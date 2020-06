58 Eine gute halbe Stunde Einsatzzeit bekommt Luis Suárez doch noch. Antoine Griezmann ist heute blass geblieben. Bei den Hausherren betritt mit Iddrisu Baba ein neuer Mittelfeldmann das Feld.

58 Einwechslung bei RCD Mallorca: Iddrisu Baba

58 Auswechslung bei RCD Mallorca: Pedraza

57 Einwechslung bei FC Barcelona: Luis Suárez

57 Auswechslung bei FC Barcelona: Antoine Griezmann

55 Junior schickt auf links Takefusa Kubo in den Raum. Der Japaner holt aus spitzem Winkel immerhin eine Ecke heraus.

54 Ist das gerade wirklich passiert? Die Ränge sind leer, doch auf irgendeine Art und Weise hat es tatsächlich ein Flitzer auf den Rasen geschafft.

52 Wenn die Bermellones nur ihre Angriffe besser ausspielen würden. Ein Lupfer auf Takefusa Kubo gerät zu kurz, Barça kommt in Ballbesitz und hat seinerseits viel Platz auf dem linken Flügel.

50 Mallorca erwischt definitiv den besseren Start in die zweite Hälfte. Eine Flanke aus dem Halbfeld von Salva Sevilla können die Gäste nur zur Ecke klären.

48 Ante Budimir lässt den Anschlusstreffer liegen! Dani Rodríguez spielt von der linken Strafraumkante quer rüber zum früheren St. Pauli-Angreifer, der das Leder nur knapp am langen Eck vorbeischiebt!

46 Mit drei neuen Kräften geht es in den zweiten Durchgang. Bei Mallorca sind Fran Gámez und Urgestein Lago Junior neu dabei. Auf Seite der Gäste musste Torschütze Arturo Vidal den Platz für den früheren Schalker Ivan Rakitić verlassen.

46 Einwechslung bei FC Barcelona: Ivan Rakitić

46 Auswechslung bei FC Barcelona: Arturo Vidal

46 Einwechslung bei RCD Mallorca: Lago Junior

46 Auswechslung bei RCD Mallorca: Cucho Hernández

46 Einwechslung bei RCD Mallorca: Fran Gámez

46 Auswechslung bei RCD Mallorca: Joan Sastre

46 Anpfiff 2. Halbzeit

45 Halbzeitfazit:

Jetzt ist Pause. Barça konnte nur in der ersten Viertelstunde vollends überzeugen. Der frühe Treffer von Arturo Vidal spielte den Katalanen natürlich in die Karten, doch im Laufe des ersten Durchgangs schienen sie sich auf dem knappen Vorsprung auszuruhen. Takefusa Kubo hatte für Mallorca den Ausgleich auf dem Fuß, doch auf der Gegenseite nutzte Martin Braithwaite eine Nachlässigkeit in der Abwehr zum 2:0-Halbzeitstand.

45 Ende 1. Halbzeit

45 Kurz vor dem Halbzeitpfiff drehen beide Teams noch einmal auf. Messi spielt auf rechts Doppelpass mit Frenkie de Jong und hat gegen den aufmerksamen Manolo Reina nur knapp das Nachsehen.

45 Auf der Gegenseite versucht es Lionel Messi im Alleingang. Raíllo kann dem Argentinier gerade noch die Kugel vom Fuß grätschen!

45 Es läuft bereits die vierminütige Nachspielzeit. Pozo flankt aus dem rechten Halbfeld auf den langen Pfosten, wo Ante Budimir nur knapp vorbeiköpft!

45 Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 4

45 Jordi Alba versucht auf links den Pass in den Lauf von Antoine Griezmann, doch zum wiederholten Male trudelt ein Zuspiel direkt ins Aus.

44 In den Schlussminuten hat Barça alles im Griff, ohne viel Druck aufzubauen. Mit der Zwei-Tore-Führung können sich die Katalanen aufgrund des über weite Strecken passiven Auftritts durchaus glücklich schätzen.

