Pfosten! Toni Kroos verlagert das Spiel nach links zu Karim Benzema. Der französische Stürmer nimmt das Leder an, zieht nach innen und hämmert es aus 20 Metern flach an den linken Pfosten.

Real hat 62% Ballbesitz, Villarreal 38% - es kommt aber auf die Tore an: 1:0 für die Hausherren.

Samuel Chukwueze gewinnt einen Ball im Mittelfeld gegen Gareth Bale und nimmt im Zentrum an Fahrt auf. Daraufhin spielt der Angreifer auf Rechts zu Gerard - sein Schlenzer aus 15 Metern stellt kein Problem für Keylor Navas dar: er fängt das Spielgerät.

38

Villarreal steht tief in der eigenen Hälfte und gibt sich aktuell mit der knappen 1:0-Führung zufrieden. Die Königlichen rennen an, haben aber wenig Ideen und so bleibt es bei dem Spielstand Pro FC Villarreal.