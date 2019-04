20 Minuten sind gespielt. Nach einem kurzen Aufbäumen der Hausherren nimmt Barcelona wieder das Zepter in die Hand, muss nach dem Versuch von Suárez in der sechsten Minute aber weiter auf die zweite Torchance warten.

Nun geht vieles über Arturo Vidal. Der Chilene schickt Nélson Semedo auf rechts in den freien Raum, diesmal kann der Portugiese an der Torauslinie im Zweikampf aber keinen Eckball erarbeiten.

Der Freistoß bringt nichts ein, doch immerhin nehmen die Hausherren nun auch am Spiel teil.

Alavés setzt sich in der gegnerischen Hälfte fest. Diego Rolán wird von Samuel Umtiti an der Seitenlinie geschubst, es gibt Freistoß für die Basken.

Kann man das als ersten Angriff der Hausherren bezeichnen? Jony schickt mit einem hohen Ball aus der eigenen Hälfte Mubarak Wakaso auf die Reise, Marc-André ter Stegen ist jedoch deutlich vorher am Ball und klärt ins Seitenaus.

Nélson Semedo dringt über rechts bis zur Torauslinie vor und holt den ersten Eckball für den FCB heraus. Mubarak Wakaso passt allerdings am ersten Pfosten auf.

Da ist die erste Chance für die Katalanen! Alavés verliert im Spielaufbau den Ball und Coutinho steckt sofort zum startenden Luis Suárez durch. Der Uruguayer taucht frei vor dem Kasten auf, bleibt aus zehn Metern und halblinker Position aber an Torwart Pacheco hängen!

3

Barça reißt sofort das Spiel an sich. Ousmane Dembélé versucht es im Alleingang in den Sechzehner, bleibt aber am dichten Abwehrbollwerk hängen.