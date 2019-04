66 Der Treffer zählt! Die Katalanen führen damit wieder mit einem Treffer.

65 Der Treffer wird aktuell gecheckt. Ousmane Dembélé könnte bei dem Tor im passiven Abseits gestanden und Gerónimo Rulli behindert haben.

64 Tooor für FC Barcelona, 2:1 durch Jordi Alba

Barca schlägt nur zwei Minuten später zurück! Lionel Messi spielt Jordi Alba die Kugel auf der linken Seite in den Lauf. Der Abwehrspieler zögert nicht lange, zieht von links auf Höhe des Sechszehners ins Zentrum und schlenzt das Leder flach mit rechts ins lange Eck - toller Treffer.

62 Tooor für Real Sociedad, 1:1 durch Juanmi

Der Ausgleich! Es ist der Ausgleich! Nach einem Einwurf beweist Mikel Merino eine überragende Übersicht und spielt einen flachen Pass in die Box, in die Juanmi hinter dem Rücken von Piqué startet und per Grätsche mit dem rechten Fuß den Ball zehn Meter vor dem Tor an Marc-André ter Stegen vorbeispitzelt.

61 Es ist noch nicht das Spiel des Lionel Messi. Der Offensivmann aus Argentinien nimmt im Zentrum Fahrt auf, umkurvt zwei gegnerische Verteidiger, bleibt allerdings kurz vor dem Abschluss 15 Meter vor dem Kasten an Aihen Muñoz hängen.

58 Puuuuuh! Lionel Messi dribbelt sich auf der rechten Außenbahn durch und zieht ins Zentrum, wo er Arturo Vidal freispielt. Der Mittelfeldspieler zeigt ein gutes Auge und gibt direkt auf links rüber zu Ousmane Dembélé. Der Youngster schlenzt aus 15 Metern mit rechts ins lange Eck - das Spielgerät geht knapp am Tor vorbei.

56 Die neue Generation geht: Arthur. Eine Legende des FCB kommt unter tobenden Applaus auf Rasen: Busquets.

56 Einwechslung bei FC Barcelona -> Busquets

56 Auswechslung bei FC Barcelona -> Arthur

54 Für Zubeldía geht es tatsächlich nicht weiter. Imanol bringt dafür Luca Sangalli ins Spiel.

54 Einwechslung bei Real Sociedad -> Luca Sangalli

54 Auswechslung bei Real Sociedad -> Zubeldía

53 Zubeldía liegt nach einem Zusammenprall mit Jordi Alba auf dem Boden und wird an der Leiste behandelt.

51 Beide Mannschaften kommen mit mehr Freude an der Offensive aus der Pause. Real Sociedad drängt derzeitig tatsächlich den aktuellen Tabellenführer der La Liga in die eigene Hälfte - ohne eigenen Abschluss.

48 Klasse Auge von Luis Suárez! Der Angreifer spielt Arturo Vidal auf Höhe der Mittellinie einen Ball aus der Drehung in den Lauf. Der ehemalige Spieler vom FC Bayern spielt daraufhin direkt rüber auf die linke Seite zu Ousmane Dembélé - ein Fehler: Er steht klar im Abseits.

46 Der spanische Schiedsrichter hat das Spiel wieder freigegeben. Barca geht mit der Führung in die zweite Hälfte.

46 Anpfiff 2. Halbzeit

45 Halbzeitfazit:

Der FC Barcelona führt zur Pause durch den Kopfballtreffer von Clément Lenglet mit 1:0 gegen Real Sociedad. Die Katalanen versuchten im ersten Durchgang viel, kamen allerdings nur durch ruhende Bälle zu klaren Torchancen. Die Gäste machten es clever und störten den Favoriten durch ein hohes Laufpensum im Spielaufbau. Allerdings zeigte sich Real auch einmal gefährlich vor dem Tor und hätte zehn Minuten vor dem Pausentee durch Juanmi in Führung gehen müssen - Marc-André ter Stegen hatte da aber was gegen und so steht es 1:0 zur Pause.

45 Ende 1. Halbzeit

45 Tooor für FC Barcelona, 1:0 durch Clément Lenglet

Da ist die Führung der Hausherren! Nach einer Ecke von Ousmane Dembele von der rechten Seite springt Clément Lenglet am höchsten und befördert das Leder aus zehn Metern per Kopf in die linke obere Ecke. Gerónimo Rulli ist da ohne Chance.

