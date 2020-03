Liveticker

30 Halbzeitfazit:

Pause im Spitzenspiel! Zur Pause führen die Löwen mit 15:13 bei den Zebras! Die Gäste aus Mannheim zeigen eine starke Leistung und haben sich nach einer ausgeglichenen Anfangsphase zunächst auf 11:8 (19.) absetzen können. Dann hat Kiel seine Abwehr defensiver ausgerichtet und blitzschnell ausgeglichen. Doch dann hat der Rekordmeister auch in Überzahl zu viele Fehler gemacht, ist leere Angriffe gefahren und hat den Rhein-Neckar Löwen wieder das Feld überlassen. Bis gleich!

30 Ende 1. Halbzeit

29 Nach einer starken Aufholjagd begehen die Zebras wieder zu viele technische Fehler. Zudem verballert die Mannschaft von Filip Jícha zu viel. Entsprechend können die Rhein-Neckar Löwen selbst in Unterzahl in Führung gehen.

28 Tor für Rhein-Neckar Löwen, 13:15 durch Patrick Groetzki

Lukas Nilssons Pass kommt nicht bei Kreisläufer Patrick Wiencek an. Sofort laufen die Mannheimer den Tempogegenstoß. Patrick Groetzki scheitert zunächst, versenkt jedoch den Abpraller.

28 2 Minuten für Jannik Kohlbacher (Rhein-Neckar Löwen)

Diese Zeitstrafe ist sehr, sehr hart. Ärgerlich für die Gäste.

28 Tor für Rhein-Neckar Löwen, 13:14 durch Andy Schmid

Nein! Auch Dario Quenstedt kann den Siebenmeterlauf von Andy Schmid nicht stoppen. Kunstvoll wuchtet der die Harzkugel ins rechte Eck.

27 Tor für THW Kiel, 13:13 durch Nikola Bilyk

In den letzten Minuten wirkt Mikael Appelgren unglücklich. An den letzten drei, vier Bällen ist er dran, hält die Dinger aber nicht.

27 Es bleibt spannend! Was Kiel geschafft hat, ist den Spielfluss der Gelbhemden zu unterbinden und selbst seinen Stiefel runterzuspielen. Die Zuschauer sehen ein gutes Spiel!

26 Tor für Rhein-Neckar Löwen, 12:13 durch Niclas Kirkeløkke

Fünfte Hütte für ihn!

25 Tor für THW Kiel, 12:12 durch Niclas Ekberg

Den Siebenmeter setzt der 31-jährige Schwede flach ins rechte Eck.

25 Gut verteidigt! Gegen die breiten Kreuzungen der Hauherren arbeiten die Löwen schön und machen Kiel das Leben schwer.

24 Tor für Rhein-Neckar Löwen, 11:12 durch Andy Schmid



24 Warum der THW so schnell aufgeholt hat? Weil er defensiver steht, besser verteidigt, Kohlbacher aus dem Spiel nimmt und vorne wieder dynamischer agiert. In Unterzahl kann das Ganze natürlich wieder schnell kippen.

23 2 Minuten für Patrick Wiencek (THW Kiel)



22 Tor für THW Kiel, 11:11 durch Magnus Landin

In dieser Phase avanciert Keeper Niklas Landin zum Faktor. Er vernagelt die Bude gegen Romain Lagarde. Im direkten Gegenzug kann Magnus Landin ausgleichen.

21 Auszeit (Rhein-Neckar Löwen)! Nun muss Martin Schwalb sein Team neu einschwören. Es soll einmal in Ruhe durchgespielt und dann in Gleichzahl abgeschlossen werden. Außerdem fordert der Coach mehr Einsatz - in allen Bereichen - von seinen Schützlingen.

21 Tor für THW Kiel, 10:11 durch Lukas Nilsson

Mannheim hat seine Abwehr nicht stellen können und kassiert prompt den Anschluss. Schon ist der Rekordmeister wieder da.

