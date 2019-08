34 Muss Luis Suárez runter? Der Stürmer bleibt kurz nach der verpassten Großchance am Seitenrand liegen und deutet seine Auswechslung an!

32 Abwehr-Bock: Luis Suárez hämmert den Ball an den Pfosten! Die Basken lassen Barça kaum ins Spiel und übergeben den Katalanen das 1:0 dann fast auf dem Präsentierteller. Unai López spielt einen blinden Rückpass Richtung Keeper und hat keinen Schimmer, dass Suárez längst im Fünfer lauert. Der Stürmerstar knallt das Leder sofort auf die Kiste, erwischt aber nur das linke Alu!

30 Der Titelverteidiger erzeugt keine Torchancen! Semedo geht ins Eins-gegen-Eins mit Muniain und zieht auf der rechten Außenbahn klar den Kürzeren. Muniain wirft sich resolut rein und grätscht Portugiesen nach Lehrvideo ab.

28 Das Eröffnungsspiel flacht weiter ab und verfängt sich jetzt in einigen kleinen Fouls rund um den Mittelkreis. Barcelona zieht die Rot-Weißen in den Zweikämpfen immer wieder zu Boden, verteidigt die nachfolgenden Freistöße jedoch konsequent. Für Bilbao ist der Zustand des Spiels natürlich ein Teilerfolg.

25 Qualitativ hat das Duell nach knapp 25 Minuten noch Luft nach oben. Bilbao spielt gut mit, ist bei den schnellen Umschaltbewegungen nach Ballgewinn aber noch zu ungenau. Barcelona leidet indes weiterhin an Getriebeproblemen...

23 Auch Yuri braucht noch Zielwasser. Der Außenverteidiger der Basken marschiert auf der linken Flügelseite in den freien Raum und wird von den Fans nach vorne gepeitscht. Knapp vor der Torauslinie folgt eine Hereingabe, die schon vor dem ersten Pfosten in der FCB-Abwehr verendet.

20 Gute Idee, schlechter Pass. Griezmann schaufelt sich auf der linken Außenbahn ein wenig Grün frei und schickt dann Suaréz mit einem schnellen Diagonalball. Der Uruguayer löst sich im richtigen Moment, schafft es dann aber doch nicht rechtzeitig zum Ball.

17 Barcelona kommt nicht durch! Die Gäste erhalten keinen Platz für ihr Kombinationsspiel und prallen am rot-weißen Abwehrbollwerk immer wieder chancenlos ab. Könnte ein langer Abend für die Katalanen werden, im San Mamés benötigt die Valverde-Elf heute vor allem Beharrlichkeit.

15 Williams mit der nächsten Großchance! Jetzt läuft der flinke Neuner Piqué weg und zwirbelt das Leder vom linken Alu in die lange Ecke. Ter Stegen steht wieder gut und putzt den Schuss von der Linie!

13 Antoine Griezmann hat bei seiner Barça-Premiere keinen leichten Stand. Der Franzose wird bei jedem Ballkontakt gnadenlos ausgepfiffen, da er in seinen jungen Jahren für Bilbaos Rivalen Real Sociedad spielte...

11 Nach elf Minuten gibt es nun den ersten Eckstoß für Barcelona. Dembélé spielt den Eckball kurz aus und erhält wenige Sekunden später eine zweite Chance. Dann flankt der ehemalige Dortmunder die Kugel hoch in den Fünfer, findet dort aber keinen Abnehmer.

10 Der Start geht an die Basken! Williams und Co. nerven Barça mit frühem Pressing und lassen den Titelverteidiger nicht in den Spielaufbau kommen.

8 ...lässt es Williams krachen! Der Torjäger der Hausherren initiiert den nächsten Vorstoß und zimmert den Ball vom linken Strafraum-Ende mit Karacho auf die kurze Ecke. Ter Stegen muss ran und lenkt den Gewaltschuss stark um den Pfosten herum!

7 Die Löwen aus dem Baskenland erspielen sich ihre erste Ecke und nehmen den Kampf mit Barcelona offensiv an. Der Eckstoß landet erstmal in der Abwehr der Katalanen, doch dann...

5 Hups! Auch Antoine Griezmann muss sich erstmal zurechtfinden und lässt einen einfachen Pass mit einem Stockfehler ins Seitenaus flutschen.

3 Die Fans glauben dran! Bilbao geht gegen den FC Barcelona mutig drauf und wird dabei von den Zuschauern mit Szenenapplaus belohnt. Die Anhänger rechnen sich definitiv etwas aus...

2 Willkommensgechenk für De Jong! Bilbao-Abräumer Raúl García begrüßt Niederländer De Jong in der spanischen Eliteklasse und tritt dem Barça-Neuzugang im Mittelkreis erstmal gepflegt auf den Fuß.

