85 Einwechslung bei FC Barcelona: Ansu Fati

85 Auswechslung bei FC Barcelona: Busquets

84 Einwechslung bei Atlético Madrid: Vitolo

84 Auswechslung bei Atlético Madrid: Ángel Correa

84 Einwechslung bei Atlético Madrid: Thomas Lemar

84 Auswechslung bei Atlético Madrid: Yannick Carrasco

83 Renan Lodi flankt aus dem linken Halbfeld. Álvaro Morata wird am kurzen Eck gerade noch beim Kopfball gestört!

81 Im Sechzehner kommt es zu einem Gerangel. Messi muss warten und findet dann schließlich Busquets am ersten Pfosten, der mit seinem Kopfball aber deutlich zu hoch ansetzt.

80 Gelbe Karte für Yannick Carrasco (Atlético Madrid)

Für einmal sieht Yannick Carrasco nicht gut aus. Der Belgier steigt Lionel Messi auf den Fuß und ermöglicht dem Argentinier einen Freistoß von der rechten Außenbahn.

78 Diego Costa bleibt gleich draußen. Mit João Félix und Álvaro Morata verfügt Atlético nun über zwei frische Angreifer.

77 Die Akteure befinden sich in der Trinkpause. Zeit, um vor einer sicherlich packenden Schlussphase noch einmal durchzuschnaufen.

76 Einwechslung bei Atlético Madrid: Álvaro Morata

76 Auswechslung bei Atlético Madrid: Diego Costa

75 Gelbe Karte für Diego Costa (Atlético Madrid)

Der Angreifer wird für ein Foul an Riqui Puig verwarnt.

75 Eine Viertelstunde steht noch auf der Uhr. Barcelona drängt nun auf den erneuten Führungstreffer, schließlich würde ein Remis dafür sorgen, dass Real Madrid am Donnerstag auf vier Punkte davonziehen kann. Allerdings laufen die Blaugrana Gefahr, sich bei zu viel Eigenrisiko einen Konter zu fangen.

73 Jetzt ist João Félix dran. Seinen zu unplatzierten Versuch aus der zweiten Reihe hält Marc-André ter Stegen aber problemlos.

71 Doch bevor der Portugiese in Erscheinung tritt, kommt Arturo Vidal aus dem Rückraum zum Abschluss und jagt das Leder nur knapp rechts vorbei!

70 Das ist natürlich ein Edeljoker, wie er im Buche steht. 20 Minuten vor Ablauf der regulären Spielzeit betritt João Félix den Rasen.

69 Einwechslung bei Atlético Madrid: João Félix

69 Auswechslung bei Atlético Madrid: Marcos Llorente

69 Eine Ecke von rechts schlenzt Lionel Messi weit auf den zweiten Pfosten. Piqué kommt nicht entscheidend zum Kopfball und reklamiert einen Stoß von José Giménez, doch der Unparteiische lässt wohl zu Recht weiterspielen.

67 Nun übernimmt Barcelona wieder die Spielkontrolle. Sergi Roberto ist mittlerweile neu dabei und soll für mehr Gefahr von den Außen sorgen.

64 Was ist das für ein verrücktes Spiel! Yannick Carrasco ist maßgeblich für den Ausgleich verantwortlich und holt bereits den zweiten Strafstoß in dieser Partie heraus. Diesmal ist die Entscheidung allerdings deutlich strittiger, da wird es im Anschluss mal wieder zu Diskussionen kommen.

63 Einwechslung bei FC Barcelona: Sergi Roberto

63 Auswechslung bei FC Barcelona: Ivan Rakitić

62 Tooor für Atlético Madrid, 2:2 durch Saúl

Erneut tritt Saúl an, erneut verwandelt Saúl! Diesmal ist es jedoch deutlich knapper. Marc-André ter Stegen ahnt den Flachschuss in die rechte Ecke und ist mit den Fingerspitzen dran, kann den Einschlag aber nicht verhindern!

62 Und jetzt wieder Elfmeter für Atlético! Diesmal ist Nélson Semedo der Übeltäter und trifft mit dem Knie leicht den Fuß von Yannick Carrasco.

60 Gelbe Karte für Lionel Messi (FC Barcelona)

Der Argentinier sieht für einen Tritt nahe der Seitenlinie Gelb.

