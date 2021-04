30 Atlético geht auch variabel zu Werke, greift nun über die linke Seite an. Jetzt sorgt Renan Lodi für die Flanke, die auf dem Kopf von Koke ankommt. Diesem jedoch wird ein Offensivfoul gegen Iñigo Martínez abgepfiffen.

28 Saúl Ñíguez steckt den Ball auf halbrechts wunderbar in den Sechzehner durch. Ángel Correa dreht sich geschickt um Gegenspieler Iñigo Martínez und schießt mit dem linken Fuß am langen Eck vorbei.

25 Atlético gibt jetzt klar den Ton an. Nun bringt Koke die Kugel von rechts in die Box. Noch verteidigt Athletic gut. In diesem Fall räumt Ander Capa im eigenen Sechzehner auf Kosten einer Ecke auf, die im Anschluss nichts einbringt.

23 Jetzt kümmert sich Saúl Ñíguez um einen Eckball von der linken Seite. Dieser landet auf dem Haupt von Felipe Monteiro. Der aber befindet sich in der Rückwärtsbewegung und bekommt nicht genug Druck hinter den Kopfball, der nicht mal bis zum Tor durchkommt.

20 Von der rechten Seite bringt Kieran Trippier eine Flanke an, findet damit den Kopf von Felipe Monteiro. Dieser schädelt die Pille auf die Kiste. Unai Simón hält den Ball sicher.

19 Schiedsrichter Pablo González Fuertes wird beim Trainer der Hausherren vorstellig und bittet Marcelino offenbar um Ruhe. Dabei geht es wohl eher um die Ersatzspieler oder sonstige Teammitglieder.

17 Daher gibt es einen Eckstoß für die Jungs aus der spanischen Hauptstadt. Nach der abgewehrten Hereingabe kommt Yannick Carrasco aus dem Hintergrund zum Schuss, zielt mit dem rechten Fuß aber zu hoch.

16 In Folge eines Freistoßes arbeiten sich die Gäste links in den Strafraum. Dort spielt Ángel Correa kurz quer auf Renan Lodi. Dessen abgefälschter Rechtsschuss verfehlt das lange Eck.

13 Anschließend beruhigt sich das Geschehen auf dem Platz. Atlético arbeitet weiter an den optischen Feldvorteilen. Mehr ergibt sich daraus derzeit nicht.

11 Gelbe Karte für Marcos Llorente (Atlético Madrid)

Wegen eines taktischen Fouls von Marcos Llorente gegen Oihan Sancet gibt es die erste Gelbe Karte dieser Begegnung. Für den Stürmer ist das die sechste Verwarnung der laufenden Spielzeit.

10 Umgehend bietet sich die Möglichkeit zur Antwort. Ángel Correa flankt in den Sechzehner. In zentraler Position ergattert Yannick Carrasco den Kopfball, setzt diesen recht mittig. Unai Simón lenkt die Kugel mit einer Hand über die Querlatte. Die anschließende Ecke zieht keinen Ertrag nach sich.

8 Tooor für Athletic Bilbao, 1:0 durch Álex Berenguer

Mit dem ersten richtig temporeichen Angriff der Begegnung gelangen die Hausherren zum Erfolg. Álex Berenguer leitet die Sache selbst mit ein, schickt über die rechte Seite Ander Capa auf die Reise. Wenig später flankt dieser. Der Ball wird von Felipe Monteiro abgefälscht und landet am Torraum auf dem Kopf von Álex Berenguer, der das Ding unhaltbar ins linke Eck schädelt und seinen achten Saisontreffer erzielt.

6 Dann greift Bilbao über die rechte Seite an. Dort kombinieren Oihan Sancet und Álex Berenguer recht gut. Von der Strafraumgrenze haut dann Ander Capa einfach mal drauf. Der etwas hektische Versuch ist viel zu hoch angesetzt.

4 Anschließend werden die Gäste aktiver, schieben sich ganz langsam nach vorn und tiefer in die Hälfte des Gegners. Noch geht das alles sehr zögerlich vonstatten.

2 Früh im Spiel bekommen die Hausherren einen Eckstoß zugesprochen. Von der linken Seite segelt das Kunstleder hoch und weit in den Sechzehner. Rechts im Torraum gelangt Unai Nuñez mit dem Kopf an den Ball, setzt diesen aber rechts neben die Kiste. Ohnehin ertönt dann ein Pfiff - wegen eines Aufstützens des Innenverteidigers gegen Marcos Llorente.

1 Im Baskenland regnet es bei 15 Grad in Strömen. Das könnte uns über den gesamten Spielverlauf begleiten. Der Rasen scheint das recht gut wegzustecken, der hinterlässt einen exzellenten Eindruck.

1 Spielbeginn

Nach Wochen der Inkonstanz hat sich Atlético jüngst wieder stabiler gezeigt. Die beste Defensive der Primera División (20 Gegentreffer) verrichtete wieder zuverlässig ihre Arbeit und spielte zu Hause gegen Eibar (5:0) und Huesca (2:0) zu Null. Die letzten Auswärtsspiele bestritten die Rojiblancos in Sevilla, verloren gegen den FC mit 0:1 und trennten sich von Betis 1:1. In der Fremde gab es davor noch ein 0:0 beim FC Getafe. Das letzte siegreiche Gastspiel geht auf Ende Februar zurück, als in Villarreal mit 2:0 gewonnen wurde.

Zudem müssen die Basken zwei Finalniederlagen wegstecken. Beide ereilte Athletic in diesem Monat und beide in der Copa del Rey. Zunächst ging das nachgeholte Endspiel der vergangenen Saison mit 0:1 gegen Real Sociedad verloren. Am vergangenen Wochenende zog man im Wettbewerb der aktuelle Spielzeit gegen Barça den Kürzeren (0:4). In der Liga spielte Bilbao zuletzt fünfmal in Folge unentschieden – jüngst torlos gegen Alavés und und am Mittwoch bei Real Betis. Insgesamt ist man sieben Pflichtspiele ohne Sieg. Den letzten Dreier gab es Anfang März im heimischen San Mamés gegen Granada (2:1). In die Negativserie fällt auch die Hinrundenpartie gegen Atlético. Die Partie vom 18. Spieltag wurde im März nachgeholt und in Madrid mit 1:2 verloren.

In den vergangenen Wochen hat sich das Rennen um den Titel in LaLiga zugespitzt. Nachdem Atlético zwischenzeitlich fast schon wie der sichere Meister aussah, liegen Spaniens große Drei inzwischen ganz eng beieinander und zwar innerhalb von zwei Punkten. Die Rojiblancos haben den Platz an der Sonne inne – mit zwei Zählern vor dem FC Barcelona und dem Stadtrivalen Real, der gestern beim 0:0 gegen Real Betis Federn ließ. Athletic hängt als Elfter so ein wenig zwischen den Stühlen. Der Europapokal ist elf Punkte weg, zur Abstiegszone sind es deren neun.

Im Vergleich zum letzten Pflichtspiel am Mittwoch nimmt Trainer Marcelino auf Seiten der Hausherren drei Veränderungen vor. Anstelle von Iñigo Lekue, Óscar De Marcos und Mikel Vesga, die heute auf der Bank Platz nehmen werden, rücken Iñigo Martínez, Ander Capa (zurück nach Gelbsperre) und Dani García in Bilbaos Startelf. Lediglich eine Umstellung gibt es bei den Gästen. Und dazu sieht sich Diego Simeone aufgrund der Gelbsperre von José Giménez gezwungen. Dafür rutscht Felipe Monteiro in Madrids Anfangsformation.