1 Abfahrt! Der Ball rollt und die neue Spielzeit ist auf dem Weg. Die Gastgeber tragen ihre Vereinsfarben Rot und Weiß, Barça ist heute in gelben Trikots aktiv.

1 Spielbeginn

Der Regelhüter der heutigen Partie heißt Carlos Del Cerro und führt gerade die Seitenwahl durch. Bilbao wird gleich anstoßen.

Gänsehaut pur: Die Anhänger der Los Leones zücken rot-weiße Transparente und singen dazu lautstark ihre Hymne. Dieses Stadion ist ein Hexenkessel!

Willkommen in San Mamés! Das Schmückkästchen in der baskischen Metropole ist bis auf den letzten Platz ausverkauft und wird beim Einmarsch der Spieler das erste Mal richtig laut. Die spanische La Liga beginnt JETZT!

Will Bilbao heute gegen den Branchenprimus ein Wörtchen mitreden, benötigen die Basken Tore ihrer beiden Sturmstars. Hoffnung macht bei den Hausherren zudem die sehr gute Heimbilanz aus der Vorsaison: Im Vorjahr holte Bilbao neun Heimsiege und ging nur zweimal als Verlierer vom Platz. Das letzte Aufeinandertreffen in Sam Mamés endete mich einem 0:0.

Während Williams noch diverse Jahre im rot-weißen Trikot vor sich hat, startet für Urgestein und Sturmpartner Aduriz heute die letzte Saison als aktiver Fußballer. Im kommenden Sommer wird der 38-Jährige seine Karriere beenden. Aduriz genießt in Bilbao Legendenstatus schon vor dem Karriereende Legendenstatus und erzielte für die Basken in 302 Ligaspielen 117 Tore.

Zu den bekanntesten Akteuren im Kader der Rot-Weißen gehören auch in dieser Saison vor allem Sturm-Altmeister Aritz Aduriz und Eigengewächs Inaki Williams, die schon seit Jahren die Offensiv-Abteilung besetzen. Für besondere Schlagzeilen sorgte im Sommer ein Rentenvertrag für Williams, dessen Arbeitspapier nun bis ins Jahr 2028 gültig ist.

Los geht es für den FCB heute bei Athletic Bilbao, dem Achten der Vorsaison. Die stolzen Basken setzen auch in Zeiten des Transfer-Wahnsinns weiter auf ihre einzigartige Vereinsphilosophie und gehen die neue Spielzeit wieder mit einem Kader nur aus Spielern aus der Region an. Wer bei Los Leones - den Löwen - mitspielen will, muss aus dem Baskenland stammen.

"Wir waren gut, richtig intensiv und torgefährlich", sagte der gut gelaunte Trainer Valverde nach dem Spiel. Der Coach der Katalanen sieht sein Team bereit für die neue Saison und will heute "gut in die Saison starten" und dann "den dritten Ligatitel in Folge gewinnen." Einziger Wermutstropfen bei den Katalanen ist momentan der Ausfall von Lionel Messi, der weiter an einer Wadenzerrung laboriert.

Wie gut das neue Barça-Ensemble bereits harmoniert, zeigten die Katalanen bei ihrer USA-Reise: Barcelona schickte den SSC Neapel mit einem 4:0 vom Platz und agierte dabei vor allem in der Offensive sehr eingespielt. Griezmann machte sein erstes Tor für den FCB und sorgte im Dreiersturm mit Luis Suárez und Ousmane Dembelé für Dauerdruck vor dem italienischen Gehäuse. Besorgniserregend für die Konkurrenz: Lionel Messi war nicht mal mit dabei.

Beide Teams dürfen also auf den Rasen und eröffnen in rund 40 Minuten eine neue Spielzeit, in der voraussichtlich wieder Real und Barcelona den Titel unter sich ausmachen werden. Der FC Barcelona kann heute vorlegen und geht mit einer gehörigen Portion Selbstvertrauen in das San Mamés von Bilbao. Die Katalanen von Trainer Ernesto Valverde verpflichteten im Sommer Megastar Antoine Griezmann von Verfolger Atlético und sicherten sich zudem die Dienste von Ajax-Youngster Frenkie de Jong.

In Spanien herrscht vor Ligabeginn Chaos – und zwar auf der Funktionärsebene. Verband und Liga zoffen sich um die Macht und tragen ihren Streit um die Spielansetzungen sogar vor Gericht aus. Unrühmlicher Höhepunkt: Das heutige Eröffnungsspiel zwischen Bilbao und Barça stand lange auf der Kippe und sollte sogar auf morgen verschoben werden. Schlussendlich bekam die Liga via einstweiliger Verfügung Recht und kann das Spiel nun doch heute austragen.