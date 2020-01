Mit dem ersten Wochenende im neuen Jahr 2020 endet die Hinrunde in der spanischen Liga. Sie hätte für die beiden katalanischen Vereine nicht unterschiedlicher laufen können. Während Barca erwartungsgemäß an der Spitze der Tabelle liegt und sich ein spannender Titelkampf mit Real Madrid und einigen Verfolgern andeutet, ist Espanyol die schlechteste Mannschaft der Hinserie. Die "Wellensittiche" haben nur zehn Punkte auf dem Konto und sind damit aktuell fünf Zähler vom ersten Nichtabstiegsplatz entfernt. Sie konnten bisher nur zwei Spiele in der Liga gewinnen, stehen dafür aber in der Europa League im Sechzehntelfinale. In der letzten Saison wurden sie am Ende Siebter.

Das "Derbi Barceloni" wird heute zum 191. Mal seit seiner Premiere im Jahr 1929 ausgetragen. Wie zu erwarten hat der FC Barcelona hierbei in der Gesamtbilanz klar die Nase vorne mit 115 Siegen in allen Wettbewerben, Espanyol kommt auf bisher 35. In der spanischen Liga findet das Duell nun zum 171. Mal statt und könnte einen Rekord aufstellen. Die Blaugrana um Messi und Co können den 100. Meisterschafts-Sieg über den Stadtrivalen klarmachen und Espanyol damit zum ersten Team machen, dass diese Zahl an Niederlagen gegen sie erreicht.