Liveticker

Halbzeitfazit: Zur Pause des Spitzenspiels führen die Rhein-Neckar Löwen mit 17:14 beim SC Magdeburg. Was für ein verrückter Kampf und Platz drei der HBL! Zunächst sind die Gäste fehlerbehafteter aufgetreten und mit 2:5 in Rückstand geraten. Doch die Löwen haben dann ihren Stiefel runtergespielt und über einen 8:2-Lauf das Zepter übernommen. Der SCM kommt mit dem enormen Tempo nicht zurecht, kann anderseits jedoch immer wieder Michael Damgaard in Szene setzen und ihn aus dem Rückraum shooten lassen.

Auszeit (SC Magdeburg)! Bennet Wiegert ist stinksauer und spricht ein ernstes Wörtchen mit seinen Jungs. Von 5:2 sind die Magdeburger mit 7:10 in Rückstand geraten. Und das in eigener Halle!

In Unterzahl halten die Löwen plötzlich das Heft des Handelns in der Hand. Sie haben mit einem Mann weniger auf der Platte nicht nur die Führung geholt, sondern sich erneut das Spielgerät von aktuell strauchelnden SCM-Akteuren geholt.

Tor für Rhein-Neckar Löwen, 5:6 durch Guðjón Valur Sigurðsson 3:0-Lauf der Gastmannschaft und schon wird es lauter in der Halle. Die heimischen Fans peitschen ihre Mannen wieder lautstark an und fordern eine Gegenwehr.

Tor für Rhein-Neckar Löwen, 5:5 durch Jannik Kohlbacher Der National-Kreisläufer besorgt den Ausgleich! Warum? Weil nun die Hausherren den Ball über Marko Bezjak einfach herschenken und die Gäste sofort zum Tempogegenstoß ansetzen. Am Ende wuchtet Kohlbacher die Harzkugel wuchtig in die gegnerischen Maschen.

"Magdeburg auswärts – das ist eine schwierige Aufgabe. Bis auf das Spiel jetzt in Erlangen haben sie in diesem Jahr in der Liga alles gewonnen, als einziges Team Flensburg geschlagen", erklärte Löwen-Trainer Nikolaj Jacobsen. Der Tabellenvierte muss hier und heute auf Jesper Nielsen und Alexander Petersson verzichten. Die Teilnahme der Rhein-Neckar Löwen am EHF Cup ist im Prinzip sichern, denn der Vorsprung auf Melsungen beträgt acht Pluspunkte.