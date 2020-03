Liveticker

7-Meter verworfen von Hampus Wanne (SG Flensburg-Handewitt) Einmal täuscht er an und wirft dann den Ball rechts oben am Tor vorbei, ein schwacher Siebenmeterwurf.

2 Minuten für Hampus Wanne (SG Flensburg-Handewitt) Am Kreis kommt er zu spät und bringt seinen Gegenspieler im Sprung zu Fall, was die Zeitstrafe und einen Siebenmeter nach sich zieht.

Halbzeitfazit: Mit einer sehr zufriedenstellenden Vier-Tore-Führung geht Göppingen zuhause in die Pause. Einen hohen Anteil daran haben Frisch Auf!-Keeper Rebmann und Kneule, der einige Treffer für seine Mannschaft erzielen konnte. Auf Flensburger Seite ist vor allem der starke Routinier Holger Glandorf hervorzuheben. Viele Angriffe der SG verliefen im ersten Durchgang über ihn. Dennoch muss die SG Flensburg-Handewitt versuchen, mehr Lücken in der Abwehr der Göppinger zu finden, um den Ausgleich, dem sie zwischenzeitlich sehr nahe waren, zu schaffen. Es wird eine spannende zweite Halbzeit, in der sich zeigen wird, ob Göppingen zuhause überzeugen kann oder Flensburg den Rückstand wett macht. Bis gleich!

21

Tor für SG Flensburg-Handewitt, 10:9 durch Johannes Golla

Flensburg kommt nun weiter an die Göppinger ran und verkürzt auf ein Tor Rückstand. Strippenzieher bei diesem Tor ist wieder Glandorf, der Golla gut am Kreis sieht und ihn in zentraler Position anspielt. Golla muss daraufhin nur noch in den Kreis springen und das Leder in die Maschen befördern.