60 Eine halbe Stunde plus Nachspielzeit steht noch auf der Uhr. Atlético muss nun aus der Deckung kommen und ermöglicht dadurch den Hausherren einen Konter. Ganz so schnell ist Lionel Messi aber doch nicht, gegen den deutlich besser postierten Verteidiger sieht er kein Land.

57 Lionel Messi findet mit einem hohen Ball von der rechten Seite den in den Sechzehner eindringenden Riqui Puig, dem zum gescheiten Abschluss allerdings ein paar Zentimeter fehlen. Nichtsdestotrotz, es ist eine gute Partie 20-jährigen Mittelfeldspielers!

56 Da ist plötzlich die Ausgleichschance für die Colchoneros! Santiago Arias flankt von der rechten Außenbahn Richtung Elfmeterpunkt, wo Diego Costa am höchsten steigt und das Leder nur knapp neben den langen Pfosten setzt!

54 Die Katalanen lassen das Spielgerät weiterhin durch die eigenen Reihen laufen, wagen sich nun aber nicht mehr so tief in die gegnerische Hälfte. Das macht es für Atlético schwieriger, die bislang so gefährlichen Konter zu fahren.

52 Diesmal wird der Strafstoß nicht wiederholt. Die Fernsehbilder beweisen auch noch einmal eindrücklich, dass Jan Oblak im Moment des Elfers einen Fuß auf der Linie hatte.

51 Gelbe Karte für Felipe Monteiro (Atlético Madrid)

Gerade hat er noch den Elfmeter verschuldet, jetzt holt er sich für ein Einsteigen gegen Busquets den gelben Karton ab.

50 Tooor für FC Barcelona, 2:1 durch Lionel Messi

Der Argentinier chipt das Leder halbhoch und äußerst elegant in die linke Ecke! Jan Oblak taucht in die andere Richtung ab. Es ist das 700. Karrieretor des Zauberflohs!

48 Elfmeter für Barcelona! Nélson Semedo dringt über die rechte Strafraumkante vor, Felipe Monteiro fährt das rechte Bein aus und trifft den Portugiesen.

47 Auf der Gegenseite dringt Ángel Correa über rechts in den Sechzehner ein, legt die Kugel aber mit der Hand an Busquets vorbei.

46 Es geht weiter! Die Blaugrana haben Anstoß und leiten gleich die nächste Ballbesitzphase ein.

46 Anpfiff 2. Halbzeit

45 Halbzeitfazit:

Nach einer spektakulären ersten Halbzeit steht es zwischen Barcelona und Atlético 1:1. Vor allem die Anfangsphase hatte es in sich. Die Katalanen gingen schon früh in Führung, Diego Costa lenkte einen Eckball von Lionel Messi in die eigenen Maschen. Auf der Gegenseite überschlugen sich kurz darauf die Ereignisse: Arturo Vidal verschuldete gegen Yannick Carrasco einen berechtigten Elfmeter, den Diego Costa verschoss. Doch der Unparteiische ließ den Strafstoß wiederholen, da sich Marc-André ter Stegen ganz leicht von der Linie bewegt hatte. Saúl verwandelte den zweiten Versuch. Im Laufe des ersten Durchgangs wurde Barcelona immer dominanter, tat sich gegen dicht gestaffelte und auf Konter lauernde Gäste aber schwer.

45 Ende 1. Halbzeit

45 Aus dem Nichts starten die Colchoneros einen brandgefährlichen Konter! Yannick Carrasco wird nicht entscheidend angegriffen, dringt bis zur Strafraumkante vor und bleibt mit seinem Flachschuss gerade noch an einer gegnerischen Hacke hängen!

45 Vier Minuten gibt es oben drauf. Diego Simeone tigern an der Seitenlinie umher und weist Renan Lodi an, sich mit dem Einwurf ruhig Zeit zu lassen.

45 Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 4

44 Die Katalanen üben nun wieder großen Druck aus und hoffen noch vor der Pause auf den Führungstreffer.

42 Der Ball wird von der Mauer noch entscheidend abgefälscht und stellt Jan Oblak vor ernsthafte Probleme. Der Slowene kann gerade noch die rechte Faust ausstrecken und die Bogenlampe über die Querlatte lenken!

41 Jetzt kann sich Riqui Puig gegen Thomas Partey ein wenig Platz verschaffen, der Ghanaer weiß sich nur noch per Foul zu helfen. Messi tritt aus 20 Metern und halbrechter Position zum Freistoß an.

41 Auf der rechten Außenbahn fädelt Nélson Semedo ein. Den Freistoß gibt es nicht, doch die Katalanen bleiben in Ballbesitz.

