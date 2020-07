33 Weiter geht's, beide Teams haben neue Instruktionen ihrer Coaches erhalten.

30 Chukwueze probiert's. Der 21-Jährige zieht in Robben-Manier von rechts nach innen, haut die Kugel aber über den Kasten. Dann gibt es eine Trinkpause.

28 Auf links legt Cazorla kurz in den Lauf von Moreno, der direkt nach innen flankt. Gerard steigt hoch, kommt aber nicht mehr richtig hinter den Ball. Chance vertan.

26 Insgesamt schaffen es die Gelb-Blauen jedoch zu selten, sich aus der Gefahrenzone zu befreien. Nach vorne geht es nur gelegentlich über Konter. Meist kann Barca das locker wegverteidigen.

23 Damit erleben wir den nächsten Schlenker in einer turbulenten Anfangsphase. Beide Teams suchen den schnellen Weg nach vorne und sind vor allem in der Chancenverwertung bislang konsequent. So darf es weitergehen.

20 Tooor für FC Barcelona, 1:2 durch Luis Suárez

Die neuerliche Führung für die Katalanen! Messi wühlt sich im Mittelfeld überragend durch und zieht zwei Gegenspieler auf sich. So schafft er Raum für den links am Strafraumrand stehenden Suárez, der auch Adressat seines Zuspiels ist. Dessen Schlenzer aufs lange Eck ist für Asenjo nicht zu halten. Ein toller Treffer.

19 ...dieser ruhende Ball verpufft aber.

19 Messi übernimmt die Verantwortung, allerdings steht Gerard in der Mauer und blockt zur Ecke ab...

17 Gelbe Karte für Pau Torres (Villarreal CF)

Im Duell mit Suárez hat Pau Torres den Arm im Gesicht des Südamerikaners. Gelb und Freistoß aus leicht halbrechten 27 Metern.

17 Wieder Gegenzug! Morena rennt auf der linken Außenbahn über das halbe Grün, schleudert die Pille letztlich fast von der Grundlinie aber ans Außennetz.

16 Fast die postwendende Antwort! Suárez tankt sich über links in den Sechzehner vor, scheitert aus spitzem Winkel und acht Metern aber an einer guten Fußabwehr von Asenjo. Die nachfolgende Ecke befördert Piqué per Kopf als Aufsetzer aufs Tor. Asenjo wehrt etwas glücklich nach vorne ab und rettet.

14 Tooor für Villarreal CF, 1:1 durch Gerard

Der plötzliche Ausgleich! Alcácer wird mit einem feinen langen Pass aus der eigenen Hälfte in die Tiefe geschickt. Der Ex-Dortmunder legt nach links in die Box zu Cazorla ab, der viel zu viel Platz hat. Seinen gewaltigen Linksschuss aufs lange entschärft ter Stegen noch klasse. Aus sieben mittigen Metern kann Gerard dann jedoch einfach abstauben.

12 Aktuell passiert allerdings relativ wenig. Lediglich Vidal konnte sich eben einmal kurz rechts im Strafraum in Schussposition bringen. Sein Abschluss aus acht Metern flog ihm aber über den Schlappen und sauste weit drüber.

9 Die Grundordnungen beider Mannschaften haben sich indes nicht verändert. Barcelona hat viel Ballbesitz und drängt Villareal tief in die eigenen Hälfte. Die Gastgeber wiederum kommen hinten nicht richtig raus.

6 Das hat sich das Gelbe U-Boot natürlich anders vorgestellt. Gegen den großen Favoriten sollte die Null hinten länger stehen. Nun muss offensiv schnell dagegengehalten werden.

3 Tooor für FC Barcelona, 0:1 durch Pau Torres

Ein wunderbarer Angriff bringt Barca den Blitzstart! Sergi Roberto marschiert durch das linke Halbfeld und nimmt an der Sechzehnmeterraumkante Alba mit. Der Linksverteidiger macht noch ein paar Schritte, ehe er flach an den kurzen Pfosten gibt. Bevor Griezmann mit der Hacke einschiebt, bugsiert Pau Torres das Spielgerät mit dem langen Bein ins eigene Netz.

1 Auf geht's.

1 Spielbeginn

Im Vergleich zum eher enttäuschenden Remis im eigenen Stadion gegen Atlético Madrid (2:2) wechseln die Gäste dagegen nur zwei Mal. Sergi Roberto und Griezmann ersetzen Rakitić und Puig (beide Bank).

Die Hausherren nehmen mit Blick auf den zurückliegenden Auswärtserfolg bei Betis Sevilla (2:0) fünf Änderungen vor. Für Peña, Ontiveros, Trigueros, Gómez und Bacca (alle Bank) beginnen Gaspar, Cazorla, Iborra, Chukwueze und Alcácer.

Kampflos wird der Gastgeber dem Favoriten die Punkte aber nicht überlassen, benötigen sie diese doch ebenso dringend. Nach einem beeindruckenden Lauf im Juni mit fünf Zu-Null-Siegen bei einem Unentschieden gegen Sevilla sind die Champions-League-Plätze für das "Gelbe U-Boot" wieder zum greifen nahe. Ausgerechnet jetzt kommt der Angstgegner - 21 mal in Folge konnte gegen Barca nicht gewonnen werden. Der letzte Sieg datiert vom 9. März 2008. Marcos Senna und Jon Dahl Tomasson trafen für Villarreal, Xavi für Barcelona.

Wenn der FC Barcelona in dieser Saison noch eine echte Chance auf den dritten Meistertitel in Folge haben will, sollte das Team von Quique Setién seine Lethargie der Nach-Corona-Lockdown-Spiele möglichst schon im Duell mit Villarreal ablegen. In den sechs Ligapartien seit dem Re-Start gelangen den Katalanen bei drei Unentschieden lediglich drei Siege. Die Folge: Aus einem 2-Punkte-Vorsprung auf Dauerrivale Real Madrid wurde ein Rückstand von vier Zählern. Bei noch fünf ausstehenden Spielen sollte sich Barca keinen weiteren Fehltritt erlauben.