Luis Suárez will fernab vom Ball an einem Gegenspieler vorbeilaufen. Dabei trifft ihn der Akteur von Granada unabsichtlich mit der Hand im Auge und der Uruguayer braucht eine kurze Pause.

Tooor für Granada CF, 1:0 durch Ramon Azeez Was für ein Start! Erst verleirt Lenglet ein Kopfballduell im Mittelfeld gegen Puertas, dann vertändelt Firpo die Kugel leichtsinnig gegen Soldado und dann geht es ganz schnell. Der Stürmer steckt durch auf den gestarteten Azeez und der schießt von rechts aus spitzem Winkel einfach mal drauf. Da Piqué noch abfälscht hat ter Stegen keine Chance und der Ball fällt am zweiten Pfosten rein.

Während sieben Punkte in Granada für große Freude sorgen ist die selbe Ausbeute in Barcelona eine kleine Enttäuschung. Immerhin sind die Katalanen als amtierender Meister gestartet und wollen den Titel natürlich verteidigen. Im Camp Nou läuft es für den FCB auch bereits sensationell. Die zwei Heimspiele konnten gegen Real Betis und den FC Valencia jeweils mit 5:2 gewonnen werden. Aber in der Fremde drückt der Schuh. Bezieht man die Champions League mit ein, hat Barça nur zwei Zähler aus drei Auswärtsspielen mitnehmen können. Das ist deutlich zu wenig für den Anspruch der Blaugrana. Dementsprechend soll gegen den Neuling aus Andalusien der erste Sieg in der Fremde her.