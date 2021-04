45 Ende 1. Halbzeit

45 So, passiert hier noch was in den restlichen Sekunden oder heben die Spieler sich die Tore für die zweite Halbzeit auf?

43 Borja Iglesias hat beinahe eine richtig gute Chance für den Außenseiter. Emerson hat nach Abstoß des eigenen Keepers auf der rechen Außenbahn viel Raum und spielt dann mit viel Tempo flach in den Fünfer. Dort ist Borja Iglesias im Zweikampf mit Eder Militão, welcher mit etwas Glück an der Kugel bleibt. Genauso gut hätte sie zum Stürmer springen können und dann wäre es interessant geworden für Thibaut Courtois.

41 Nacho wird auf der linken Seite von der Schnelligkeit des kleinen Lainez überrascht und überlaufen. Er legt ins Zentrum zurück, von wo aus die Kugel nach halblinks vor die Box zu Joaquín weitergeleitet wird. Der engagierte Offensivakteur sucht eine Lücke zwischen den weißen Stutzen, findet sie aber nicht und dreht wieder ab.

39 Auf der anderen Seite vergibt Karim Benzema die erste etwas bessere Gelegenheit. Das hohe Zuspiel kam aus dem entfernten Zentrum nach vorne auf den Top-Stürmer. Mit der Ballannahme wird dieser etwas nach rechts in den Strafraum getrieben und feuert dann aus spitzem Winkel und ungefähr 13 Metern knapp über den Kasten. Auch hier geht die Fahne nach oben, bei einem Treffer wäre das aber sicher vom VAR geprüft worden.

38 Lainez sucht aus dem rechten Halbfeld heraus mit einem starken Steckpass nach links vorne Joaquín. Der Angreifer kommt beinahe an den Ball und wäre dann in aussichtsreicher Lage gewesen. Eder Militão ist aber wachsam und zur Stelle, fängt das Zuspiel im letzten Moment ab. Im Anschluss geht die Fahne des Linienrichters nach oben - es wäre ohnehin Abseits gewesen.

36 Gelbe Karte für Isco (Real Madrid)

Isco möchte Miranda auf der linken Seite unter Druck setzen, rutscht auf dem nassen Boden unglücklich weg und in den Betis-Spieler. Schmerzhafte Angelegenheit, die trotz Unabsicht zu Recht mit der Gelben Karte geahndet wird.

34 Marco Asensio hat auf der linken Außenbahn viel Platz und nutzt diesen. Er macht Tempo nach vorne, wird links vom Strafraum kurz vor dem Eindringen in diesen mit einer blitzsauberen Grätsche von Rodríguez allerdings doch noch vom Ball getrennt. Starke Abwehraktion!

33 Trotz der großen Ballbesitzvorteile der Madrilenen, macht es Betis bis hierhin nicht schlecht. Es steht hinten sicher und setzt selbst nach vorne immer wieder Akzente.

31 Auch das gegnerische Aufbauspiel möchten Los Blancos nun eher verteidigen und unter Druck setzen. Der Gegendruck verändert sich zu einem offensiven Mittelfeldpressing.

29 Jetzt versucht es aber erst Canales auf der anderen Seite aus der Distanz. Lainez zieht über rechts bis zur Grundlinie, kappt dann ab und legt zurück auf das rechte Sechzehnereck. Dort nimmt Canales das Leder an und zieht aus 20 Metern mit links ab. Der Flachschuss kommt gar nicht schlecht, verfehlt das Tor auf der linken Seite aber um knapp einen Meter.

28 Nun hat der Rekordmeister der spanischen ersten Liga gemerkt, dass es bisher doch noch etwas zu wenig war und steigert seine Offensivbemühungen.

26 Über Umwege gelangt das Leder links am Sechzehnereck erneut zum Franzosen, der diesmal einmal nach rechts innen zieht und dann selbst mit seinem starken rechten Fuß abschließt. Der Schuss wird noch geblockt, kommt aber relativ ungefährlich flach auf den kurzen Pfosten. Bravo hält das Spielgerät ohne Probleme fest.

25 Benzema möchte das ändern: links im Strafraum setzt er sich trickreich gegen Emerson und Mandi durch. Seine flache Hereingabe von kurz vor der Grundlinie findet im Zentrum aber keinen Mitspieler.

