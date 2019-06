Liveticker

Nur nur die aktuelle Formschwäche – die jüngsten drei Matches hat die Greve-Truppe verloren – spricht dafür, dass es für die Oberbergischen schwer werden könnte. In der Fremde hat sie in dieser Saison nämlich in bisher 16 Anläufen lediglich einmal gepunktet; der 27:26-Erfolg bei den Eulen Ludwigshafen liegt mittlerweile schon fast sechs Monate in der Vergangenheit. Was spricht für den VfL? Sollte Torwartroutinier Carsten Lichtlein, der den Verein nach dieser Saison verlässt, einen guten Tag erwischen, könnte Gummersbach die Rettung auch mit relativ wenigen eigenen Treffern schaffen.