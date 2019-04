Liveticker

7-Meter verworfen von Niclas Ekberg (THW Kiel) Der sonst sehr sichere Ekberg versucht es beim ersten Siebenmeter mit dem Heber. Den Torwart hat er damit auf dem falschen Fuß erwischt, die Kugel klatscht jedoch an die Latte.

Tor für Bergischer HC, 6:4 durch Jeffrey Boomhouwer Der BHC wird stärker, vor allem in der Defensive. Schon mehrfach konnten die Gäste den Ball erobern und schnelle Gegenstöße fahren.

Tor für THW Kiel, 2:0 durch Patrick Wiencek Lange hat es gedauert, bis das zweite Tor fällt. Über die zweite Welle spielt Bilyk an den Kreis auf Wiencek, der ganz cool bleibt und die Kugel über den Torwart ins Netz hebt.

Auf geht's! Kiel in Weiß wirft an, die Gäste aus dem Bergischen Land agieren in rot-weißen Jerseys.