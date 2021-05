Real baut auf die zweitbeste Defensive (24 Gegentreffer) nach Atlético (22) – Sevilla ist hier die Nummer 3 (27). Zudem gelten die Königlichen als zweitstärkstes Heimteam. Allein die Rückrunde betrachtet, sind die Männer von Zinédine Zidane punktgleich mit dem heutigen Gegner Dritter. Die Madrilenen besitzen im Titelrennen den Vorteil, neben dem direkten Vergleich mit Atlético auch den gegen Barcelona für sich entschieden zu haben (3:1, 2:1). Für den Fall von Punktgleichheit also ist man bestens gewappnet, denn auch die Hinrundenpartie beim FC Sevilla wurde gewonnen (1:0). Allerdings muss Real das Champions-League-Aus vom Mittwoch verdauen (0:2 beim FC Chelsea). Somit bleibt jetzt nur noch LaLiga. Und dort sind die Jungs aus Spaniens Hauptstadt 14 Begegnungen ohne Niederlage. Ende Januar fing man sich daheim gegen Levante die letzte Pleite ein (1:2).

Sevilla liegt derzeit vier Punkte hinter Real und besitzt allenfalls noch Außenseiterchancen auf den Titel. Die Andalusier müssten heute unbedingt gewinnen, um eventuell noch ins Titelrennen eingreifen zu können. Als viertbeste Auswärts- und zweitbeste Rückrundenmannschaft dürfen sich die Südspanier im Estadio Alfredo Di Stéfano gewiss etwas ausrechnen. Doch der Europa-League-Sieger fing sich am Montag eine empfindliche Heimniederlage gegen Athletic Bilbao ein (0:1), womit eine bessere tabellarische Ausgangsposition verspielt wurde. Davor war Sevilla acht Partien in Serie ungeschlagen geblieben, hatte sieben davon gewonnen. Letztmals als Verlierer vom Platz gingen die Andalusier zuvor Anfang März in Elche (1:2).

Sowohl die Namen der beteiligten Mannschaften als auch die Tabellenpositionen versprechen ein Spitzenspiel. Ohnehin sind die Top 4 in Spanien längst unter sich, womit die Plätze in der Champions League für die kommende Saison bereits vergeben sind. Real als momentan Dritter und Sevilla als Vierter sind dabei. Doch überdies locken weitere Ziele. Insbesondere Real steckt mitten im Titelrennen. Nachdem sich Barcelona und Atlético gestern die Punkte teilten (0:0), besteht für die Königlichen heute die Chance, mit einem Sieg die drei Zähler zum Stadtrivalen an der Spitze wettzumachen. Und da Real im direkten Vergleich mit Atlético die Nase vorn hat (2:0, 1:1) würde das die Tabellenführung bedeuten.

Auf Seiten der Hausherren gibt es im Vergleich zur Champions League drei Veränderungen. Zinédine Zidane muss auf Sergio Ramos (Sehnenreizung im linken Bein) und Ferland Mendy (verletzt) verzichten, setzt Eden Hazard auf die Bank. Dafür rücken Marcelo, Álvaro Odriozola und Federico Valverde in Reals Startelf. Bei den gibt es nach dem letzten Punktspiel am Montag lediglich eine Umstellung. Julen Lopetegui beordert Youssef En-Nesyri auf die Bank und stellt Joan Jordán in Sevillas Anfanfsformation.