40 Barça fehlt es an Ideen. Lionel Messi versucht es mit einem Steilpass aus der Zentrale. Arturo Vidal ist wohl als Abnehmer vorgesehen, doch die Kugel landet direkt im Toraus.

38 Seit der Trinkpause kann Atlético wieder mehr für Entlastung sorgen. Der umtriebige Marcos Llorente wird nach einer längeren Passstafette aber entscheidend am Abschluss gestört.

37 Für ein ähnliches Foul nahe der Seitenlinie gibt es keine Karte, da hat Renan Lodi noch einmal Glück gehabt.

35 Gelbe Karte für Saúl (Atlético Madrid)

Der Mittelfeldmann stellt gegen Lionel Messi den Körper rein und wird als erster Gästeakteur verwarnt.

33 Mit Ballbesitz für die Gäste geht es weiter. Ein Angriff über rechts ist enorm vielversprechend. Marcos Llorente lässt im Zentrum für Correa durch, der jedoch etwas überrascht wirkt und das Leder nicht richtig trifft!

30 Nach genau einer halben Stunde bittet Hernández Hernández zur Trinkpause. Die Kamera blendet natürlich Eder Sarabia ein, die Anweisungen des Co-Trainers sollen bei den Barça-Akteuren nicht mehr allzu gut ankommen. Heute halten sich jedoch sowohl Sarabia als auch Setién mit ihrer Ansprache zurück, Diego Simeone verliert auf der Gegenseite deutlich mehr Worte.

29 Barcelona hat mittlerweile komplett die Spielkontrolle übernommen. Jordi Alba spielt von links flach auf den Elfmeterpunkt, von wo Lionel Messi das kurze Eck allerdings knapp verfehlt.

27 59 Pässe der Colchoneros sind bislang angekommen, das sind rund zwei Pässe pro Minute. Allerdings war die Partie auch lange unterbrochen.

26 Barça nistet sich in der gegnerischen Hälfte ein, doch es tut sich keine Lücke auf. Atletí lauert hinten drin und wartet auf die Chance für den Gegenangriff.

25 Die Blaugrana rennen mit Wut im Bauch an. Doch Messi bleibt mit einem Schuss hängen und leitet unfreiwillig einen Atletí-Konter ein. Saúl lässt sich aber zu viel Zeit.

22 Um ein Haar bringt Lionel Messi die Katalanen wieder in Führung! Von der rechten Strafraumkante visiert der Argentinier das lange Winkeleck an. Der Schlenzer streift wohl noch den Außenpfosten und zischt haarscharf vorbei!

20 Die Entscheidung von Alejandro Hernández Hernández ist sicherlich vertretbar, allerdings sehr kleinlich. Vor allem wenn man bedenkt, dass sich jahrelang Torhüter zu früh von der Linie bewegt gehaben und nichts geahndet wurde.

19 Tooor für Atlético Madrid, 1:1 durch Saúl

Im zweiten Versuch klappt es! Diesmal tritt Saúl an und trifft flach und platziert in das rechte Eck. Marc-André ter Stegen war bereits auf dem Weg in die andere Richtung!

18 Gelbe Karte für Piqué (FC Barcelona)

Der Innenverteidiger beschwert sich zu lautstark.

17 Gelbe Karte für Marc-André ter Stegen (FC Barcelona)

Doch der deutsche Keeper bewegt sich ein wenig zu früh und nimmt den Standfuß einen Zentimeter von der Linie. Der Elfmeter wird wiederholt!

16 Der Strafstoß von Diego Costa ist nicht platziert geschossen, Marc-André ter Stegen muss sich nur leicht nach links bewegen!

15 Elfmeter für Atlético! Yannick Carrasco dringt von links in den Sechzehner ein und wird von Arturo Vidal zu Fall gebracht. Der Kontakt ist eindeutig, da gibt es keine zwei Meinungen.

14 Das Gegentor ist natürlich ein großer Rückschlag für die Colchoneros und stand so nicht im Matchplan. Barcelona versucht, die Schockstarre bei der Simeone-Elf auszunutzen und bleibt im Vorwärtsgang.

11 Tooor für FC Barcelona, 1:0 durch Diego Costa (Eigentor)

Die gleiche Szene wie eben, nur aus größerer Distanz und mit unglücklichem Ende für die Gäste! Lionel Messi schlenzt den Eckball scharf auf den ersten Pfosten, wo Diego Costa diesmal die Wade hinhält und das Leder in die eigenen Maschen befördert!