21 Niklas Landin hält einen Wurf von Schmid fest und leitet einen schnellen Angriff der Zebras ein. Diese brechen zwar ab, aber immerhin haben die Löwen nicht wechseln können.

20 Tor für THW Kiel, 9:11 durch Niclas Ekberg

In Überzahl räumen die Gastgeber ganz klassisch ab. Steffen Weinhold spielt zum Rechtsaußen, der per Aufsetzer vollendet.

19 2 Minuten für Mads Mensah Larsen (Rhein-Neckar Löwen)



19 Auszeit (THW Kiel)! "Wir müssen mehr zupacken und konsequent die zweite Welle spielen", so Filip Jícha zu seinen Jungs. Zudem stellt er seine Abwehr wieder auf 6:0 um. In der Halle ist es ziemlich leise geworden. Zu stark spielen die Rhein-Neckar Löwen in der Fremde auf.

19 Tor für Rhein-Neckar Löwen, 8:11 durch Niclas Kirkeløkke

Wieder bindet Schmid den Kieler Mittelblock und lockt auch Domagoj Duvnjak weg. Erneut bringt er das Leder zum 25-jährigen Dänen. Kirkeløkke schraubt das Ding knallhart in die Maschen.

18 Tor für Rhein-Neckar Löwen, 8:10 durch Niclas Kirkeløkke

Mein lieber Onkel Otto! Schmid macht Druck auf die Nahtstelle und spielt dann auf den parallel stoßenden Halbrechten. Aus vollem Lauf hämmert er einen feinen Hüftwurf in den Knick. Technisch anspruchsvoller kann ein Wurf kaum sein. Hut ab!

17 Tor für THW Kiel, 8:9 durch Nikola Bilyk



16 Tor für Rhein-Neckar Löwen, 7:9 durch Jannik Kohlbacher



15 Tor für THW Kiel, 7:8 durch Harald Reinkind

Ihn bekommen die Gelbhemden bis dato nicht in den Griff. Wieder darf Reinkind zu unbedrängt hochsteigen und pfeffert das Spielgerät eiskalt ins lange Eck.

14 Tor für Rhein-Neckar Löwen, 6:8 durch Patrick Groetzki

Domagoj Duvnjak scheitert an Mikael Appelgren und über die zweite Welle erhöht der Gast auf zwei Buden. Patrick Groetzki lässt sich nicht lange bitten.

14 "Das Grundgerüst ist ja immer noch das gleiche wie zu meiner Zeit - nur, dass alle zwei Jahre älter geworden sind", so Ex-Löwe und THW-Kreisläufer Hendrik Pekeler vor dem Duell. Unter der Woche war er nach drei umstrittenen Zeitstrafen früh aus dem Rennen.

13 Recht häufig kommen die Zebras den berühmten Schritt zu spät, hängen hinten dran und kassieren so Siebenmeter gegen sich. Andy Schmid netzt bereits den dritten Strafwurf ein.

13 Tor für Rhein-Neckar Löwen, 6:7 durch Andy Schmid



12 Gelbe Karte für Hendrik Pekeler (THW Kiel)



11 Tor für THW Kiel, 6:6 durch Harald Reinkind



10 Tor für Rhein-Neckar Löwen, 5:6 durch Jerry Tollbring



8 Tor für Rhein-Neckar Löwen, 5:5 durch Andy Schmid

Schmid verwandelt auch seinen zweiten Siebenmeter sicher und bringt die Löwen zurück. Gleich ist die Unterzahl überstanden.

8 Gelbe Karte für Steffen Weinhold (THW Kiel)



7 Tor für THW Kiel, 5:4 durch Harald Reinkind



7 2 Minuten für Jerry Tollbring (Rhein-Neckar Löwen)



7 Intensiver Beginn im hohen Norden. Der Rekordmeister und die erstarkten Mannheimer schenken sich nichts. Das wird ein ganz heißer Tanz.

