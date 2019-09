66 Das will er unbedingt selber machen! James Rodríguez schickt Eden Hazard mit der Kugel auf der linken Seite auf die Reise: Der Belgier nimmt Fahrt auf, zieht nach innen, setzt sich durch und haut aus 20 Metern drauf. Aitor Fernández klärt zur Ecke, die allerdings keine Gefahr ausstrahlt.

64 Die Aktion zum vermeintlichen 4:1 wird immer noch überprüft, dabei ist klar zu erkennen, dass die Abseitsentscheidung richtig war...was ist los beim spanischen VAR?

63 In der Schussstatistik steht es 16:2 für Real Madrid.

62 Abseitstor! Real kommt im Levante-Strafraum mehrfach zum Abschluss, im dritten Versuch trifft dann Vinicius Júnior aus dem Rückraum zum vermeintlichen 4:1 - allerdings stand zuvor James Rodríguez im Abseits, alles richtig.

60 Es kommt jetzt zu zwei Debüts: 100-Millionen-Zugang Eden Hazard kommt für Casemiro, Sergio Ramos macht Platz für 50-Millionen-Mann Eder Militão.

60 Einwechslung bei Real Madrid: Eder Militão

60 Auswechslung bei Real Madrid: Sergio Ramos

60 Einwechslung bei Real Madrid: Eden Hazard

60 Auswechslung bei Real Madrid: Casemiro

58 Fast das 4:1! Karim Benzema hebelt per dreifachen Übersteiger zwei Verteidiger von UD Levante aus und schlenzt aus 20 Metern von halblinks an den rechten Pfosten. Der Nachschuss gehört Vinicius Júnior, der bedrängt allerdings nur ans Außennetz trifft.

56 Levante bringt einen frischen Mann - geht für den Außenseiter noch was?

56 Einwechslung bei Levante UD: Enis Bardhi

56 Auswechslung bei Levante UD: Nikola Vukčević

55 60.401 Zuschauer befinden sich heute im Santiago Bernabeu.

53 Trotz des Anschlusstreffers bleiben die Königlichen die klar bessere Mannschaft und spielen munter weiter nach vorne - noch ohne einer weiteren Möglichkeit.

50 Der VAR überprüft erneut: Dieses Mal ist schneller klar, dass keine Abseitsposition vorliegt.

49 Tooor für Levante UD, 3:1 durch Borja Mayoral

Oder doch nicht? Den Gästen gelingt der Ausgleich! Clerc startet auf Linksaußen und setzt sich gegen Dani Carvajal durch. Daraufhin spielt der Mittelfeldspieler die Kugel flach in den Strafraum auf Real-Leihgabe Borja Mayoral, der aus zehn Metern unbedrängt ins Gehäuse einschiebt - dabei jubelt er nicht.

48 Real Madrid macht weiter, wo es aufgehört hat und ist von Beginn an hellwach. Das könnte durchaus ein harter Nachmittag für Levante werden.

46 Ohne Veränderungen geht es in den zweiten Durchgang.

46 Anpfiff 2. Halbzeit

45 Halbzeitfazit:

Real Madrid führt hochverdient mit 3:0 gegen UD Levante. Nachdem die Gäste zunächst gut in die Partie kamen und offensiv mitspielten, brachen sie nach einer Viertelstunde ein - und das bestrafte Real gnadenlos. Erst traf Karim Benzema per Doppelpack (25. und 31.), dann erhöhte Casemiro nach starker Vorlage von Vinicius Júnior (40.) auf 3:0 - das kann ein harter Tag für Levante werden.

45 Ende 1. Halbzeit

45 Es gibt zwei Minuten oben drauf.

45 Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 2

44 Die Madrilenen spielen weiter mutig nach vorne: Wenn es ganz schlecht für die Gäste läuft, steht es hier am Ende 6:0.

43 Nach zwei minütiger Überprüfung wird das Tor gegeben.

42 Das ist im Leben kein Abseits! Die Kontrolle dieses Tores ist absolut überflüssig - so geht der Sport kaputt.

41 Der VAR überprüft das Tor aufgrund einer möglichen Abseitsposition.

40 Tooor für Real Madrid, 3:0 durch Casemiro

Jetzt wird es hart! Levante steht viel zu offen und lässt Vinicius Júnior viel zu viele Freiheiten. Der Brasilianer läuft über die rechte Außenbahn und spielt in die Mitte auf den komplett freistehenden Casemiro. Der Mittelfeldspieler schiebt locker aus fünf Metern mit links ein.

40 Gelbe Karte für Lucas Vázquez (Real Madrid)

Der Angreifer schießt den Ball nach einem Pfiff aus Frust weg und wird verwarnt.

37 Neun der letzten elf Real-Tore gehen auf das Konto des heutigen Doppeltorschützen Karim Benzema - krasse Quote.

36 Der Brasilianer steht wieder auf den Beinen, es geht weiter.

34 Marcelo ist in der eigenen Hälfte ausgerutscht und hat sich dabei scheinbar am Nacken verletzt. Der Brasilianer wird gerade behandelt, Ferland Mendy wärmt sich bereits auf.

33 Levante hat eine Viertelstunde ordentlich gespielt, war aggressiv und ist immer drauf gegangen, doch seit einer Viertelstunde agieren die Gäste viel zu passiv - das wird bestraft.