24 Nach etwas mehr als der Hälfte des ersten Durchgangs bleibt festzuhalten, dass noch keine der beiden Mannschaften eine echte Torgelegenheit hatten. Auch Real scheint etwas ideenlos, nicht ganz wach und nicht zielstrebig genug.

23 Diese ist im Anschluss schlecht getreten und stellt die Hintermannschaft von Sevilla nicht vor Schwierigkeiten.

22 Rodrygo stellt erneut seine defensiven Fähigkeiten unter Beweis, schnappt sich auf der rechten Außenbahn kurz nach der Mittellinie die Kugel und lässt gleich zwei Verteidiger aussteigen. Im Anschluss schiebt er mit schnellen Schritten nach vorne an und flankt ins Zentrum. Die Hereingabe wird allerdings zur Ecke geblockt.

21 Wenn Sevilla die Kugel hat, zieht sich Madrid teilweise mit allen Spieler in die eigene Hälfte zurück. Das zeigt, dass Zidane um die offensiven Stärken des Gegners weiß und sein Team auf disziplinierte Abwehrarbeit eingestellt hat.

19 Isco nimmt sich des Standards an und versucht, diesen per direktem Abschluss auf den Kasten zu ziehen. Er gerät aber etwas in Rücklage und schießt im wahrsten Sinne des Wortes über das Ziel hinaus.

18 Auf der anderen Seite gibt es nun für Real Madrid eine gute Freistoßposition. Casemiro tunnelt links vom linken Sechzehnereck Guardado, der danach das Bein stehen lässt.

17 Auf der linken Seite haben die Béticos nach Ballgewinn etwas Platz. Joaquín treibt an und schickt Canales links in der Box. Das Zuspiel ist aber etwas zu steil und kommt nicht wie gewünscht beim Mitspieler an.

15 Der von rechts von Modrić getretene Eckball landet mit dem zweiten Ball halblinks vor der Box bei Marco Asensio, der nicht lange fackelt und das Leder mit seinem starken Linken direkt nimmt. Er trifft es aber nicht gut und es fliegt deutlich über den Querbalken.

14 Auf der anderen Seite führt eine geblockte Flanke von Nacho von der linken Seite zum ersten Eckstoß für Real.

13 Sehr agil und wichtig im Spiel nach vorne bei Sevilla ist in den ersten Minuten der "10er" Canales. Sowohl auf der linken als auch auf der rechten Seite fungiert er immer als Anspielpartner und unterstützt dadurch seine Mitspieler enorm.

13 Die Hauptstädter scheinen von der forschen Herangehensweise des Gastes etwas überrascht, das Spiel hat sich in den letzten Minuten deutlich in die Hälfte von Madrid verlagert.

12 Den führt Betis in Person von Joaquín wieder kurz aus. Aus der anschließenden Flanke von rechts wird aber nichts und die Chance ist gebannt.

11 Der mit aufgerückte Emerson kommt rechts im Strafraum an den Ball, verzögert, bis dieser kurz vor der Grundlinie ist, und möchte ihn dann flach in die Mitte spielen. Nacho hat den Braten aber gerochen und aufgepasst. Es gibt Eckball.

9 Es ist deutlich zu erkennen, dass Betis Sevilla keinerlei Anstalten machen möchte, sich hinten zu verkriechen. Trainer Pellegrini und seine Akteure wissen um ihre spielerischen und technischen Fähigkeiten und wollen den Favoriten mit dem eigenen Kurzpassspiel ärgern.

8 Auf der rechten Seite arbeitet Rodrygo gut nach hinten mit und setzt ungefähr auf Höhe der Mittellinie gut seinen Körper gegen Juan Miranda ein. Madrid wieder im Ballbesitz.

7 Mittlerweile ziehen sich die Andalusier bei Ballbesitz Real etwas weiter zurück und greifen den Gegner erst 15 Meter vor der Mittellinie an.

5 Sevilla macht es sich in diesem Moment zum ersten Mal etwas gemütlich in der gegnerischen Hälfte. Wieder geht es über die linke Seite, aus dem Zentrum heraus bedient Canales auf der Außen Lainez. Da der in der Mitte aber keinen sieht, dreht er wieder ab und es geht auf die andere Seite.

3 Trotz des eher höheren Stehens des Gegners reißt Madrid das Geschehen an sich und hat in den Anfangsminuten deutliche Ballbesitzvorteile.

