, dass die Gäste mehr vom Spiel haben könnten. Die Katalanen lassen die Kugel aber bislang sehr behäbig durch die eigenen Reihen laufen.

2 Vorsichtig belauern sich beide Mannschaften zu Beginnen. Sonderlich viele Geheimnisse gibt es allerdings nicht. Zu gut kennt man sich. Umso wichtiger ist es, sich keine Fehler zu erlauben.

1 Spielbeginn

Barcelona ist in der Königsklasse an Paris Saint-Germain gescheitert, steht dafür im nationalen Pokalfinale, welches am kommenden Samstag gegen Athletic Bilbao ausgetragen wird. In der Primera División setzte es die letzte Niederlage Anfang Dezember in Cádiz (1:2). Seither folgten 19 Partien ohne Niederlage – 16 davon waren Siege. In der Hinrundenpartie vom 7. Spieltag jedoch hatten die Katalanen im Camp Nou gegen Real mit 1:3 das Nachsehen. Die Königlichen gewannen übrigens auch ihr letztes Heimspiel gegen Barça – in der vergangenen Saison und damals Anfang März 2020 noch vor fast 80.000 Zuschauern im Bernabéu mit 2:0. Der letzte katalanische Sieg gegen die Madrilenen geht auf die Saison davor zurück. Im März 2019 gewann Barcelona in der spanischen Hauptstadt mit 1:0.

Mit Blick auf die Ergebnisse der Rückrunde sind beide Kontrahenten top – Barça mit neun siegen und einem Remis die Nummer 1, direkt gefolgt von den Madrilenen, die eine Niederlage zu Buche stehen haben. Die setzte es Ende Januar hier im Alfredo Di Stéfano gegen Levante (1:2). Seither sind die Königlichen in zwölf Pflichtspielen ungeschlagen, gewannen zehn davon. Das schließt auch die Champions League mit ein, wo man nach dem 3:1 im Hinspiel gegen den FC Liverpool den Einzug ins Halbfinale anstrebt. Die Copa del Rey ist für Real kein Thema mehr.

Barça baut auf die Offensivwucht um Superstar Lionel Messi. Mit 68 Saisontoren stellen die Katalanen die mit Abstand torgefährlichste Offensive der Liga. Real und Atlético sind da die Nummer 2 (je 51). Defensiv nehmen sich unsere Rivalen nicht viel. 23 königlichen Gegentreffern stehen 24 von Barcelona gegenüber – in der Fremde kassierte das Team von Ronald Koeman allerdings nur zehn, ist die zweitbeste Auswärtsmannschaft. Real hat als viertbestes Heimteam zu Hause lediglich neun Gegentreffer zugelassen.

Ohnehin ist der Clásico eine Prestigeangelegenheit. Die Beteiligten sprechen beim Gigantentreffen vom größten Spiel überhaupt. Doch für die beiden spanischen Großklubs geht es heute um mehr. Der lange Zeit souveräne Spitzenreiter Atlético sprach zuletzt zahlreiche Einladungen an die Konkurrenz aus, den Titelkampf nochmals neu zu entfachen. Und tatsächlich hat sich an der Tabellenspitze alles zusammengeschoben. Dem Zweiten aus Barcelona fehlt nur noch ein Zähler, dem direkten Verfolger Real deren drei. Beide also könnten den Platz an der Sonne übernehmen – zumindest bis morgen Altlético spielt.

Im Vergleich zum letzten Pflichtspiel am Dienstag in der Champions League nimmt Zinédine Zidane lediglich eine Veränderung vor. Anstelle von Marco Asensio (Bank) rutscht Federico Valverde in die königliche Startelf. Nicht zur Verfügung stehen den Madrilenen Sergio Ramos (Muskelverletzung), Raphaël Varane (Corona-Isolation), Eden Hazard und Dani Carvajal (beide Trainingsrückstand). Auf Seiten der Gäste fehlen Philippe Coutinho und Ansu Fati (beide Knieverletzung). Dafür hat Gerard Piqué seine Knieprobleme soweit überwunden, dass er zumindest auf der Bank Platz nehmen kann. Mit Blick auf das letzte Punktspiel der Gäste am Montag entschließt sich auch Ronald Koeman nur zu einer Umstellung. Antoine Griezmann findet sich heute auf der Bank wieder. Dafür rückt Ronald Araújo in die katalanische Anfangsformation.