31 Tooor für Real Madrid, 2:0 durch Karim Benzema

Klasse gespielt! Levante verliert den Ball mal wieder im eigenen Aufbau. Ex-Bayern-Star James Rodríguez schaltet schnell und spielt Karim Benzema die Kugel in den Lauf. Damit ist der Franzose durch und schießt perfekt getimed mit links aus 15 Metern in die Ecke zum 2:0 - Doppelpack.

29 Gelbe Karte für Casemiro (Real Madrid)

Der Mittelfeldspieler ist zu spät und grätscht Borja Mayoral im Mittelfeld um.

27 Die Führung Reals ist mittlerweile als verdient anzusehen. Die Gäste aus Levante stehen seit einigen Minuten nur noch hinten drin und haben spielerisch derweil wenig zu bieten.

25 Tooor für Real Madrid, 2:0 durch Karim Benzema

Das ist die Führung für den Favoriten! Die Königlichen bauen in Ruhe von der Abwehr aus einen Angriff auf. Toni Kroos verlagert das Spiel im Mittelfeld nach rechts auf Dani Carvajal, der das Leder direkt per Flanke in die Mitte bugsiert. Karim Benzema lauert, läuft ein und köpft aus zehn Metern ein.

22 Pfosten! UD verliert das Spielgerät im Aufbauspiel am eigenen Sechszehner. Lucas Vázquez schaltet schnell, läuft ein paar Meter und haut aus 15 Metern von halbrechts drauf. Óscar Duarte stört den Außenspieler im richtigen Moment und so landet der Schuss nicht im Tor, sondern am rechten Außenpfosten.

20 Die ersten 20 Minuten sind durch: Madrid hat ein wenig mehr von der Partie und liegt in der Ballbesitz-Statistik mit 54% vorne, allerdings darf hier von keiner Dominanz gesprochen werden, da die Gäste mitspielen und sich immer wieder offensiv was trauen.

17 Toni Kroos! Nach einer kurz ausgeführten Ecke kommt der deutsche Nationalspieler an den Ball und haut die Kugel aus 15 Metern flach aufs Gehäuse. Durch den nassen Rasen rutscht das Spielgerät durch den Sechszehner, Aitor Fernández hat Probleme es festzuhalten und wehrt zur nächsten Ecke, die ungefährlich ist, ab.

15 Campañas Ecke von der rechten Seite ist allerdings ungefährlich und landet in den Füßen Reals.

14 Nach dem schwungvollen Beginn hat die Geschwindigkeit des Spiels ein wenig abgenommen. Beide Mannschaften neutralisieren sich, derweil erkämpft sich UD die erste Ecke.

11 Die Ränge im Santiago Bernabeu sind nicht gut besetzt. Knapp ein Viertel der Plätze sind leer.

8 Real reagiert auf die Szene: Dani Carvajal schickt per Steilpass Karim Benzema auf die Reise. Der Stürmer kommt zeitgleich mit dem Ball im Strafraum an, doch Aitor Fernández ist zur Stelle und ist vor dem Franzosen am Ball.

7 Nicht ungefährlich! Nach einer Freistoßflanke von UD Levante von der rechten Seite landet die Kugel bei Borja Mayoral, der das Spielgerät per Kopf auf Óscar Duarte weiterleitet. Der Innenverteidiger bekommt das Leder an den Oberschenkel - und rollt knapp am rechten Pfosten vorbei.

6 In Madrid ist das Wetter untypisch für spanische Verhältnisse: Es regnet in strömen und es ist richtig windig.

4 Nach vier Minuten ist klar zu erkennen, dass der Gast sich durchaus in der Liga sieht, offensiv mitzuhalten. Levante attackiert Real früh in der gegnerischen Hälfte und spielt mutig nach vorne.

2 Die Königlichen agieren komplett in weiß. Die Gäste aus Levante spielen in blau-roten Jerseys.

1 Das Spiel ist angepfiffen! Die Länderspielpause ist vorbei - ab geht's.

1 Spielbeginn

Die Mannschaften laufen ein - die Real-Hymne erklingt.

Die beiden Mannschaften trafen in der Vergangenheit bereits 26-mal aufeinander. Die Königlichen entschieden dabei 20 Duelle für sich – nur dreimal gewannen die heutigen Gäste, zudem gab es bereits drei Remis. In den letzten fünf Duellen zwischen Real Madrid und Levante gab es keinen Sieg der jeweiligen Heimmannschaft.

Vor dem Spiel gab Real-Trainer Zinedine Zidane Neuzugang Eden Hazard, der auf der Bank vorerst Platz nimmt, eine Einsatzgarantie. Er sagte auf der Pressekonferenz: „Jeder hat die Möglichkeit seinen Beitrag zum Team zu leisten. Morgen werden elf gut vorbereitete Spieler in der Startelf sein. Ja, Hazard wird einer von ihnen sein."

Besonders bitter für Real: Beim 2:2 gegen den FC Villarreal handelte sich Doppeltorschütze Gareth Bale eine gelbe-rote Karte ein und wird dementsprechend die Partie heute Mittag nur von der Tribüne aus verfolgen können.

UD Levante hat einen – für ihre Verhältnisse – sensationellen Start hingelegt und steht auf Rang vier und damit einen Platz vor Madrid. Die Gäste aus Levante verloren in dieser Spielzeit erst ein Spiel und gewannen zwei Stück.

Die Königlichen können nach dem Saisonstart nicht komplett zufrieden sein. Zwar verlor die Mannschaft aus Madrid bisher kein einziges Ligaspiel, allerdings gewannen die Madrilenen auch nur eins. Zuletzt folgten zwei Unentschieden gegen Valladolid (1:1) und Villarreal (2:2).