42 Lionel Messi tankt sich mit einem tollen Solo durch den Sechszehner von Real und spielt von links nach rechts auf Jordi Alba. Der Außenverteidiger leitet direkt auf Luis Suárez weiter und dieser schließt mit rechts aus 15 Metern ab. Gerónimo Rulli reagiert blitzschnell und fischt das Spielgerät aus der rechten unteren Ecke.

41 Fakt ist nach über 40 Minuten, dass der bisher einzige Torschuss auf das Konto der Basken geht. Starker und mutiger Auftritt der Gäste bis hierhin.

38 Jetzt kommt auch mal Barca gefährlicher in den Strafraum. Luis Suárez verpasst am Fünfmeterraum eine Hereingabe von Ousmane Dembélé, der zuvor auf der linken Außenbahn zu viel Platz hatte und einfach so die Kugel in die Mitte befördern konnte. Eine Berührung von Luis Suárez hätte wohl gereicht und das Leder wäre ins Tor geflogen.

36 Chance der Gäste! Das wäre fast die Führung von Real Sociedad gewesen! Rubén Pardo spielt Juanmi im Strafraum frei. Der Spanier ist völlig blank vor Marc-André ter Stegen, da Nélson Semedo den Angreifer aus den Augen verloren hat. Den Abschluss von Juanmi aus spitzem Winkel aus knapp fünf Metern pariert Marc-André ter Stegen stark - der Nachschuss aus 20 Metern geht über den Kasten.

34 Das ist ein ganz seltenes Bild im Spiel des europäischen Topklubs: Da Real Sociedad defensiv stabil steht, probieren es die Katalanen vermehrt mit langen Bälle im Spiel nach vorne. Allerdings sind die Real-Innenverteidiger Aritz Elustondo und Llorente zu groß für Lionel Messi und Co. und fangen diese immer wieder ab.

31 Tolle Kombination zwischen Ivan Rakitić, Lionel Messi und Luis Suárez, der schlussendlich den Ball am Sechszehnerrand zurück zum Argentinier in den Lauf steckt. Sein Zuspiel ist jedoch ein paar Schritte zu lang. Gerónimo Rulli läuft aus seinem Gehäuse und schnappt sich die Kugel vor Lionel Messi, der sonst frei vor dem Tor gestanden hätte.

30 Nach der Freistoß-Chance vor wenigen Minuten wirkt Barcelona frischer und entwickelt in den letzen Augenblicken mehr Zug zum gegnerischen Tor.

27 Puh! Das war die beste Chance des gesamten Spiels - Lionel Messi zirkelt den Freistoß von halbrechts mit ganz viel Gefühl aus 20 Metern über die Mauer. Das Leder ist ein bisschen zu hoch und landet ein paar Zentimeter über der Latte auf dem Tornetz.

26 Mikel Merino zieht kurz vor dem Strafraum im Zweikampf an dem Trikot von Arturo Vidal. Der Chilene geht zu Fall und holt eine gute Freistoßmöglichkeit für Barcelona und Lionel Messi heraus.

25 In Barcelona ist das Wetter heute nicht so gut: Es sind 16 Grad und es regnet.

22 Nach der ersten Hälfte des ersten Durchganges lässt sich sagen, dass die Gäste sehr gut in der Defensive stehen und es den Katalanen sehr schwer machen im Spiel nach vorne. Barcelona probiert es mit vielen kurzen Pässen - heraus kommt dabei tatsächlich einfach nichts bislang.

19 Es steht vier zu vier nach Fouls. Das Spiel findet größtenteils im Mittelfeld statt, viele kleinere Unterbrechungen sorgen dafür, dass niemand gefährlich ins letzte Drittel starten kann.

17 Bislang gibt es keinen (!) Torschuss zu vermelden. Das ist selten bei einem Spiel, an dem Barca teilnimmt.

14 Gelbe Karte für Mikel Merino (Real Sociedad)

Der ehemalige Spieler von Borussia Dortmund geht mit gestreckten Fuß an der Mittellinie in einen Zweikampf mit Lionel Messi und bekommt die Verwarnung - ein bisschen zu hart ist die Entscheidung des Referees.

