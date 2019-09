11 Die erste Ecke des Abends gehört jedoch den Gästen. Marc-André ter Stegen sortiert im Sechzehner seine Leute und ist dann beim Herauskommen mit einer Faust zur Stelle.

9 Von Valencia ist bisher noch nichts zu sehen. Sie finden überhaupt keinen Zugriff auf den Ball und laufen nur hinterher, während Barcelona sich die Kugel zuschiebt.

7 Tooor für FC Barcelona, 2:0 durch Frenkie de Jong

Jetzt geht es anders herum! Fati bricht mit Tempo bis zur Grundlinie durch und legt den Ball dann an drei Gegenspieler vorbei in den Rückraum. Dort läuft de Jong ein und drischt das Leder in die Maschen. Traumstart für Barca!

4 Aufgrund seines Alters war es nicht selbstverständlich, dass Fati heute mitmischen kann. Da er noch minderjährig ist, braucht er die Erlaubnis seiner Eltern, zu so später Stunde noch auf dem Rasen zu stehen. Sie haben es erlaubt und sofort zahlt es sich aus.

2 Tooor für FC Barcelona, 1:0 durch Ansu Fati

Da ist die frühe Führung! De Jong legt im Strafraum von der rechten Seite aus quer und findet den aktuellen "Shootingstar" des FCB am Elfmeterpunkt. Ansu Fati ist erst 16 Jahre alt und trifft bei seinem Startelfdebüt zum ersten Mal im Camp Nou.

1 Vamos! Antoine Griezmann führt den Anstoß aus.

1 Spielbeginn

Vor dem Anstoß gibt es eine Gedenkminute und das Stadion verstummt. Sie ist zu Ehren der Ende August verstorbenen Tochter Xana vom ehemaligen Barca-Trainer Luis Enrique.

Im Camp Nou wird gesungen und die Mannschaften betreten den Rasen. Angeführt werden sie vom Schiedsrichter der heutigen Partie, Jose Sanchez Martinez.

Dieser neue Mann an der Seitenlinie fordert, dass seine Mannschaft die Konzentration "für 90 Minuten hochhalten" muss. Barcelona könne jeden Fehler bestrafen. Sein Gegenüber Valverde ist der Meinung, dass der neue Trainer noch keinen großen Einfluss auf das Team gehabt kann. Er geht davon aus, dass das Spiel ähnlich wird wie die in den letzten Jahren. Normalerweise ist Valencia ein harter Brocken für den FCB.

Am Mittwoch gab es eine große Personaländerung bei den Gästen. Trainer Marcelino wurde entlassen und sein Nachfolger Albert Celades trat das Amt an. Der 43-Jährige kommt gebürtig aus Andorra und war bis 2009 selbst als Spieler aktiv. Er trug sowohl das Trikot des FC Barcelona (1995-1999) als auch das von Real Madrid (2000-2003 und 2004/05). In seinen 378 Profispielen erzielte der Mittelfeldmann 21 Tore. Als Trainer war er dann in den spanischen Jugend-Nationalmannschaften unterwegs und leitete zuletzt bis 2018 die U21.

Bei Barcelona stehen einige wichtige Akteure heute nicht zur Verfügung. Lionel Messi ist noch nicht wieder fit und ist auch für die Champions League-Partie am Dienstag in Dortmund noch fraglich. Neben ihm fehlen der Blaugrana heute auch Ousmane Dembélé, Samuel Umtiti und Ersatzkeeper Neto. Die Blanquinegros aus Valencia müssen dagegen nur auf den verletzten Carlos Soler verzichten. Sie sind ebenfalls am Dienstag in der Königsklasse gefordert, wenn es an die Stamford Bridge zum FC Chelsea geht.

Valencia begann mit einem Unentschieden gegen Real Sociedad und verlor daraufhin mit 1:0 das erste Auswärtsspiel in Vigo. Die Fledermäuse mussten bis zum dritten Spieltag vor zwei Wochen warten, um endlich den ersten Sieg einfahren zu können. Gegen RCD Mallorca gab es ein 2:0 im heimischen Estadio Mestalla. Mit dem FC Barcelona wartet heute der erste große Gegner auf Valencia. Es wird das 198. Duell zwischen diesen Mannschaften sein.

Barca ist mit einer Niederlage in die Saison gestartet und verlor mit 1:0 in Bilbao. Darauf folgte im Heimspiel gegen Betis Sevilla ein spektakuläres 5:2 dank eines starken Antoine Griezmann, allerdings hielt die Freude darüber nicht lange. Das 2:2 am dritten Spieltag beim Aufsteiger Osasuna brachte wieder ein bisschen Ernüchterung in blau-roten Reihen. Der Saisonstart lief überhaupt nicht wie erhofft und die Tabellenspitze ist fünf Punkte weit entfernt.

In der Tabelle befinden sich die beiden Teams in eher ungewohnten Regionen. Der FC Barcelona steht nach bisher nur einem Sieg aus drei Spielen mit vier Punkten auf dem zehnten Platz der Blitztabelle und teilt sich diesen mit Granada. Genauso viele Punkte aber ein schlechteres Torverhältnis weist Valencia auf. Das reicht aktuell nur zu Platz 12. Beide Mannschaften sind nicht optimal in die Saison gestartet und konnten das Potenzial ihrer hochbesetzten Kader noch nicht ausspielen. Besonders beim FCB ist die Lage überraschend, denn die beiden Hauptkonkurrenten aus Madrid führen die Liga an.