2 Diesen spielt er kurz und über die linke Seite aus. Die Flanke von Miranda stellt für die Verteidigung aber kein Problem dar.

1 Real Betis zeigt gleich zu Beginn, wie es diese Partie angehen will. Die Grün-Weißen machen von Anfang an Druck und erobern halblinks acht Meter vor dem Strafraum zum ersten Mal die Kugel. Im Anschluss wird Foul gespielt und es gibt einen ersten Freistoß in guter Lage für den Gast.

1 Los geht's! Real spielt wie gewohnt ganz in Weiß. Auch Betis tritt in den Vereins-Farben Grün und Weiß und mit schwarzen Hosen auf.

1 Spielbeginn

Man darf sehr gespannt sein, wie der große FC Real Madrid die Begegnung angehen wird, viel Spaß!

Auch bei Betis geht es noch um so Einiges! Mit 49 Zählern belegt der Stadtrivale vom FC Sevilla aktuell Rang 6 und ist damit bei gleich vielen Spielen nur einen Punkt hinter Real Sociedad, könnte mit einem Sieg vorerst an den Basken vorbeiziehen. Zwar ist der vierte Platz mit einem Abstand von 18 Punkten nicht mehr einzuholen, vor allem der Dreikampf um die Tabellenplätze 5, 6 und 7, bei dem der FC Villarreal noch ein gewichtiges Wörtchen mitzureden hat, wird noch sehr spannend zu beobachten sein. Seit vier Spielen, bei denen sie sich immer die Punkte mit den Gegnern teilte, wartet die Pellegrini-Truppe auf einen Sieg. Nicht zuletzt aufgrund der Form-Unterschiede spricht die Ausgangslage auf dem Papier deutlich für einen Erfolg der Königlichen. Allerdings wusste Real Betis zuletzt beim 1:1 auch Tabellenführer Atlético Parole zu bieten, während sich der Rekordmeister in Getafe sehr schwer tat.

Dessen wird sich mit Sicherheit auch der Trainer des Gastes, Manuel Pellegrini, bewusst sein. Auch er rotiert im Vergleich zum Unentschieden gegen Bilbao auf vier Positionen. Für Bartra rückt Víctor Ruiz in die Viererkette. Des Weiteren tauscht der Chilene sein offensives Dreiermittelfeld einmal komplett aus: für Aitor Ruibal, den verletzten Cristian Tello sowie den rotgesperrten Nabil Fekir starten Guardado, Joaquín und Lainez.

Trainer Zinedine Zidane schickt im Vergleich zum Auswärtssieg eine auf insgesamt vier Positionen veränderte Startelf auf den Platz. Dani Carvajal kehrt zurück in die Formation und ersetzt Odriozola auf der rechten Außenverteidigerposition. Für Marcelo und Blanco starten im Mittelfeld Marco Asensio und Modrić. In der offensiven Dreierkette steht heute anstelle von Vinicius Júnior Isco dem Top-Torjäger Benzema und Rodrygo zur Seite. Trotz weiterhin bestehender großer Verletzungssorgen, aufgrund derer Zidane auf Leistungsträger wie Kroos, Sergio Ramos, Valverde oder auch Lucas Vázquez verzichten muss, steht geballte fußballerische Klasse auf dem Rasen.

Es bleibt weiterhin enorm spannend im La-Liga-Titelrennen, vor allem wenn Real Madrid die heutige, schwere Aufgabe gegen Betis Sevilla erfolgreich bestreiten kann. Mit einem Sieg würde die Zidane-Truppe zumindest vorübergehend von Punkten her mit dem Stadtrivalen Atlético gleichziehen und den Druck auf den aktuellen Tabellenführer noch einmal gehörig erhöhen. Ein Dreier würde außerdem den Abstand auf den FC Barcelona auf fünf Punkte erhöhen, wobei die Katalanen allerdings zwei Spiele weniger absolviert haben. Dabei verspricht die Form der vergangenen Wochen allen Real-Fans viel: seit 16 Pflicht-Spielen sind Los Blancos ungeschlagen und gehen mit dem 3:0-Erfolg in Cádiz nach dem enttäuschenden 0:0 im Derby gegen Getafe mit frisch gestärktem Selbstvertrauen in die heutige Begegnung.