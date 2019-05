Flensburg-H - Melsungen

Beide Mannschaften stehen im Spielertunnel bereit und dürfen sich schon jetzt die lauten Sprechchöre der Fans anhören. Das am heutigen Abend einiges auf dem Spiel steht, ist förmlich zu spüren. Doch auch in der letzten Saison stand die SG am letzten Matchday ordentlich unter Druck, brachte die Meisterschaft dennoch unter Dach und Fach.

Mit Melsungen kommt heute wahrlich kein leichter Gegner in den hohen Norden. Der MT darf sich zurzeit auf der fünften Position einreihen und kämpft in den kommenden Spielen um den Einzug in den EHF-Cup. Zuletzt mussten sich die Gäste in der eigenen Arena den Rhein-Neckar Löwen geschlagen geben. Des Weiteren gingen die Melsungener in den letzten drei Duellen gegen die SG immer als Verlierer vom Parkett.

Verlieren strengstens verboten! Die Flensburger spielen eigentlich eine Traumsaison und haben dennoch den starken Konkurrenten aus Kiel dicht im Nacken. Punktgleich liegt der THW mit der SG auf der zweiten Position, hat allerdings auch schon ein Spiel mehr auf dem Buckel, sodass der amtierende Champion weiterhin alles in eigener Hand hat. Allerdings muss Flensburg mit zwei Niederlagen am Stück auskommen. In Veszprem flog man verdient aus dem Viertelfinale der Champions League, während am vergangenen Spieltag mit 20:18 in Kiel verloren wurde.