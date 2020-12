15 Tooor für Real Madrid, 1:0 durch Casemiro

Nach einer Viertelstunde geht Real in Führung und das völlig verdient. Nach einem Eckball von Toni Kroos steht Casemiro in der Mitte sträflich alleine und versenkt das Leder problemlos im kurzen Eck.

10 Toller Flügelwechxel von Kroos, der Carvajal eine Menge Raum gibt. Der Spanier sieht Benzema, der sich an den Sechzehner hat fallen lassen. Der Franzose kommt an die Kugel und zieht mit dem zweiten Kontakt einfach mal ab. Der Schuss fliegt in Richtung rechtes Eck, klatscht aber an den Pfosten. In der Zeitlupe wird deutlich, dass Oblak mit den Fingerspitzen noch dran ist. Tolle Parade also!

7 Einen langen Ball pflückt Benzema herunter und legt das Leder in den Rückraum. Über Umwege kommt das Spielgerät zu Modric, dessen Abschluss jedoch gute zwei Meter neben das Tor geht.

4 Die ersten Minuten gehören hier den Hausherren, die vom Start weg forsch verteidigen und ohne große Umschweife nach vorne spielen. Wenn man diese Mannschaft mit dem lethargischen Real vor einigen Wochen vergleicht, hat sich hier schon einiges geändert.

1 Auf geht's! Real stößt an und das wie gewohnt komplett in Weiß. Atletico ist ebenso traditionell untewegs und agiert in rot-weiß-gestreiften Jerseys.

1 Spielbeginn

Zum 208. Mal stehen sich die beiden Mannschaften im Stadtderby gegenüber. Die Statistik spricht hierbei wenig überraschend deutlich für den Rekordmeister. Real gewann 104 der Duelle, 50 Mal endete die Partie mit einem Remis.

Auch die Gäste schicken beinahe die gleiche Startelf ins Rennen, wie beim 2:0 in Salzburg. Hector Herrera rückt in die Startelf und übernimmt den Platz von Saul. Ansonsten vertraut Diego Simeone dem Stamm seiner Mannschaft.

Bei Real wird gewohnt wenig rotiert. Die Gastgeber tauschen einzig in der Viererkette, wo Dani Carvajal Lucas Vazquez ersetzt. Dieser allerdings rutscht nur eine Position weiter nach vorne. Rodrygo ist derjenige, der heute auf der Bank Platz nehmen muss.

Deutlich ruhiger laufen die letzten Wochen bei Atletico. Während man in der Champions League schon länger Platz Zwei hinter den Bayern inne hatte und sich das Ticket ins Achtelfinale unter der Woche endgültig sicherte, thront die Simeone-Elf in La Liga an der Tabellenspitze. Aktuell hat man sogar noch zwei Spiele weniger auf dem Buckel, als die beiden direkten Verfolger Sociedad und Villareal und so könnten sich die Gäste sogar etwas absetzen.

Gerade rechtzeitig zur entscheidenden Phase kurz vor der Winterpause sind die Königlichen zurück in der Spur. Der wichtige Arbeitssieg in Sevilla am vergangenen Woche sorgte für etwas Ruhe in der Liga, das 2:0 gegen Mönchengladbach brachte die Hausherren doch noch in das Achtelfinale der Champions League. Ein Derbysieg am heutigen Abend würde diese Woche rund machen und für vorweihnachtliche Ruhe bei den Königlichen sorgen.