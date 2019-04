Der erste Treffer liegt in der Luft. Nun rauscht der aufgerückte Clément Lenglet nur knapp an einer Freistoßhereingabe vom linken Flügel vorbei!

Coutinho bringt sich mit einer filigranen Körpertäuschung 20 Meter vor dem Kasten in Schussposition. Seinen flachen Abschluss kann Aitor Fernández nur mit einem Hechtsprung aus seinem rechten unteren Eck fischen!

Barcelona kontert und kommt sofort zum ersten gefährlichen Abschluss der Partie! Luis Suárez wird über rechts in den Sechzehner geschickt und bleibt aus spitzem Winkel gerade noch am Fuß von Keeper Aitor Fernández hängen!

Der Unparteiische pfeift die Begegnung an und Luis Suárez führt den Anstoß aus!

Es ertönt die Vereinshymne, die Akteure betreten den Rasen. Das Stadion ist prall gefüllt, in wenigen Minuten geht es los!

Eine Statistik spricht klar für die Culés: Levante konnte in zwölf Pflichtspielen im Camp Nou nicht einen einzigen Punkt holen. Im Hinspiel setzte sich Barcelona ebenfalls klar mit 5:0 durch.

Trotz der Dreifachbelastung vertraut Ernesto Valverde heute mit ein paar Ausnahmen seiner besten Elf. Wie schon beim 2:0-Auswärtssieg gegen Alavés unter der Woche nimmt Lionel Messi vorerst auf der Bank Platz. Auch Busquets und Samuel Umtiti sind nicht von Beginn an dabei.

Sollten die Katalanen schon heute, vier Spieltage vor Schluss, die Meisterschaft einfahren, könnten sie sich bereits voll und ganz auf die weiteren Wettbewerbe konzentrieren. Am Mittwoch steht das Champions League-Halbfinalhinspiel gegen Liverpool an, in der Copa del Rey trifft man im Finale auf Valencia.