11 Lionel Messi versucht es aus spitzem Winkel direkt per Flachschuss auf das kurze Eck! Diego Costa hält gerade noch den Fuß rein und wehrt zur Ecke ab.

11 Arturo Vidal spielt das Leder von der rechten Torauslinie mit der Hacke nach innen. Saúl ist mit der Hand dran, es gibt Freistoß aus gefährlicher Position.

10 Was für eine Anfangsphase! Es wird schon früh deutlich, dass für beide Teams viel auf dem Spiel steht und Atlético sich in ausgezeichneter Form befindet.

8 Nun wieder die Katalanen. Erst wird ein Schuss von Lionel Messi an der Strafraumkante geblockt, dann sorgt Ivan Rakitić mit einem Flachschuss aus der zweiten Reihe für die erste Parade von Jan Oblak!

7 Die Rot-Weißen erobern das Spielgerät und holen auf der linken Außenbahn einen Freistoß heraus. Yannick Carrasco schlenzt den Standard scharf vor den Kasten. José Giménez verpasst nur um Zentimeter und die Kugel zischt knapp am langen Pfosten vorbei!

5 Barcelona ist um Ballbesitz bemüht, doch Atlético stört früh und verhindert einen geordneten Spielaufbau.

3 Es geht gut los. Eine Lodi-Flanke von links findet um ein Haar Marcos Llorente am zweiten Pfosten, doch Jordi Alba grätscht gerade noch dazwischen. Eigentlich hätte es Ecke für die Colchoneros geben müssen, doch der Unparteiische bittet Marc-André ter Stegen zum Abstoß.

2 Doch die erste Chance geht auf das Konto der Hausherren! Aus der eigenen Hälfte heraus schaltet die Setién-Elf blitzschnell um. Riqui Puig nimmt auf rechts Tempo auf und hat das Auge für den am linken Strafraumeck lauernden Luis Suárez, der Jan Oblak mit seiner laschen Direktabnahme aber nicht vor Probleme stellt.

1 Alejandro Hernández Hernández gibt den Ball frei, Atlético hat Anstoß!

1 Spielbeginn

In rund zehn Minuten geht es los! Beide Teams sind in den letzten Wochen tabellarisch aneinandergerückt. Barcelona war vor dem Restart noch Tabellenführer, Atlético gerade mal Sechster. Jetzt ist es das Duell zwischen dem Zweiten und dem Dritten.

Bei den Gästen steht João Félix überraschend nicht in der Startelf. Rechts verteidigt Santiago Arias, Kieran Trippier muss hingegen erstmal zusehen. Vorne sollen es Ángel Correa und Diego Costa richten. Der in Brasilien geborene Angreifer befindet sich in herausragender Form und verbucht seit dem Restart zwei Tore und zwei Vorlagen.

Der zuletzt in die Kritik geratene Quique Setién lässt heute Riqui Puig von Beginn an ran, Antoine Griezmann sitzt gegen seinen Ex-Verein nur auf der Bank. Taktisch wird sich Barcelona wohl im 4-4-2 aufreihen, Lionel Messi und Luis Suárez bilden die Doppelspitze.

Doch das Spiel wird kein Selbstläufer für die Katalanen, denn die Gäste haben einen Lauf. Sie kommen mit dem Selbstbewusstsein aus vier siegreichen Partien in Folge ins Camp Nou. Zuletzt gab es einen 2:1-Erfolg über CD Alavés. Ein Dreier bei Barça wäre für Simeones Team ein großer Schritt zur Champions-League-Qualifikation. Allerdings konnte Atlético in Barcelona bei Ligaspielen erst 13 Siege bei 83 Auftritten holen, es wird also trotz leeren Rängen eine schwere Aufgabe.

Barça leistete sich am vergangenen Wochenende den nächsten Patzer im Titelrennen. Bei Celta Vigo reichte es trotz Doppelpack von Luis Suárez nur zu einem 2:2. So konnte Real Madrid durch einen Sieg bei Espanyol Barcelona wieder vorbeiziehen. Der Rückstand von Barcelona auf den Erzrivalen beträgt zwei Punkte, also muss gegen das Team von Diego Simeone zwingend ein Dreier her. Im Hinspiel gelang dies durch einen 1:0-Sieg dank eines späten Messi-Treffers.