7 Tor für Rhein-Neckar Löwen, 4:4 durch Niclas Kirkeløkke



6 Tor für THW Kiel, 4:3 durch Harald Reinkind



6 Tor für Rhein-Neckar Löwen, 3:3 durch Andy Schmid



5 Tor für THW Kiel, 3:2 durch Patrick Wiencek



4 7-Meter verworfen von Niclas Ekberg (THW Kiel)

Mikael Appelgren fischt den schwachen Strafwurf weg.

4 Beide Mannschaften sind gleich von Beginn ganz gut in dieser Partie. Die Abwehrreihen packen gut zu und auch vorne läuft die Murmel durch.

4 Tor für Rhein-Neckar Löwen, 2:2 durch Niclas Kirkeløkke



3 Tor für THW Kiel, 2:1 durch Domagoj Duvnjak



2 Tor für Rhein-Neckar Löwen, 1:1 durch Mads Mensah Larsen

Mads Mensah Larsen, der nach der Saison zur SG Flensburg-Handewitt wechselt, ist auf dem Weg zu alter Stärke. Der Neustart nach der EM scheint wie eine Befreiung für den Dänen zu sein. Bereits 23 Treffer erzielte Mensah in den fünf Liga-Partien 2020, in den 20 Begegnungen bis Silvester waren es insgesamt nur 40.

2 Tor für THW Kiel, 1:0 durch Domagoj Duvnjak

Der Kieler Kapitän übernimmt Verantwortung und versenkt die harzige Kugel in den gegnerischen Maschen.

1 Und damit rein in das Spektakel. Geleitet wird das Spitzenspiel von Jörg Loppaschewski und Nils Bümel. Die Gäste haben Anwurf.

1 Spielbeginn

Gleich geht es auf der Platte zur Sache. Freuen wir uns auf ein intensives, spannendes und hochklassiges Match. Viel Spaß!

"Wir wissen, dass es brutal schwer wird, denn Kiel ist momentan wahrscheinlich die beste Mannschaft in Deutschland. Aber wir fahren dorthin, um etwas mitzunehmen", so Löwen-Teammanager Oliver Roggisch: "Wir haben auch in Kiel eine Chance. Das Wichtigste ist, dass wir daran glauben." Unter dem neuen Trainer Martin Schwalb fuhren die Mannheimer drei Siege in Serie ein und belegen mit nunmehr 34:16 Zählern den sechsten Rang der Tabelle.

In der Champions League verlor die Auswahl von Trainer Filip Jícha ihre letzten beiden Spiele, stand jedoch schon vorher als Gruppensieger fest und damit sicher im Viertelfinale. "Wir nehmen mit, dass wir auch bei einem Rückstand die Ruhe bewahren und an unserem Matchplan festhalten. Das kann uns am Sonntag helfen", so Dahmke nach dem letzten HBL-Auftritt der Hausherren.

Gastgeber THW Kiel rangiert mit 42:8 Punkten weiterhin recht souverän an der Tabellenspitze. Titelverteidiger Flensburg folgt mit 40:12 Punkten vor dem SCM (37:15). Unter der Woche ist der Rekordmeister jedoch nur knapp einer Blamage entgangen. Bei GWD Minden gewann Kiel nur dank einer Leistungssteigerung in der zweiten Halbzeit mit 29:26 (16:17) und feierte den siebten Sieg in der Liga nacheinander.

Seit Jahren ist das Duell zwischen Zebras und Löwen eines der Highlights in der stärksten Liga der Welt. In diesem Jahr sind die Gäste aus Mannheim vorab indes ins Hintertreffen geraten. Allerdings sind die Gelbhemden unter dem neuen Coach Martin Schwalb wieder erstarkt und reisen durchaus selbstbewusst in den hohen Norden. Das ist auch dem THW nicht entgangen. "Wir wissen, was für eine unglaubliche Qualität auf uns zukommt", erklärte THW-Linksaußen Rune Dahmke.