13 Der FC Barcelona agiert in einem 4-3-3-System, die Gäste in einem 4-2-3-1. Beide Teams sind damit offensiv ausgerichtet - und das merkt man durchaus in den ersten 13 Minuten. Sociedad bemüht sich im Spiel nach vorne und traut sich durchaus auch im Mittelfeld zu kombinieren.

10 Barcelona bekommt auf der halblinken Seite einen Freistoß nach einem Foul zugesprochen. Lionel Messi und Luis Suarez stehen bereit. Der Versuch von Messi aus knapp 25 Metern mit dem linken Fuß bleibt allerdings in der Mauer hängen - Glück für Sociedad, das kann der Weltstar besser.

8 Real traut sich tatsächlich auch nach vorne und versucht mit hohem Pressing den haushohen Favoriten unter Druck zu setzen. Barca passt das bislang überhaupt nicht und war noch nicht im gegnerischen Strafraum.

5 Der Start verläuft wie erwartet: Der FC Barcelona ist am Ball, schiebt sich die Kugel durch die eigenen Reihen und Real Sociedad ist am verteidigen.

2 Barca in den traditionellen blau-roten Trikots. Real Sociedad spielt in blau und weiß.

1 Das Spiel ist eröffnet! Pablo González Fuertes pfeift die Begegnung an und ab geht's.

1 Spielbeginn

Bei den Gästen sind es nur zwei Wechsel in der Aufstellung im Vergleich zum Eibar-Spiel: Luca Sangalli und Ander Barrenetxea nehmen vorerst auf der Bank Platz. Rubén Pardo und Willian José beginnen für die beiden Akteure.

Personell gesehen gibt es bei Barca drei Umstellungen im Vergleich zum CL-Erfolg unter der Woche. Nélson Semedo ersetzt Sergi Roberto. Arturo Vidal rückt für Busquets ins zentrale Mittelfeld und Ousmane Dembélé beginnt für Coutinho.

Auf der Gegenseite sitzt Imanol Alguacil auf der Trainerbank. Trotz der Tatsache, dass seine Mannschaft seit der Saison 1990/1991 nicht mehr im Camp Nou gewinnen konnte, ist er heiß auf die Partie. "Dieses großartige Team entspannt sich nie, denn sie sind die geborenen Sieger, und sie werden für den Sieg kämpfen. Wir müssen darauf vertrauen und mit Leidenschaft spielen."

Das weiß auch Barca-Coach Valverde. Er kündigte vor dem Spiel an, dass der Gegner sehr ernst genommen werde. "Gegen Real Sociedad zu gewinnen bedeutet viel, ich weiß, dass wir aus einem spektakulären Champions-League-Spiel kommen, aber wenn wir Meister werden wollen, ist das Spiel sehr wichtig. Wir müssen die Dynamik des Weiterkommens zum Halbfinale (der Champions League, Anmerkung der Redaktion) nutzen", stelle er klar.

Bei San Sebastián war in den vergangenen drei Partien alles dabei: Der 2:1-Heimsieg gegen Betis Sevilla, eine 1:3-Auswärtssniederlage bei Celta Vigo und in der letzten Woche ein 1:1-Remis gegen SD Eibar. Mittelmaß eben – allerdings mit viel Potenzial nach oben…

Barcelona gewann unter der Woche locker mit 3:0 im Champions-League-Halbfinale gegen Manchester United, am vergangenen Wochenende kam das Starensemble allerdings nicht über ein 0:0 bei SD Huesca hinaus. Nichts desto trotz kann man aktuell von einer Topform des heutigen Favoriten sprechen.

Für die Gäste geht es heute um fast nichts. Mit 41 Zählern steht Real auf Rang zehn in der Tabelle und damit exakt im Mittelfeld. Derzeit sind sie neun Punkte vom Abstiegsrang entfernt – allerdings nur fünf Punkte auf einen Europa-League-Platz. Der Abstand auf den Tabellensechsten Athletic Bilbao ist zwar groß – allerdings nicht uneinholbar.

Die Katalanen können heute mit einem Heimsieg einen riesen Sprung in Richtung Meisterschaft machen. Aktuell trennen sechs Punkte Barca und Atletico Madrid, die allerdings bereits heute gespielt haben (1:0 gewonnen gegen SD Eibar). Mit einem Sieg würde der FCB dementsprechend neun Punkte Vorsprung bei vier ausstehenden Partien haben – das wäre die Vorentscheidung.