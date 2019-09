Liveticker

33 Tor für Frisch Auf! Göppingen, 13:16 durch Jacob Bagersted

Göppingen kommt! Diesmal dreht sich Bagersted am Kreis an seinem Bewacher vorbei und feuert den Ball ins linke Eck.

33 7-Meter verworfen von Hans Lindberg (Füchse Berlin)

32 Tor für Frisch Auf! Göppingen, 12:16 durch Krešimir Kozina



32 2 Minuten für Mijajlo Marsenić (Füchse Berlin)



31 Weiter geht's mit dem zweiten Abschnitt!

31 Beginn 2. Halbzeit

30 Halbzeitfazit:

Zum Pausentee führen die Berliner völlig verdient mit 16:11 bei Göppingen. Die Hauptstädter zeigten hier die richtige Antwort nach der Minden-Niederlage und agierten seit der ersten Minute hochkonzentriert. In der Abwehr wurden Frisch Auf! keine leichten Würfe gelassen, da die Berliner immer wieder extrem nah am Mann waren. Auf der anderen Seite wurde das Leder schnell laufen gelassen, sodass die Göppingen-Abwehr zu oft auseinanderbrach. Im zweiten Abschnitt sollten die Berliner genau so weitermachen, wenn der zweite Sieg eingetütet werden soll. Bis gleich!

30 Ende 1. Halbzeit

29 Tor für Frisch Auf! Göppingen, 11:16 durch Krešimir Kozina

Wieder empfängt Kozina den Ball mit dem Rücken zum Tor und feuert das Leder anschließend per Rückhandwurf ins linke Eck.

29 Tor für Füchse Berlin, 10:16 durch Simon Ernst



28 Tor für Frisch Auf! Göppingen, 10:15 durch Sebastian Heymann



26 Tor für Füchse Berlin, 9:15 durch Hans Lindberg

Bitter für Rebmann! Lindberg versucht sich von der Linie an einem Dreher. Der Ball springt auf den linken Spann des Keepers und dreht sich perfekt unter die Latte ins Gehäuse.

25 Tor für Frisch Auf! Göppingen, 9:14 durch Marcel Schiller

Diesmal pennen die Gäste komplett, sodass Schiller auf der linken Außenbahn komplett frei ist. Der Außenspieler donnert den Ball unter die Latte.

24 Tor für Füchse Berlin, 8:14 durch Simon Ernst



23 Tor für Frisch Auf! Göppingen, 8:13 durch Nicolai Theilinger



22 Tor für Frisch Auf! Göppingen, 7:13 durch Marcel Schiller

Von der linken Außenbahn kommt Schiller ganz weit nach innen geflogen und dreht den Ball frech an Ziemer vorbei ins lange Eck.

21 Tor für Füchse Berlin, 6:13 durch Mijajlo Marsenić



20 Nach 20 Minuten müssen die Göppinger bereits die zweite Auszeit nehmen, da in der Abwehr viel zu oft geschlafen wird. Auch in der Offensive fehlt immer noch das Tempo.

19 Tor für Füchse Berlin, 6:12 durch Hans Lindberg



19 Tor für Füchse Berlin, 6:11 durch Jacob Holm



18 Tor für Frisch Auf! Göppingen, 6:10 durch Nicolai Theilinger

Berlin agiert in Unterzahl mit einem zusätzlichen Feldspieler. Im Angriff kommt ein Pass allerdings nicht an den Mann, sodass Theilinger lässig einwerfen kann.

17 7-Meter verworfen von Marcel Schiller (Frisch Auf! Göppingen)

17 2 Minuten für Simon Ernst (Füchse Berlin)



16 Gelbe Karte für Mijajlo Marsenić (Füchse Berlin)



15 Gelbe Karte für Jakov Gojun (Füchse Berlin)



14 Tor für Füchse Berlin, 5:10 durch Mijajlo Marsenić



14 Tor für Frisch Auf! Göppingen, 5:9 durch Sebastian Heymann



13 Tor für Füchse Berlin, 4:9 durch Hans Lindberg



12 Tor für Frisch Auf! Göppingen, 4:8 durch Krešimir Kozina

Schick! Am Kreis in zentraler Position empfängt Kozina die Murmel mit dem Rücken zur Tor. Der Kreisläufer befördert den Ball per Rückhandwurf ins Gehäuse.

12 Tor für Füchse Berlin, 3:8 durch Paul Drux

Der hat Bock! Wieder geht Drux auf der rechten Seite nach oben und feuert den Ball per Aufsetzer in die Maschen.

10 Tor für Füchse Berlin, 3:7 durch Paul Drux

Erneut stimmt die Absprache auf Seiten der Göppinger nicht, sodass Drux auf der halblinken Seite einfach durchbrechen kann. Danach nimmt Frisch Auf! die erste Auszeit.

9 Tor für Füchse Berlin, 3:6 durch Simon Ernst



8 Erneut versucht es Drux aus dem zentralen Rückraum, doch dieser Versuch kommt genau mittig auf den Kasten, sodass Kastelic abwehren kann.

6 Tor für Füchse Berlin, 3:5 durch Tim Matthes

3:0-Lauf! Die Hausherren verlieren das Spielgerät im Angriff, sodass Matthes die halblinke Seite entlangmarschieren darf und die Pille anschließend in den rechten Knick hängt.

6 Tor für Füchse Berlin, 3:4 durch Paul Drux



5 Tor für Füchse Berlin, 3:3 durch Mijajlo Marsenić



4 Tor für Frisch Auf! Göppingen, 3:2 durch Ivan Slišković

Aus dem Lauf hämmert Slišković einfach von der halblinken Seite drauf und nagelt den Ball ins rechte Eck. Da ist Wiede zu passiv geblieben.

4 Gelbe Karte für Paul Drux (Füchse Berlin)



3 Tor für Füchse Berlin, 2:2 durch Paul Drux



3 Gelbe Karte für Jacob Bagersted (Frisch Auf! Göppingen)



2 Tor für Frisch Auf! Göppingen, 2:1 durch Ivan Slišković



1 Tor für Füchse Berlin, 1:1 durch Simon Ernst



1 Tor für Frisch Auf! Göppingen, 1:0 durch Nemanja Zelenović

Von der rechten Seite zieht Zelenović nach innen und feuert den Ball mit etwas Glück durch die Beine des gegnerischen Keepers.

1 Los geht's in Göppingen! Die Hausherren starten mit dem ersten Angriff.

1 Spielbeginn

Beide Mannschaften stehen in den Katakomben bereit, sodass es hier in wenigen Minuten losgehen kann. Auch die heimischen Fans sind schon voller Vorfreude und machen hier ordentlich Betrieb.

Auch die Berliner erwischten nicht gerade den Start, den man sich in der Hauptstadt gewünscht hatte. Am ersten Spieltag kassierte man schon eine unnötige 23:24-Pleite in Leipzig, gefolgt vom 30:23-Erfolg über Erlangen. Unter der Woche mussten die Füchse dann die nächste bittere Pleite hinnehmen, als in der eigenen Halle mit 25:29 gegen Minden verloren wurde. Heute sollte der zweite Erfolg her, wenn es nicht schon früh ungemütlich werden soll.

Frisch Auf! wartet noch auf den ersten Sieg in der noch jungen Saison. Zum Auftakt setzte es die erste Pleite in Kiel, gefolgt von der zweiten Niederlage vor heimischen Publikum gegen Hannover. Gegen die Füchse sollen heute die ersten Zähler eingefahren werden, um in der Tabelle nicht schon früh in die gefährliche Zone abzurtschen.