42 Gelbe Karte für Arturo Vidal (FC Barcelona)

Der Chilene wird nachträglich für ein hartes Einsteigen gegen Dani Rodríguez verwarnt. Rodríguez bleibt lange liegen und verpasst dadurch den Angriff seiner Mitspieler.

39 Die Szene wird noch einmal überprüft. Antoine Griezmann ist vor dem Ballkontakt von Messi womöglich noch leicht mit der Hand dran, doch nach Absprache mit dem VAR gibt Del Cerro Grande den Treffer!

37 Tooor für FC Barcelona, 0:2 durch Martin Braithwaite

Doch eine Unaufmerksamheit in der Abwehr beschert den Gästen den nächsten Treffer! Einen De Jong-Kopfball von links nimmt Messi ebenfalls mit dem Schädel mit und bringt das Leder mit etwas Glück zu Martin Braithwaite, der aus zehn Metern freie Bahn hat und halblinks oben einnetzt!

35 Das Blatt hat sich mittlerweile komplett gewendet. Auch nach der kurzen Unterbrechung übernehmen sofort wieder die Hausherren die Initiative.

33 Carlos Del Cerro Grande bittet zu einer Trinkpause. Quique Setién wird seinen Schützlingen sicherlich einige klaren Ansagen machen.

32 Aus 24 Metern probiert es der Japaner mit Wucht an der Mauer vorbei. Marc-André ter Stegen kann den strammen Ball nur nach vorne abwehren!

31 Arturo Vidal begeht knapp vor dem eigenen Strafraum ein Handspiel. Kubo und Salva Sevilla stehen in zentraler Position zur Ausführung des fälligen Standards bereit.

30 2:1 steht es mittlerweile nach Torschüssen für die Insulaner. Von Barça kommt seit einer guten Viertelstunde nicht mehr viel.

28 Im Nachgang kommt Kubo noch einmal zum Abschluss. Mit seinem flachen Ball aus der zweiten Reihe hat Marc-André ter Stegen aber keine Probleme.

27 Mallorca erhöht das Tempo. Eine weite Flanke von Pozo landet am langen Pfosten, wo Sergi Roberto gerade noch vor Cucho Hernández klären kann.

25 Auf Seite der Gäste schleichen sich derzeit viele Ungenauigkeiten ein. Gerade gerät ein hoher Ball auf Jordi Alba zu lang und segelt ins Seitenaus.

23 19 Jahre ist Kubo erst alt. Real Madrid hat ihn auf die Insel ausgeliehen und sollte ernsthaft darüber nachdenken, ihm Einsätze in Madrid zu verschaffen.

22 Takefusa Kubo verpasst den Ausgleich! Der Japaner ist in Mallorcas Offensive Alleinunterhalter, zieht von links in die Mitte und stellt Marc-André ter Stegen mit einem Schlenzer von der Strafraumkante auf die Probe. Der deutsche Schlussmann muss sich strecken!

21 Lionel Messi versucht einen Steckpass zu Martin Braithwaite, der auf seinem Laufweg jedoch entscheidend gestört wird. Die Kugel landet direkt im Toraus.

19 Gerade ist die Luft ein wenig raus, Barcelona gönnt sich und den oft überforderten Hausherren eine Verschnaufpause.

16 Auf der Gegenseite holt Takefusa Kubo mit einem Tempo-Vorstoß die erste Ecke für die Hausherren heraus. Marc-André ter Stegen pflückt die Hereingabe jedoch sicher herunter.

15 Die Katalanen wirken in der ersten Viertelstunde ausgeruht und motiviert. Wenn es so weitergeht, ist der zweite Treffer nur eine Frage der Zeit.

12 Wieder Messi! Diesmal wird der Weltfußballer von links angespielt, setzt das Leder aus kurzer Distanz aber deutlich drüber. Immerhin gibt es Ecke, denn einen Mallorquiner streift den Schuss noch leicht.

11 Lionel Messi verpasst das zweite Tor! Einen Flachpass von rechts leitet Antoine Griezmann umgehend zum noch etwas weiter links lauernden Argentinier weiter, der allerdings nicht rechtzeitig an den Ball kommt.

9 Jetzt nimmt Takefusa Kubo auf dem rechten Flügel Tempo auf und bringt eine Hereingabe in die Mitte. Die Kugel wird aber ins Seitenaus geklärt, es gibt nur Einwurf.

7 Ein flacher Ball von rechts holpert durch den Strafraum auf die gegenüberliegende Seite zu Martin Braithwaite, der direkt abzieht und das Leder nur knapp neben den linken Pfosten setzt!

6 Zehn hellblau gekleidete Katalanen haben sich in der Hälfte der Gastgeber eingenistet. Wieder wird Jordi Alba gesucht, diesmal verhindert Takefusa Kubo aber die Flanke.

4 Die ersten vier Minuten sind um. Hatte Mallorca überhaupt schon den Ball? Ja, aber nur kurz beim Anstoß nach dem Gegentor.

2 Tooor für FC Barcelona, 0:1 durch Arturo Vidal

Die Katalanen feiern einen Restart nach Maß! Frenkie de Jong schnappt sich das Leder mit einer tollen Grätsche im Mittelfeld und legt links raus zu Jordi Alba, der aus dem Halbfeld Richtung Elfmeterpunkt flankt. Arturo Vidal steigt am höchsten und nickt unhaltbar für Manolo Reina flach in das kurze Eck ein!

1 Carlos Del Cerro Grande pfeift die Begegnung an, Barcelona befindet sich zuerst in Ballbesitz!

1 Spielbeginn

Nach so langer Pause noch einmal die Tabellenkonstellation: Barcelona führt das Klassement mit zwei Punkten vor Real Madrid an, das morgen im Santiago Bernabéu Eibar empfängt. Mallorca könnte Kapital daraus ziehen, dass Celta Vigo am Nachmittag gegen Villarreal verloren hat, und mit einem Dreier die Abstiegsränge verlassen.

Das Anfang Dezember letzten Jahres ausgetragene Hinspiel endete mit einem 5:2-Heimerfolg der noch von Ernesto Valverde trainierten Blaugrana. Lionel Messi erzielte dabei drei Treffer und geriet im Anschluss mit Mallorca-Coach Vicente Moreno aneinander. "Im Rückspiel werden wir euch sieben Tore einschenken", soll der Argentinier laut Aussage des Trainers getönt haben.

Bei den Katalanen ist Samuel Umtiti nicht ganz fit und wird in der Innenverteidigung vom jungen Uruguayer Ronald Araujo ersetzt. Luis Suárez scheint nach seiner Verletzung ebenfalls noch nicht voll auf der Höhe zu sein und überlässt seinen Platz im Sturmzentrum Martin Braithwaite.

Der kleine Argentinier hat eine kurze Verletzungspause überstanden und soll für den Re-Start bereit sein. Im diesen Jahr wieder engen Meisterschaftsrennen wird es sicher einmal mehr gerade auch auf ihn ankommen. Unsicherheit nach der langen Zwangspause hin oder her - das nächste Puzzlestück zu Ligatitel Nr. 27 soll heute gelegt werden, ein Sieg ist Pflicht für die Katalanen!

Der Inselklub verabschiedete sich Anfang März mit einem immens wichtigen 2:1-Erfolg in Eibar in die Zwangspause und konnte damit nicht nur den Rückstand auf diesen direkten Konkurrenten, sondern auch auf den ersten Nichtabstiegsplatz verkürzen. Ungleich schwerer stellt sich natürlich die heutige Aufgabe dar, wenn Messi & Co im frisch auf den Namen Visit Mallorca Estadi getauften San Moix aufschlagen werden!